佛學如何看待Be water：弱之勝強、柔之勝剛？自我放大只會中圈套

最近大家都在說要“be water”，李小龍這句話的意思，相信大家最近都十分熟悉。所以筆者想集中從佛學的角度中，去談一談「水」到底有什麼含意。

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何為大千世界？

首先，我們要知道在佛學的宇宙觀裏，根據《起世經．閻浮洲品》的描述：一千個世界集合為一個「小千世界」；一千個小千世界集合為一個「中千世界」，一千個中千世界集合為一個「大千世界」；因此合小千、中千、大千，總稱為「三千大千世界」，這就是一佛的化境，約當為一個銀河系。在宇宙中存在着數不盡的三千大千世界，佛經稱為「十方恆沙世界」、「十方微塵世界」，可見宇宙的浩瀚廣大。而麈世間的因緣，我們這些凡人在某些時刻是可以達到青空的境界（即菩薩的大智慧：所相非相的境界），然而後來又墮入了凡人的境界，開始因緣而產生凡人擁有的虛妄相，並因為執着而感到痛苦。

我們這些凡人在某些時刻是可以達到青空的境界（即菩薩的大智慧：所相非相的境界），然而後來又墮入了凡人的境界，開始因緣而產生凡人擁有的虛妄相，並因為執着而感到痛苦。（資料圖片/01製圖）

水與人生的關係？

水能夠以不同形式存在，可動可靜，而它既不是一切的源頭，也不是一切的結尾。事實上，水就像我們人生的循環，代表了「痛苦的來源」、「痛苦構成的秩序」、「消滅痛苦的答案」。具體來說，水即是代表了人們的三種思考模式：第一是定下目標然後把心追求，因此樂於承受當中的痛苦；第二是得到一堆東西後，卻發現當中沒有最初想要的東西，並發現生活的重點開始漸變成處理眼前的廢物，懷疑自己真正想要的到底是什麼，心生矛盾；第三是領悟到得失後，發現一切只如水的循環般，在佛學上，這不過是一場輪迴。

水會逝去，正如我們所擁有的東西也會逝去，然而這個「逝去」並不代表「完結」，反而是代表時間的循環，因為我們所看到和經歷到的一切都是「象」。但因為我們只是凡人，不能明白到那些「象」只是一些錯覺和幻覺，令我們沉溺當中，產生喜怒衰樂等情緒。簡單來說，我們是因緣物化成風景，而因為看到了這些風景，使我們有了虛妄相，繼而產生了對事物的執着。

應如何解決？

在佛學中，水是一種暗喻，化表着「苦」和「空」，而應如何去解決這種執着就是要減少自己的痛苦，進入「無我」的狀態。「苦」是因為我們對慾望的不滿，渴望東西是永久存在，水是以不同的形態出現，而人的生活和存在總是變化無常，因此，「空」是我們生活的本質。所以唯一一個解決的方法是認清真相，即是生命中的「無常」，以及一切都是「象」，擺脫對人或物的慾望，達成「無我」。

人有時就是把自己放得太大，把事情看得無限大無限重，並執着於此，令自己困在自己所設的圈裏。因此，我們需要知道，其實我們所面對的事只是大千世界中的一粒微麈，只要我們擺脫因慾望而產生的幻覺，便能放下執念，減輕痛苦。

在佛學中，水是一種暗喻，化表着「苦」和「空」，而應如何去解決這種執着就是要減少自己的痛苦，進入「無我」的狀態。（視覺中國）

內容提供：六月的風

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「佛學點睇be water？」​】

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