【書展2019】題材大膽破格連陪葬師都做埋　新進網絡作家進軍書展

網絡小說流行，不少作品更得到書商和電影公司的青睞，把它由網絡的文字搬到書本或大銀幕上，令我們的目光不止限於警匪、愛情、群星報喜這些商業作品上，而是有更多全新的題材和內容。

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「大家無謂再呃自己話出面一切係正常，我諗，大家係時候停一停，面對我哋見到嘅現實。」、「當我哋架紅Van穿過獅子山隧道嗰一刻開始，我們嘅城市，已經唔存在架啦！」……這些經典的電影對白都是出自一套非常本土的故事《那夜凌晨，我坐上了旺角開往大埔的紅VAN》。

而向西村上春樹有改編的《一路向西》、《西謊極樂》、《向西聞記》也在不久之前搬上了大銀幕，這些耳熟能詳的電影，其實都是出自一批網絡作者手筆。

除了Pizza、向西村上春樹外，其實這些年來不停有新進作家浮現，他們的文字都各有特色，可說是為近年的小說作品帶來一股新的熱潮。

「東面有東京，南面有南京，北面有北京，咁西經喺邊呢？答案係被唐僧取走咗啊！」這條IQ題相信大家聽得多，但你又有沒有想過唐僧都會有一日取不到西經？

陳四月就以西遊記作背景，創作了小說《謊遊記》，主要講述唐僧四師徒千里迢迢到達終點大雷音寺，誰知卻墮入了妖魔佈下的陷阱，以致未能成功取經。另外，同樣是以妖魔鬼怪為主的《妖氣報告》就是講述除了人類以外，這個世界還有一個妖魔世界，裏面更有獵殺妖魔的妖魔。兩個故事都喜歡的話，作者還推出了《謊遊記》X《妖氣報告》外傳──《破天謊》，一次過滿足兩個願望！

《妖氣報告2》將在書展推出。（創造館Facebook專頁圖片）

由妖魔世界返回現實，談一談香港，不論是民生、社會和我們個人的問題都多不勝數，大家有沒有幻想過，如果發生一些超越現實的事，或者一切的問題和局勢都會扭轉？

你可能沒有，但歐子爭就幻想了外星人和擁有超能力怪人入侵了地球，創作了《香港英雄學院》等故事，探究香港到底會發生什麼事呢。他最新的作品《混沌虛無》就是一個多重穿越的故事，講述一個白領在機緣巧合的情況下獲得了「探天卷」，亦因此而被身分不明的男人追殺，後來更身陷人體實驗，使他白領的生活帶來一大轉變。

《混沌虛無》是一個多重穿越的故事。（歐子爭Facebook專頁圖片）

如果要問什麼是世間上最討厭的事，「被人藍剔」一定榜上有名，你除了能已讀他人的已讀不回外，就只能夠暗罵「已讀不回死全家」，不過小心，已讀不回有時可能真是要死。

何晞賢在他的作品《已讀不回死全家》，就用了科幻的形式，講述幾位升中六的學生被迫加入一個叫「已讀不回死全家」的群組，身分不明的群組管理員指示他們按指示回覆他人的信息，否則四名身份不明的「關鍵同學」將會死掉，或在全班死剩兩名同學時結束遊戲。故事相當嚇人，所以沒什麼事都不要已讀不回人！

已讀不回有時可能真是要死。（何晞賢Facebook專頁圖片）

以上述作品類型不同，另一位新進作家西樓月如鈎，他初期主要是寫以愛情為主的故事，例如關於網戀的《在Instagram談一場戀愛》和收到初戀女友喜帖的《初戀女友結婚前的一場鴻門宴》。

後來，作者轉型寫關於社會議題的故事，例如《我係窮郵差，專門幫陰陽相隔嘅親人送信》，文中主要利用不同的人物以及他們的故事，講述社會不同人所面對的問題。在閱讀這篇文時，都會令人不禁幻想，如果可以寫一封信給一位已死去的親人，你又會寫給誰和寫什麼呢？所以，還是珍惜眼前人吧。

《我是出租陪莽師》題材相當大膽破格。（夢繪文創）

最後一位「新進作家」邦拿，可以說是一位十分有毅力的作家，雖則慢工出細貨，但他創作的時間絕對能成為下一個王家衛。

他的作品《魔瞳》已經連載超過十年，至今還在討論區連載中。而內容就是關於主角在十六歲的某天，被一陌生男子強行塞上魔瞳，魔瞳平時與其他眼睛無異，但發動異能時就會變成赤紅。這個男子令到他蛻變成魔鬼，更令他慢慢了解到自己的命運天生就連繫着其他的魔鬼，以及世界末日的秘密。想知為什麼《魔瞳》能夠連載十年之久，就一定要看這書。

「新進作家」邦拿的《魔瞳3》。（邦拿Facebook專頁圖片）

香港網絡的作家各有特別，如果大家細心發掘，相信能看到更多有趣的題材和出色的作品。記得多多支持年輕作家啊！

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【書展必睇】香港五位新進網絡作家終於出書」​】

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