【推理小說】日本文豪寫於江戶川亂步之前　香港也有潛力新作家

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推理小說大行其道多年，始祖是福爾摩斯，後來傳到入日本，日本也大受這類型小說影響，早在江戶川亂步以前已經有不少文學界人物爭相試寫，例如夏目漱石、芥川龍之介等等，不過是在江戶川亂步開創了本格派推理寫作後，而且要在二戰過後，推理小說才得以蓬勃發展，例如松本清張也開始寫，無賴派人物坂口安吾也曾憑長篇推理小說《不連續殺人事件》奪得第二屆推理作家協會獎（當時稱偵探作家俱樂部獎）。

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直至現在，提起推理小說，大家聯想起的名字大概離不開東野圭吾和宮部美幸。那麼，有沒有香港人面孔？這兩年鐵定非陳浩基莫屬。而今年，他就聯同譚劍、文善和幾位年輕作家：黑貓C、冒業及望日聯手呈獻了《偵探冰室》。站在出版編輯角度來看，其實合著書的銷情不會預計很好，這到底是正常還是奇怪的現象？我也說不清，像是散文選、小說選那些集百家大成的書類，也沒有很多人感興趣。唯一想到的理由，是大家都各自有自己鍾愛的作家，希望一部作品完全地屬於該作家，故此只想買個人作品。據線人透露，在書展時有兩位朋友仔，有一個指著《偵探冰室》：「有你最鍾意嘅陳浩基啊！」另一位答道：「但係有五個我唔識嘅人呢。」

由此可見，作家和明星偶像似乎性質類同，都是不容「沾污」的。好了，跑了題，讓我們重回偵探冰室，飲啖茶食個包再慢慢傾。不過講到推理小說，如何不劇透下又能推介？「好睇！睇！」──書展圓桌會議五人閒談（文善因身在外國未能出席）的話語，好了，如果我整篇閱後感都是「好睇！睇！」，那大家不用看下去了，我盡量不用肺去說話吧。

《偵探冰室》裡面，開首是〈重慶大廈的非洲雄獅〉，場面、劇情電影感甚強，真不愧其作者之功力，整個佈局設計都可拍出一齣完整的電影來。順帶一提，由於人設關係，場景設定，講到「香港人」的身分認同，也是不錯的反思。

再來是〈二樓書店〉（咦，不同書中目錄排序？對啊），非常帶有作者的個人色彩，清晰能辨，也就是說這位作者的風格已經奠定了，整篇推理滴水不漏，多次故意引導讀者往錯的方向去想，兼之融入社會議題，絕對高章。

至到〈太陽黑子少年少女〉，嗯……有點輕小說的意味，而且出場人物較之前幾篇都多，讀者如果一口氣讀下去，去到這篇可能需要消化一下。而這篇特色是，角色會隨著自己想法在舞台上起舞，極富作者色彩呢。

去到〈地下〉，據說作者之前似乎未有小說出版經驗，這次算是零的突破。故事完整，但一旦講及裡面便容易穿橋，故此只可以簡評，拍成電視單元劇會相當不錯。

之後便是兩篇〈李氏力場〉，利用都市傳說，在有限的場景和空間裡要推理，其中一篇還要限時，也是讓人擊節稱讚的兩篇短篇（正因為篇幅短才有優惠寫兩篇對吧？）。

最後來到〈豪宅〉，寫作手法和結構似曾相識，像是〈打錯了〉那樣，上、下篇故事開首的段落近乎一模一樣（喂，作者你是否呃字數？），而這裡如果思路像我不清晰的讀者，極可能會搞不清狀況，到底誰是誰呢？然而，這篇推理也精彩，敘事與作者以前的作品同出一轍。

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以上短評，大概讀者都已了解《偵探冰室》最大特色──每位作者都帶有強烈個人風格，絕對不怕認錯親生兒。正因為如此，大家買來細讀之時，除了可以欣賞已登神檯的作家作品以外，還能夠從中探索合自己口味的新進作者，從而入坑（誤）。

和而不同，多元篇章（聲音），不是我們向來喜歡的茶館、茶餐廳、酒樓、冰室的特點嗎？故此這個出版企劃個人覺得相當成功（當然還要看銷售數字啦），有改善之空間我也直接跟策劃人講了。希望大家可以好好細讀這部作品！

作者簡介：清君

中文系畢業生，任職過出版編輯及網絡編輯，專寫關於本土創作、傳媒、出版、文學等話題。不善交際的小毒男一枚。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「偵探齊集冰室講故仔 六個作者七篇故事？」​】

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