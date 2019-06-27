【現代浮世繪】尖沙咀藝術空間新展覽　融合潮流的玩味貼地藝術

近日，筆者參觀了CHI K11 藝術空間正在展出的「浮世絵調原画展 II」（或「浮世繪原畫展2.0」），以日本傳統的浮世繪藝術，加入潮流元素，描繪現今的時代面貌。

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是次展覽為2018年在JPS Gallery舉辦的「浮世繪原畫展」的延續，構思一貫以往，用現代主題演繹浮世繪，不過地點換了空間較大和接近地鐵站的K11。

「浮世繪」是刻劃社會百態的寫實畫，四位現代浮世繪師故技重施，但把舞台置於今日社會，引起大家共鳴。

浮世繪代表作之一《寬政三美人》。（《寬政三美人》）

Horitatsu Mitomo

相信大家都見過不少設計獨特的滑板，但畫有浮世繪的，你又有沒有見過？Horitatsu Mitomo用滑板代替畫紙，配合生動的線條和顏色繪成浮世繪。靈感亦來自不同日本的特色元素，例如：傳說的英雄──金太郎、能面造型的「般若之面」等等，盡顯日本文化。

筆者在掃視一排滑板時，突然看到很大的一個「般若之面」，嚇了一跳，不知你又有沒有？（作者提供）

Ukiyoemon Mitomoya

「社畜」是如何「鍊」成的？Ukiyoemon Mitomoya的作品多以慨嘆上班族日常、諷刺政治時弊為題。筆者看慣浮世繪中描畫歌舞伎在台上氣勢的磅礡，這對比打工仔的窘迫和無奈，上班如戰場，只有下班脫掉制服、放下一切才能解放，不禁有些唏噓。

上班族做着如同歌舞伎的動作，氣勢凌人，但只是在擋雨。（作者提供）

Horihiro Mitomo

Horihiro Mitomo雖然是位浮世繪師，亦是位傳統刺青Tebori（手彫り；即「人手雕刻」）師傅，故不時能看到他作品出現的人物紋上了日系刺青。同時，他亦喜愛融合復古及潮流，近年更與不少潮流品牌合作，希望讓浮世繪更貼近生活，反映現代生活品味。筆者在欣賞他的作品時，常常如找不同般，搜索藏於各處的「潮物」，甚為有趣。

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Bang Ganji

浮世繪涉及題材甚廣，當中，Bang Ganji尤其喜愛描繪日本鬼怪。他天馬行空的想像力和細膩的筆觸，讓他筆下的妖魔鬼怪都彷彿有了靈魂，活龍活現。而且每個妖怪都具鮮明的特徵，獨一無二。

主要展區後面，是售賣周邊的地方，有印着浮世繪的帽子、小畫作等等，還有些栩栩如生的魚模型，感覺縱使「Window Shopping」（只看不買），仍能觀賞藝術。

在角落還有一個驚喜，是模擬浮世繪展品的「原畫」從上班族的公事包裏被吹起的裝置藝術。可能是Ukiyoemon Mitomoya筆下撐着透明傘的浮世繪「打工仔」，經歷狂風暴雨時，鬆懈間跌下行李箱，讓觀者們有福看到千奇百怪的現代浮世繪世界。

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【展覽】K11展出現代浮世繪 融合潮流的玩味藝術」​】

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