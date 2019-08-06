【上流寄生族】社會的上進哲學：想擠身上流？首先就要變得下流

不論是怪物災難電影的「韓流怪嚇」，真實懸案改編的「殺人回憶」，到講述環保議題的「玉子」等等，南韓導演奉俊昊的作品中總是不乏對人性的探討，以不同的角度剖析名為「人類」的物種。新作「上流寄生族」自然也是緊扣着人性，這次在易消化且看似趣味橫生的故事裏，更是有着滿滿的符號及隱喻，讓我們在大笑的同時，去挖掘那些不忍直視的人性樣貌。

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精準，是我對這部電影所浮現的第一個感想，不論是電影形式的場景設計、鏡頭轉換、敘事節奏，抑或是故事中關於角色的性格描繪及動機轉變，幾乎都沒有任何冗贅感。本片的厲害之處就在於，即便撇開那些隱喻與意象，仍依舊精彩好看，能集幽默、懸疑、驚悚元素於一身。

導演奉俊昊再次精準地調節全片每一個節奏，每一個調性的轉換，每一個劇情轉折皆讓全場情緒跟着電影起伏。我們就這樣朝着導演奉俊昊的鏡頭漸進，看着基澤一家人前往上流的種種行為，宛如劫盜電影般，我們都樂見於朴社長一家被騙得一愣一愣，為那些荒謬笑料而大笑着。

然而就在一個長鏡頭的時間，故事節奏就在一個毫秒之間幻化成未知的恐懼，然後隨着真相的揭示，一步步的走向最終的結局。而那些對於階級社會的問題，乃至於人性的描繪，就如同導演過往作品，沒有過多的批判，而是用一幕幕真實而殘酷的現象呈現。在重重提起又輕輕放下的同時，已在每個觀影者心中產生一圈圈沒有終點的漣漪。

我們都樂見朴社長一家被騙得一愣一愣。（《上流寄生族》劇照）

你願意和我一起打開黑盒子嗎？

這部電影裏沒有好人和壞人之分，一切是取決於你的立場。朴社長雖然處於上流社會，但他並沒有做出任何罪大惡極的行為，某些角度來看更是受害的一方，但我們還是會對他們的高調奢侈行為有着複雜的情緒，這當中帶了點羨慕、帶了點不解，隱隱之中更帶了點不快。至於基澤一家在完全掌握到朴社長太太的反應時，那些痛快感似乎也帶着私人情緒。

我們會因朴社長一家的奢侈行為而有複雜的情緒。（《上流寄生族》劇照）

而對於基澤一家，每一位都有着基本甚至水準之上的謀生能力，但卻錯用在口舌之上，最終更是遊走於道德邊緣。或許理性上我們會認為不妥，但仍會不由自主地站在他們的陣線，直到無法挽回的憾事發生，才退回理性圈圈，再看到基澤家對於女管家夫婦的態度，更是有着心態上的優越比較。

基澤家把謀生技能用錯於口舌之上。（《上流寄生族》劇照）

《上流寄生族》就在這一個易消化的過程中，不斷挖掘階級背後的人性現象。而電影殘酷的地方在於在每一個觀影情緒之後，我們都彷彿看見自己的倒影，如同黑盒子般。那些現實生活中所遇到的繁瑣，那些關於階級的殘酷與嚮往，都產生血淋淋的投射，彷彿我們在公眾場合看見有錢人家的揮霍與大聲歡笑的反感、彷彿我們終日對於那些工作不努力之人的茶餘飯後話題。然後我們才發現，自己在觀影過程當中的反應，竟是來自那些不忍直視的現實本能，而我們終究是帶有階級的有色濾鏡來看這個世界。

我們是帶着有色濾鏡來看這個世界。（《上流寄生族》劇照）

錢就是熨斗，把一切都燙平了。

「氣味」在片中是個很有意思的象徵，對於基澤一家，他代表着本身的味道意義，也代表着無法掩蓋的窮酸味。用在朴社長夫婦上，就像是他們對階級的嫌惡反應，在這個文明社會裏，我們可以想盡辦法讓自己看起來跟其他人差不多，如基澤一家人透過工作而看似進入上流社會圈。

氣味是騙不了人的。（《上流寄生族》劇照）

的確，錢就像熨斗可燙平一切，然而再如何同進同出，「氣味」是騙不了人的，無論我們如何以禮相待，維持住那條無形的階級線，人性都會令我們在無意之間，逾越了分際，將那些無形的階級與氣味，勾畫出醜陋的樣貌。

評分：9/10

作者簡介：裴小裴的電影murmur

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】寄生上流---不忍直視的人性樣貌 」​】

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