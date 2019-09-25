【藝術大師】梅廣釗談香港音樂工業發展困境　最弱一環是人才培養

音樂大師顧嘉煇退休後，要找一個接上的「猛人」，真的不容易，這個人要具備五個條件：有學識、有才華、有修養、有中國人的情懷，更需要有廣闊的國際視野。難找的原因，是這個人和「煇哥」一樣，要好人緣。想來想去，只想到梅廣釗。

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梅廣釗在浸會大學畢業，之後獲取香港大學的音樂碩士和博士學位。（作者提供）

梅廣釗在浸會大學畢業後，獲取香港大學的音樂碩士和博士學位。有云：條條大路通羅馬，有些人只走一條路，有些人多幾條路，才抵達羅馬，但是後者的羅馬特別漂亮。梅廣釗和「煇哥」是兩代人，梅有個人風格，但和「煇哥」一樣好學和謙虛，並且對音樂誠懇。梅的音樂歷程很戲劇性，涵蓋中西、古典、流行和現代音樂並和電影舞台有重大關係，這是他獨特的原因。他的作品包括管弦樂、中樂、合唱曲、口琴大合奏、話劇音樂、舞蹈音樂、電視音樂、流行曲、電影配樂等，他更作曲編曲，導演過很多跨媒體音樂會如2009年東亞運動會閉幕禮，更是2010年上海世博香港週音樂總監等。目前，梅廣釗是香港作曲家聯會主席。

梅廣釗目前是香港作曲家聯會主席。（作者提供）

在六十年代的香港，出了一個受歡迎的喜劇演員，叫梅欣，樣子可愛，演技和唱腔酷似當時的「丑生王」梁醒波，因而有「新梁醒波」的美譽。到了七十年代，香港電影沒落，梅欣加入了「無綫電視」工作，和譚炳文、丁羽、盧國雄等，成為當紅的配音演員。於2011年，他在香港病逝。梅欣的兒子便是今天的音樂大師梅廣釗。

我問他：「你父親如何在音樂上影響你？」梅廣釗答：「我的父親只簡單直接說：做你想做的，追尋你自己的路！」

梅廣釗童年照。（作者提供）

除了流行音樂界，在香港，「正統音樂」（Fine Music）的大師許多來自內地，或是西方背景；要算在香港出生、在香港受教育、橫跨流行和正統音樂的大師，除了陳永華，梅廣釗博士便是表表者。

每天有二十四小時，我猜梅廣釗有二十小時在工作。我常常找梅廣釗幫忙，有時候找他上電台，談音樂的藝術，有時候找他為藝術團體提供意見，只要用兩個理由，他都不會推辭：「大師呀，這件事情很好玩的！」、「梅兄，這件事情太有意義了！」而且無論多忙，他都會抽空協助。「俠骨柔情」，是我對他的敬重。

梅廣釗「俠骨柔情」的氣質很受人敬重。（作者提供）

我和梅廣釗都是藝術中人，我們都有一個傷感的共同點：眼前的工作，許多是為了生活或是人情世故，未必是我們的理想；但是，想做的項目可滿足生命意義的，卻又往往抽不出時間來實現。我和梅兄常造夢，為香港帶來一個本地的Rock Musical（搖滾音樂劇），最好如七十年代《萬世巨星》（Jesus Christ Superstar）；可惜每次都是嘴巴說說，因為他的工作，總是編排到兩年之後。而我除了法律工作以外，目前忙於研究香港編劇鼻祖唐滌生的一生，兩人的「課餘時間」都花光了。

梅廣釗想為香港帶來一個本地的Rock Musical（搖滾音樂劇），最好如七十年代《萬世巨星》（Jesus Christ Superstar）。（作者提供）

人到中年，有兩種心態，有些是「埋單」格，什麼都不幹，安詳等待晚年；有些是我和梅兄這一類，叫做「老馬有火」，背城借一，想做幾件好事才告別。問梅廣釗：「你還有什麼火？燒出來吧！」他大笑：「好像太貪心，我有四個期盼，能夠實現，不會是我個人的力量，但我一定會參與，這些期盼，都是為了香港的正統和流行音樂未來的發展。」

「香港目前最弱的一環，是音樂專業人才的培養和承傳。現在的中學和大學提供了音樂課程之後，整個社會便沒有離校教育，除非我們只是把音樂視作修身或自娛，否則如音樂被視作專業發展，則唸完學院課程以後的音樂路，它必定和商業運作離不開，而商業運作便是供求決定市場，優秀的人才有市場，缺乏水準的自然被淘汰。以往我們靠『一面做、一面學』的『紅褲仔』制度，不足以培養足夠的一流音樂專業人才。現代社會凡事以『專業』為先，故此，提供在職的學習，特別是給一些已有音樂工作經驗的年輕一輩，至為重要。」

梅廣釗保持「老馬有火」的中年心態，想為香港音樂界做幾件好事才告別。（作者提供）

「刻下，小朋友到了中學，學校才鼓勵他們學習樂器，這太晚了。如要出現優秀的專業人才，台下的浸淫時間，和台上的水準往往是相連的：小朋友愈早選擇一種樂器來培育才華，則成長後的音樂發展會愈好。我希望香港的小朋友，能夠在5歲之前便開始學習樂器，早點發掘他們對樂器的興趣。這樣，我們的人才庫便豐富和優化起來！」

「第二，在大學以外（因為大學是另一種教育系統)，成立一個獨立運作的『Jazz Music Institute』（爵士樂專業學院），這機構在政府的資助下，由音樂專業人士共同監督運作。但是，所招收的學生不是普通人，是唸完正統課程或有經驗的音樂人。為什麼我挑Jazz？因為Jazz在正統和流行音樂之間、古典和現代音樂之間、群體和個人音樂之間，它剛剛站在中間，少眾會接受，大眾也會接受，所以要好好運用它才會為香港的音樂工業和經濟，提供實實在在的助拳；否則，就算在政府資助下，我們天天搞表面的音樂活動，亦於事無補。」

梅廣釗盼望香港能夠出現一個『音樂師友沙龍』（Mentor and Mentee Scheme）。（作者提供）

「第三，盼望香港能夠出現一個『音樂師友沙龍』（Mentor and Mentee Scheme），我們業界的老朋友，用「以一對一」的古法，專職帶領一個唸完音樂系，茫然不知所向的年輕朋友。大家亦師亦友，在他入行的初期數年，指點迷津，並提供人際網絡，帶他去不同的平台，讓別人認識。再者，這一對「師徒」，或許可以「老少合體」，變成音樂拍檔呢！」

「最後，便是關於中樂方面， 在剛才我說的『學生學習樂器計劃』中，如果小朋挑選冷門樂器，應該得到額外資助；而關於中樂方面，亦要提供專業培訓，我們應該集中在四方面的基本功夫：（1）「吹」（Blow Instruments）例如笛子；（2）「彈」（plucked string instruments）例如揚琴；（3）「拉」（Bowed String Instruments）例如二胡；（4）「打」（Struck Instruments）例如鼓。」

我認同：「對，香港人很多認為中樂不夠『潮』，有些『萌塞』家長，更認為孩子們玩中樂，會『窮死』一世。」

中樂在香港不受歡迎的原因之一是不夠「潮」。（作者提供）

梅廣釗接着：「顧嘉煇大師成功的地方，便是把流行音樂加入中樂，於是有香港特色，吸引全球聽眾捧場欣賞。所以任何解決藝術問題的方法，先要大膽立新，然後在改善後，一步步的培養出『內容』和『人才』，才會見到秋天的黃金收成。」

和梅廣釗大師交流，如在沉悶的香港藝術天空，猛然來了一個溫柔的響雷，大家沒有受怕，反而望着電閃卻沒有下雨的黑夜，聽到一曲充滿期盼的交響樂：曙光在勇氣，成績來自水滴石穿，政府要有「由上而下」的破舊思維，來日香港才會更美好，才會平復今天年輕人對前途的不滿。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「集雅俗、中西、作演於一身的「教父」梅廣釗：對香港音樂的四個期盼。」​】

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