【設計業前景】創新是設計師出路　香港人何不合力共創香港品牌？

藝術（Art）和設計（Design） 的分別？藝術可以自我；設計要照顧用家需要。藝術以表達為主；設計以功能為主。藝術豐儉由人；設計要考慮生產成本。藝術是少量的；設計生產可以大量。藝術和設計的成功妙作，皆受人讚賞，與世長存。

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我做過「香港設計中心」（Hong Kong Design Centre）董事和政府「創意香港」（CreateHK） 的委員，現在仍是一些設計師團體的法律顧問，明白年輕設計師現在的掙扎，就是這十個字「入行打工易，出人頭地難」。

香港人的優勝之處是「投機」，缺點也是「投機」，而香港的商人特別投機。像新世界集團新一代鄭志剛這些為香港社會的「軟件」，包括文化和藝術，敢於投入金錢，挑戰創意的，包括皇都戲院、K11藝術館、MoMa Design Store等，少之又少。商人常常告訴我們「買樓收租好過投資實業」、「香港市場太細，內地才有大茶飯」、「我們要搵快錢，投資期超過五年的，想也不用想」、「不知道藝術和設計是什麼東西，既然『識條鐵』，當然叫公司別碰啦」……

香港走下坡，是因為這些人自私、自卑、自滿，然後帶香港躲進死胡同。

不依從上述「聰明人」思維而生活的，在香港被統稱為「傻人」，我是傻人，多年好友Benson Pau（鮑潔鈞），香港出口商會會長，也是傻人，而且，他傻了四十多年。

多年好友Benson Pau(鮑潔鈞)，香港出口商會會長，也是傻人，而且，他傻了四十多年。（作者提供）

Benson已過六十歲了，他的故事是非常「獅子山下」：在香港出生，有五兄弟姐妹，年幼時候，家裏窮得要命，住在黃大仙山坡的鐵皮木屋，唸完中學，便要工作養家，最初在洋行（當時的叫法，即是和外國人做貿易的公司）做「行街」（即今日的「營業員」），玩具和家庭用品是他的專長，每朝八點鐘上班，晚上八點鐘後下班。經歷過事業的高低後，在1980年，他和太太「兩公婆」趁未有孩子的負擔，絕地一拼，在上環永樂西街租了一個二十平方米的寫字樓，成立了「蚊形」貿易公司。有原則的Benson，不想碰舊公司的歐美客戶，只好轉往陌生的中東新市場，可惜，生意奇差，曾經想過關門，再找工作維持生計。不過，命運給他遇到救命恩人，屯門的一個老人家供應商說：「年輕人，見你經營得這麼艱苦，我幫你一把吧，賣貨給你，先不收錢，待你收到客人的匯款，才清付欠款！」從此Benson交上好運。

Benson人生的第二個走運便是八十年代的內地經濟開放。他說：「中國從『計劃經濟』轉型到『企業經濟』，歡迎香港人『來料加工』生產。當時，內地成本低，質量好，工人又勤力，做中外貿易生意的，都暢旺好景。因為1997年的政權移交，移民去了外國的一批商家，噬臍莫及，錯過了大好時機。」

Benson已過六十歲了，他的故事是非常「獅子山下」。（作者提供）

「不過，到了二千年，香港貿易生意急轉直下，第一，內地人自主起來，他們直接去外國找生意，不用再經過香港的貿易中介。第二，內地的生產成本愈來愈貴，不單止物料貴、人工貴，其他的開支都翻了數倍。如果廠商不搬移生產線去東南亞例如越南、柬埔寨等地，將面臨虧蝕。第三，2007年環球金融危機打擊下，全球經濟海嘯，結果，汰弱留強，又有一批港商倒閉。」

Benson告訴了我許多港商唏噓的故事，做生意真不簡單，會起起跌跌。可是，「井底撈明月」，沒有眼光和大志的人，最終也賺不到大錢。做生意，挺像下雨天，毛毛和雨，當然雨露均霑；到了傾盆大雨，沒有雨傘的商人，便無法遮擋；如果是狂風暴雨，則神仙也遭殃。

向Benson 討教：「今天的香港出口商，應如何生存下去？」Benson答：「左手來單，右手才買貨的年代，已經大江東去。加上中美貿易戰，不是一年半載的事情，故此，出口商必須轉型，『自創需求』，再不是守株待兔，等客人摸上門。因此，要ODM（Original Design Manufacturer原始設計製造商） 及OBM（Original Brand Manufacturer自家品牌製造商）才會有存活的機會，意思是港商必須設計、開發、生產、推銷自己的產品，然後吸引外國買家落訂單。」

Benson告訴了我許多港商唏噓的故事，做生意真不簡單，會起起跌跌。（作者提供）

我反問:「嘩，設計和研發新產品，都要投資，那些投機的香港商人，只求『急財』，願意嗎？」Benson說：「『有人辭官歸故里，有人漏夜趕科場』，那些只想『食少多覺瞓』的懶人，漸會消失。我們有些行家，把內地的生意關門後，『買樓收租』便算。當然，人各有志，事業到了一個高峰，享受慣了，要他們再開步上山，亦不容易。」

我問：「做好ODM及OBM，要什麼本事？」Benson笑：「要的是3Gs理論：Good Product Idea、Good Product Design、Good Marketing Strategy（好的商品概念、好的產品設計、好的市場策略）。『好的產品概念』，我又叫『設計思維』，分開兩點：第一，你的新概念，市場有need（需求）嗎？第二，有沒有解決產品的『Pain Point』 （痛點） ？舉個例子，如果你想設計一個特別的電子藥煲，開始便要問『市場有電子藥煲的需要嗎？』，如果沒有，便放棄念頭。如果有的話，便要問『人們煮藥最大的煩惱是什麼？』，如果得出的Pain Point是煮藥往往數小時，浪費時間，那麼，你便要設計一個十五分鐘便可以煮出一碗湯藥的機器。」

「完成抽象的構思，下一個具體階段，便是產品設計：外形吸引嗎？功能如何？用什麼物料？生產過程又怎樣？成本呢？這些都是很技術性的問題。況且，理想和現實，永遠需要妥協，許多產品的構思很偉大，可是，如果不現實，便要放棄。在產品設計中，最重要是User Experience（用者經驗），無論你的設計多好，用家覺得沒有『共鳴』，不會花錢買，那麼，一切都變成煮水化冰。」

Benson笑：「要的是3Gs理論：Good Product Idea、Good Product Design、Good Marketing Strategy(好的商品概念、好的產品設計、好的市場策略)。（作者提供）

「第三階段，便是好的市場推廣。記着：宣傳要『一針見血』，重點要短，很快講出好處，引起消費者購買的衝動。例如剛才所說的藥煲，你的宣傳句語要說『十五分鐘煲好藥』，如果長篇大論，沒有作用。包裝也很重要，如果你的對象是老人家，便要調查他們喜歡什麼外形、顏色等？我見過有些人把功能重點寫在包裝盒的後面，誰會留意呀？最後，放在那裏銷售，都非常重要，例如把藥煲出口到歐洲，便不行了。Marketing的事情，最重要是『針對性』，現在連可口可樂，也要不同地方，推出不同口味，『一套走天下』的年代已經過去！」

我說：「互聯網的年代，大家都變得自我，Micro-marketing（小眾市場學），是必然的。」Benson同意：「『電子商貿平台』，更好像把地球擴大了一倍，突然多了另外一個買賣世界，可是，它也是全球商家都進入的『鬥獸場』。其實，Internet每天也在變化，KOL過氣了，現在就變了Youtubers走紅，真的瞬息萬變。今天，想『不用腦』，天天靠着過去的一套，不可能吧。」

Benson肯定地說：「香港人口雖然只有七百萬，但是，如果你願意打拼網上市場，空間便大了許多。數十年前，我們要創業，什麼支援都沒有，真的『赤手空拳』。今天，有眾多政府的協助計劃、也有投資基金，況且，大家關注的不是你目前的實力，而是你的計劃在未來有多大潛質。現在是『破舊立新』的年代，一切以概念和設計創新為着眼點，故此，年輕人不要悲觀，只要『食腦』，勝過舊人，你們的空間比以前更大。」

Benson肯定地說：「香港人口雖然只有七百萬，但是，如果你願意打拼網上市場，空間便大了許多。（作者提供）

Benson說了一個故事：「我認識一位年輕人，他每天都留意各大時裝名牌的減價貨，一出現，他便搜羅又平又好的，集中放在他自己的網上平台去賣，結果克服困難，成為『減價貨專家』。哈哈，鬼主意變成了商機！」

我問：「香港年輕設計師的未來機會是什麼？」Benson：「我們這些老一輩，只作為『貿易經紀』的歲月已過去，未來年輕設計師，一定要走『創新品牌』（Creative Brand）的路線，沒有創新，消費者不感到有興趣和價值。如果在『地上』找不到『資源共享』（Co-sharing of Resources） 的搭檔，例如物料供應、包裝設計、零件設備等，便向『網上』找。今天辦事，不用再靠關係，搭檔更多，資源更具彈性。」

「在這『共享』概念下，為什麼香港人不可以合力、共同把『香港』打造成一個共享的Creative Brand，任何香港人設計出品的東西，如果具創意特質，都會得到買家的垂青，我覺得德國、日本的產品，便做到這個『品牌』效應。『香港創意品牌』，不單可以惠及香港，甚至下一代的香港人，因為『香港』變成可以賣錢的招牌。」

「香港創意品牌」，不單可以惠及香港，甚至下一代的香港人，因為「香港」變成可以賣錢的招牌。（作者提供）

我下結論：「世界的事情，愈來愈complicated （複雜） 和sophisticated（高難），英雄本色的單打獨鬥模式，已經過氣，未來，是『共創』（Co-working）、『共享』（Co-sharing） 的趨勢。故此，懂得找一班『叻人』朋友，各有所長，互補不足，才是香港設計師成功之道。再說，合作無疆界，外國、大灣區、全中國都可以通過電子平台，找到搭檔。」

Benson語重心長：「中國已經不再是『世界工廠』，正走向創新和科技的道路，只取笑內地的不好的，也要檢討自己不濟的一面，香港人要自強和進步。」我十分同意他的觀點。

最近，參觀了一些「Startups」，見到香港已經有一批年輕人，不再怨天尤人，也不甘於沉悶的工作，他們高學歷，卻情願吃盡苦頭，追尋「創意」和「創業」的理想。後生可畏，誰說這些青春痘，將來不會帶領香港？

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港出口商會會長鮑潔鈞給年輕設計師的「3Gs」有料諍言」​】

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