【銀髮族】德國政府窩心護老政策　長者老而不廢、瀟灑「迎老」

在現今社會上，充斥着年輕人和老年人的世代之爭，年輕人總是對職場上的「老Seafood」敬而遠之，也很抗拒變老，害怕成為自己昔日看不起的「廢老」。然而，《看見生命的火花》這本書講述了二百名德國銀長者的故事，他們從來不抗拒自己的年齡，也不會被年齡限制自己，真正做到老而不廢，燃燒生命美麗的火花。

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從小到大，我們被教育如何「成長」、如何「成才」，卻鮮有人告訴我們，「老去」是怎樣的一回事。老，在你心目中，是怎樣的模樣？孱弱地坐在輪椅上？目光呆滯地盯着電視看？還是倚着拐杖在公園中遊走？這是大部分人對於「老」的形象建構。

現實世界瀰漫着一股對「老」的負面氛圍：女人怕「老」，所以致力保養以抗老；社會怕「老」，政府和媒體動輒傳播老年危機的訊息。然而，傳媒人陳伊敏遠征德國，訪問了二百個長者，並將他們的經歷記錄在《看見生命的火花》中。德國老人的經歷讓我們知道「老」並非人生意義的休止，他們生命的火花尚未被燃燒盡。

1923年出生的Alice，是全香港最老的模特兒，即使年屆96歲，Alice仍然展現優雅的面貌和自信的笑容。（一条提供）

「直到你老了，退休了，你才有機會看到生活真正的意義：一種超愈權力、速度和效率範疇的存在，一種超愈功利、營銷和消費主義的存在。」

一位德國伯伯娓娓道出對生命的感悟。《看見生命的火花》全書分為三個部分，第一部分稱為獨一無二的年華，講述作者遊德期間邂逅過的老人，記錄了他們如何以從容的態度去面對失戀、面對工作以及如何尋找自我價值。德國老人從來不抗拒自己的年齡，也不做任何抵抗年齡的事情。在他們眼中，他們就是他們，皺紋看起來既是有趣，也是帶有故事的。

電影《The Intern》的主角Ben （羅拔迪尼路）在退休後，仍熱衷於學習新事物，便參加了見習計劃。他完全沒有恃老賣老的架子，處事大方得體，受到年輕人的喜愛和尊重。（《The Intern》劇照）

書中的第二部分稱為高齡社會的機遇，講述了德國政府如何把高齡的危機轉化成為機遇。書中提及了不少長者政策，當中包括長者活動，資金運用以及護老措施，一切皆以「獨立」和「自決」為核心價值，而很多政策都是值得香港去借鏡的。德國更有專為老人而設的政府部門，稱為Future of Ageing，他們關注老人的未來，也關注未來的老人。

書中的第三部分稱為沒有孤獨的城市，內容大概是作者對於長者生活的一種期盼與寄予吧。在德國要約見官員，比在香港容易得多，居民可以Whatsapp聯絡市長。官員着重市民的意見，這樣才算是真正的雙向溝通吧？一九九五年，德國Arnsberg市政府曾向兩萬八千名超過五十歲的市民提問：當你老了，想過怎樣的生活？

對晚年的老人家而言，子女能在身邊陪伴自己已是最大的幸福。（《桃姐》劇照）

《看見生命的火花》以新的視角帶我們探索高齡的潛力以及生命的厚度。看畢這本書，大概會顛覆了你對「老」的形象建構呢！

《看見生命的火花》帶我們重新了解高齡的潛力以及生命的厚度，學習欣賞身邊的銀髮族。（三聯出版）

內容提供：喬木

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【銀髮族】德國政府化高齡為機遇 二百個德國人瀟灑「迎老」」​】

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