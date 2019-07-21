【犯罪心理】女人比男人更具優秀殺手特質　最愛的殺人武器是……

編按：罪犯向來給人形象窮凶極惡，多是男子。但是不代表女性不會犯罪，女性的犯罪心理跟男性有什麼不同？恐懼鳥和歌歌就寫了一些文章告訴大家。

女性犯罪學的來源

在犯罪學有一門分支叫「女性犯罪學（Feminist Criminology）」，顧名思義就是研究女性犯罪。這門學科的出現就是迎合上世紀六十年代的女權主義運動。

當時女權主義者批評過往犯罪學以男性做主導，認為女人天生犯罪能力低下，只要違犯固有「柔弱依靠」的形象，就一定是男人做主導、患有精神病、或者荷爾蒙失調。於是她們決定重整學系，由女性角度出發研究。

女性犯罪學的出現就是迎合上世紀六十年代的女權主義運動。（ Lindsey LaMont／Unsplash）

女人最愛的殺人武器是什麼？

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以上數據來自美國司法部，綜合了1980至2008年所有美國凶殺案所得出的結論。

與此同時，另有研究分析1976至2015年的美國凶殺案，發現與喜歡把場面弄得血淋淋的男人相反，女殺人犯更偏好「遙距且乾淨俐落」的方法，例如下毒，淹死和勒死。

這結果倒與平日男女分手的行為吻合，男士們說分手時總是拖拉、很多情感表露。而當女人下定決心分手時，她們只是單純地「想你從她們的世界中消失」。

男女連環殺手大不同

女性連環殺手的動機至今仍然隱含不清。絕大多數男性連環殺人犯的動機都很單純：「性」，或者「用性與血去控制受害人」。然而很少聽到女性連環殺手性虐待受害者，又或做出姦屍等行為。

在已知的女性連環殺手個案裏，佔大多數的動機是「為錢」、「為利益」。但同時間「表達憤怒」、「獲得掌控權」、「享受快感」也有旗鼓相當的數量。所以說女性連環殺手的動機比較複雜與混合，這和女性對大多日常事情的看法一致。

除此之外，女性連環殺手下手的對象亦與男性不同。男性連環殺手的受害者一般是陌生人，相反女性連環殺手則傾向選擇與自己有關聯的人，例如丈夫、戀人、家人、親戚、同事與朋友。

以上特徵引申出一個獨特的女殺手種類「黑寡婦（Black Widow）」：泛指那些透過殺害家人伴侶來謀取財富的連環女殺手。

女人是更聰明的連環殺人犯？

正如大部分犯罪，女性連環殺人犯遠比男性低，比率介乎於1：6至1：9之間。但部分研究人員相信實際數字更高，因為比起男人，女人顯示出更優秀的殺手特質。她們做事有效率且低調、鮮有前科、現場很少見血。平均抓一個男性連環殺人犯需時兩年，但女性卻需要足足多四倍的時間，由九至十二年不等！

換個角度看，你在電視看到連環殺手行業疑似由男性佔領，實際上他們只是比較蠢才上了電視。

《犯罪鳥歌》，恐懼鳥、歌歌著。（點子出版）

《犯罪鳥歌》

作者：恐懼鳥、歌歌

責任編輯：陳珈悠

出版社：點子出版