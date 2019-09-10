【哲學讀物】由先秦慢談到宋明　哲學書選材「偏頗」顯作者用心

楊立華是北京大學的哲學系教授，早前著有《宋明理學十五講》。這一次的《中國哲學十五講》，為讀者介紹了十五位中國哲學的前人與其學說，分別是：先秦的孔孟《老》莊、魏晉的王弼、嵇康、郭象，宋明的北宋五子（周敦頤、邵雍、程顥、張載、程頤）、朱熹、陸九淵和王陽明。

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在哲學選材上，楊教授沒有以哲學通史般寫一本哲學大全，而是以個人喜好選擇，亦反映了他的想法：不需要強行包攬所有的思想史料，只需要挑選精華作討論即可。雖然沒有涵蓋整個中國古代的思想家，但討論的都已經一流而且具代表性。漢代和清代的思想家未有於此討論，而且花了大量篇幅闡釋儒學的同時，佛和道沒有留有筆墨。這可以被批評有欠公允，但選材的這一分「偏頗」，亦感受到楊教授的用心。

漢代和清代的思想家未有於此討論，而且花了大量篇幅闡釋儒學的同時，佛和道沒有留有筆墨。（Gettyiamge／視覺中國）

書中對儒的偏愛足以看到楊教授的儒學立場。比起《老子》的無為，楊教授更注重的是作為人的主動性。在《老子》篇，他引高明先生的統計，說明了「無為」的確是老子哲學中最重要的概念，而且「無為」的闡釋下，統治者不應自己「有所施為」，統治者的一舉一動、任何傾向都會為百姓帶來不必要的干擾，而這種影響會令百姓失去樸素和自然。然而楊認為，《老》的道和無，既然作為萬物根源，理應有一個確定的價值和尺度，然而只得一個模糊的傾向，是不足以為人類文明提供根本性的辯護。

當《老子》的自然強調人需要接受被給定的一切，但孔子則以「學」開創了社會公平的新局面，強調人是可以通過「學」來改變自己命運，亦打破了先前的宗法血緣制度，能者居之。人要主動求變，社會才能進步和注入動力。

書中對儒的偏愛足以看到楊教授的儒學立場。（資料圖片）

每位先哲的學說都是建基於自己對自己身處時代的觀察和建議，雖說哲學思想從來不會因為朝代轉換而落伍，「有其無法超越的時代性」，但書中先哲的時代距離現今已過多少個千年，思想內涵不會過期，但如何把數千年的形而上應用在現代社會體制，「讓偉大的先哲成為我們的同時代人」，令哲學思想從「提醒」昇華到「動機」，從「研究」回歸到符合生活標準的「應用」，首先需要好好理解各家學說，抽其精髓糅合為一。

此書沒有搬弄高深字眼，而是容易理解的字詞深入淺出地為每個先哲的代表思想立下根本性的討論點，為讀者對各家的重點學說掌握了大概。作為鞏固中國哲學的認識，此書需要被列入必讀清單。

《中國哲學十五講》

作者：楊立華

出版社：中和出版

《中國哲學十五講》（中和出版）

內容提供：正文

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《中國哲學十五講》」​】

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