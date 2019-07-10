【名偵探系列】柯南道爾殺了福爾摩斯　後來如何死過翻生？

編按：福爾摩斯（Sherlock Holmes）是名聞天下的大偵探，他著名的程度令人一度以為世上真有其人。但其實他是一個由19世紀末的英國偵探小說家柯南道爾所塑造的虛構偵探，而柯南道爾一手「孕育」了福爾摩斯，然而又多次想將他置諸死地。

《福爾摩斯和他的創造者》

一九五九年是大偵探福爾摩斯的創造者，柯南道爾爵士誕生百周年紀念。他生於一八五九年五月二十二日，一九三O年去世了。

福爾摩斯（Sherlock Holmes）是名聞天下的大偵探，他著名的程度令人一度以為世上真有其人。（《新世紀福爾摩斯》劇照）

也許有人不知道這位英國著名偵探小說作家的名字，但是他筆下所創造出來的大偵探福爾摩斯，卻是無人不知的。這是一個無中生有的最著名的「近代人物」。有些時候，甚至有人懷疑柯南道爾的存在，認為他乃是假設的人物，福爾摩斯才是真有其人的，是這位大偵探自己用「柯南道爾」的筆名將自己的偵探奇遇寫出來的。倒因為果的笑話，可說無逾於此者，可見柯南道爾的偵探小說迷人之深。就是我們中國，也有不少福爾摩斯迷，除了有自稱為「東方福爾摩斯」之外，據說還有一位英國留學生回國後曾經在俱樂部裏吹牛，說他在倫敦留學時曾經見過福爾摩斯。

柯南道爾是醫生，在他的偵探小說不曾成名以前，一直是行醫的，他曾經參加過英國的南非戰爭，在那裏當軍醫，一九OO年還出版了一部從軍的回憶錄，但這時他早已一面也在寫偵探小說，因為他的第一部《福爾摩斯探案》，在一八八二年就出版了。柯南道爾在一九O二年被封為爵士，我不知道是由於他行醫功績，還是由於《福爾摩斯探案》的成功，或者兩者皆是也說不定。他除了偵探小說之外，本來還寫過好多種其他冒險小說和歷史小說，甚至還寫過詩。但是除了偵探小說以外，誰也不理會他是否還寫過別的什麼。讀者們甚至只關心福爾摩斯，根本不過問它的作者。這種情形，實在是少有的。連莎士比亞筆下的哈姆菜脫和羅密歐、茱麗葉，比起福爾摩斯來，也遜色多了。

他的第一部《福爾摩斯探案》，在一八八二年就出版了。（《A Study in Scarlet》）

有一時期，由於福爾摩斯在讀者心目中造成的聲名太大，柯南道爾竟對自己筆下創造的這個人物發生反感，悔不該寫偵探小說，幾次想將福爾摩斯弄死，可是總是給讀者反對中止了。最有趣的一次，是一八九三年所發表的那部探案《最後的問題》，他描寫福爾摩斯與匪黨領袖糾纏，從懸崖之上一同墮下萬丈瀑布之中。哪知讀者讀了之後紛紛抗議，不許大偵探這麼死去，聯名寫信請求柯南道爾救他回來，那情形比簽名挽救一宗冤獄更懇切。柯南道爾無奈，只好在續編中說福爾摩斯平日怎樣喜歡研究日本的「柔道」，這時施展出來，擺脫了敵人的糾纏，從懸崖上爬回來逃生。

福爾摩斯在倫敦的住址是：貝克街二百二十一號B，這是他的好友華生時常來同他討論案情的地方。今日倫敦就有一個俱樂部，是「福爾摩斯之友」組織的，裏面的佈置完全按照柯南道爾筆下所描寫的一切，這位大偵探所愛用的煙斗和顯微鏡都陳列在那裏，還有他的家譜和世系表，一切比一個「真人」還更真實。

《讀書隨筆（二集）》

作者：葉靈鳳

責任編輯：劉汝沁 許正旺

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