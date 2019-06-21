【張婉雯】《微塵記》後的《那些貓們》　印證香港有好文學

張婉雯自《微塵記》這響噹噹的作品後，再度出版令人關注的新書。據介紹，《那些貓們》是中篇小說合集，收錄三篇作品〈潤叔的新年〉、〈福福的故事〉和〈那些貓們〉，這本書是寫作年度橫跨八年之作，從這些作品裏可以看見一些寫法上的探索和敘事日趨成熟的味道。

張婉雯善寫小人物，大城小事，三篇小說的重量各有不同。〈潤叔的新年〉讀來甚為沉重，探討生死問題，借潤叔於靈堂工作的身分，他與不同人例如妻子、母親、護理員、同事等的交流，談論死亡無常，死亡之於他人，是尋常不過；但是若這噩耗發生於身邊人，那種情感不可同日而喻。生與死，是文學作品常探討的問題，但張婉雯寫得輕，又帶出重量，難怪得到「聯合文學小說新人獎」。

作家張婉雯喜歡寫作，關心動物。曾獲第二十五屆聯合文學新人小說獎（中篇）與第三十六屆中國時報文學評審獎（短篇小說）。（資料圖片）

要講寫法的話，基本上我認為〈潤叔的新年〉及〈福福的故事〉是類似的，敘述現在的時間線，透過媒介，透過感官，來做時間穿梭，跳躍敘事，例如由潤叔「只見模特兒身上那件棗紅色的大衣，正合妻的身形」，寫潤叔由模特兒的大衣聯想起妻子與他相識的情景，時間一跳跳到多年前，然後又有巴士埋站，將潤叔從回憶拉回到現在；〈福福的故事〉則多借用夢景來連結回憶與現在。

〈那些貓們〉就和前兩篇非常不同了，它幾乎是採用一個倒敘結構，由主角好友利貝嘉死了，再追述由讀書時代到成為大人的事。而且這是全書唯一用了第一人稱角度敘事的作品，探討的話題也不似生死、家庭暴力等那麼沉重，它是青春的哀歌，舞動了青春的迷惘，語言運用上也漸趨詩化；尤其在讀完〈福福的故事〉，那些刻意運用的長篇大段文字，〈那些貓們〉明顯力求詩化和美學，以下節錄一小段：

「我站在那裏，低頭一看，看見自己手裏的不再是孩子，而是一張輕飄飄的支票。一陣涼颯從腳邊冒起；我抬起頭，發現自己站在樹底下；幾片落葉落在肩膀上，然後又無聲無息地滑過我的身體，掉在地上，死了。」 〈那些貓們〉

作家張婉雯最新中篇小說集《那些貓們》封面。（匯智出版）

書中有這樣的情景的地方，都可以見到張婉雯用力地將一些情景片段化成詩，同時，又確保不會通篇變成詩句。而這篇中篇小說，不少場景如若化成銀幕場面，將會非常有張力。

例如以下這段：

我站在那裏；風吹過臂膀，我打了個寒顫。

子超走過來。我裝作若無其事：「外面公園的草坪都枯黃了。」

「嗯，」子超答，「昨天我見到管理員在噴殺蟲水。」

「我以為是秋天到了。」我歎了口氣。

「秋天的確到了，只是事情的原因往往不只一個，也往往不夠浪漫。」子超說，「就譬如說，你不會總是明白利貝嘉在想什麼。因為你不是利貝嘉。讓你做她，你不會快樂。」

「我知道，我沒有這個膽量。」我無奈地說。

「不是膽量的問題，」子超在我身後按着我的肩膀，「問題是，為什麼你總要拿自己跟她比較？你為什麼不能喜歡自己多一點呢？」

短篇小說《微塵記》內容以香港為背景，作者以寫實風格，反映市民日常生活，還原城市生態立體的面貌，從中折射社會變遷。（匯智出版）

小說呈現畫面感，而對白又非常有張力，雖然，或者，我們尋常對話並不會像這些經設計的對白，然而如果小說着重反映現實，那又怎能稱之為創作呢？

常常有人說香港是文化沙漠，香港沒有好作家。問題在於，他們平日讀不讀書，讀什麼書，有沒有關注過本地的作者？

讀者沒有留意到，可能本身作者或協助作者的出版社也有責任，然而，在張婉雯與匯智出版的連繫上，我看到很深的羈絆，例如說張婉雯的寫作風格逐漸顯露，她的著作封面有非常醒目的spot uv……在此期待他們攜手帶來更多好的文學作品。

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【張婉雯】微塵記後的那些貓們 印證香港有好文學」​】

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