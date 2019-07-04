【網絡文學】文學不應二元對立　歐子爭創造新玄俠世界

網絡流行小說一直擠不入主流小說行列，是因為向來在文學界累積不少批評聲音，如流行小說內容多以暴力、血腥的通俗題材作為主線吸引讀者，對年輕讀者負面影響甚深，最主要的還是缺乏文學價值，不能文以載道。在這樣的小說風氣背景下，網絡作家要想得到廣大讀者的接納和認可，是一個漫長的沉澱、發展過程。

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儘管主流文學的光芒掩蓋住了網絡小說，亦不能否認不少網絡作家在螢幕背後的努力，及澆滅他們對小說創作的熱情。歐子爭，一位頗受網上讀者喜愛的香港網絡寫手，至今在個人網站上載過的長短篇小說作品超過15部，題材多樣化，包括玄幻、武俠、英雄、懸疑、驚悚等。而他於2019年3月創作完成的多元素長篇小說《混沌虛無》更首次出版成實體書和讀者見面，相信這個夢想的實現對於每個網絡寫手都是一大鼓舞。

《混沌虛無》首次出版成實體書和讀者見面，相信這個夢想的實現對於每個網絡寫手都是一大鼓舞。（《混沌虛無》封面）

歐子爭的小說世界充滿玄幻、武術、魔法、修真等元素，題材廣泛。而故事人物、情節發展更突顯作者的想像力之豐，呈現他獨有的龐大小說世界觀。如他於書中後記所言：「大部分時候，我覺得我並不是在寫故事，而是在描述一個世界──一個龐大的世界。我筆下的故事就是一個維度、另一個未知的空間，一個跟『系統』完全一樣的世界確實存在，而我在死亡之後，或許能夠穿越到那個世界，這可是美至極的夢想！哈！整天發夢的人生才是有趣的人生！」想像中的世界就是作者歐子爭理想中的世界，在小說中如實呈現。對他來說，從中獲取快樂和滿足感是一定的，這或許也是他凝聚無限創作動力的源泉。

廖永祥，在他身上筆者看見了《射雕英雄傳》裏郭靖的影子，一個天資蠢純但運氣和人緣俱佳的人物。（83版《射鵰英雄傳》劇照） 小說主角是一位25歲的年輕人──廖永祥，在他身上筆者看見了《射雕英雄傳》裏郭靖的影子，一個天資蠢純但運氣和人緣俱佳的人物。回歸《混沌虛無》，故事一開篇便呈現一種緊湊、充滿懸念的情節鋪排。廖天祥偶然拾獲一本堪稱上乘頂級武功秘笈的「探天卷」，透過修煉此法訣能夠練就一身絕世武功，並長生不老，他無緣無故被冠以修真者的名銜，更慘遭張海安和徐靜煙等人的追捕。故事以主角女友駱嘉怡被抓、元神被封印致昏迷不醒，廖永祥不惜一切代價要解救她為主軸，於是不斷驅使自己提升天道修真的法力，由凡人期修煉至歸元返真期，乃至最高級別的大乘期。

故事裏面，主角可以憑藉不同類型的法訣提升法力，如修煉「造器訣」可製造、強化武器；修煉「天火煉體訣」可增強肉體強度和真元力，以肉體力戰返虛期高手而不敗。故事細節的構想有點像網絡遊戲中打怪升級通關的畫面，作者無意借網絡遊戲的模式套用在玄幻小說世界裏來寫，可謂新奇獨特。

網民在facebook貼出河上鄉大白茅的圖片。（「上水粉嶺人分享會」Kah Wah Lee fb圖片） 小說場景的切換和人物塑造亦出乎筆者意料，如第一章提及的場地是現代香港上水河上鄉，對於玄幻武俠小說來說，是罕見的。其後作者為了鋪墊故事人物打鬥施法劇情的需要，又切換到了構想出來的五層迷宮。在那裏，作者描述了不少精彩的打鬥畫面，透過這些文字，感受到作者狂放、驚人的想像力。

「吼！！！」通背天猿雙拳揮出。 「九天應元雷聲普化雷元訣！」 空氣中突然出現了許多閃光，不，是電光才對，電光不停出現消失，發出「劈哩啪啦」的聲響。 廖永祥左手捏一法訣，「聚！」 雷光打作，他們受到牽引，在他左手前聚集成一團刺眼的雷球。 「破！」 雷球應聲爆開，化身萬箭，以不同角度擊往通背天猿身上各處。雷光以光速擊中通背天猿全身上下，單是衝擊力已足以把牠撞飛到幾十米外。

主角在迷宮裏需要憑藉自身的武功法力突破層層障礙，斬獸殺敵，最後只容許5人生還的求生遊戲，亦讓筆者聯想到電影《飢餓遊戲》裏的劇情，感到匪夷所思。

斬獸殺敵，最後只容許5人生還的求生遊戲，亦讓筆者聯想到電影《飢餓遊戲》裏的劇情，感到匪夷所思。（《飢餓遊戲》劇照）

後來，廖永祥為了逃避追捕，到了一處叫「通天城」的異次元世界，環境又設於古代，通天城裏的人物都是身懷武功的各路英雄、長老，同時棲息各種怪獸，是一處不折不扣的武俠鬥爭之地，此處場域的切換顯得高明，符合玄幻小說的劇情發展。

小說以第三人稱敘述，敘述者藉以元嬰、蛇靈等扮演全知全能的角色，對故事情節發展進行引導。除外，作者亦用了很多配角人物去襯托主角的天賦異稟、非凡法力，以此塑造人物個性、形象，是一種挺普遍的寫作技巧。

總而言之，《混沌虛無》是一本元素多樣化，故事劇情創新獨特的小說作品，故事情節的環環相扣，此起彼伏，讓筆者追看了好長一段時間，為了不掃讀者的雅興，這裏就不再劇透情節，留待讀者自己品閱。同時亦期待作者能出版更多的網絡實體小說，讓讀者一探他廣闊的玄幻小說世界。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【混沌虛無】網絡作家歐子爭的玄幻小說世界 創作靈感源於愛發夢？」​】

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