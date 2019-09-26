【拒絕的藝術】「說不」需要有技巧更須有理由　Say No也要按步驟

編按：職場中總有人向你提出請求，不懂拒絕的人，即使內心抗拒也會硬着頭皮應承別人，屈就自己。不懂拒絕反而令人容易迷失自我，被有心人利用。以下將會介紹幾種拒絕的方法，助你在職場上一帆風順。

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2008年台劇《命中注定我愛你》裏出現的有求必應的「便利貼女孩」，喚起觀眾的共鳴和迴響，社會中多了鼓勵人要有拒絕的勇氣，但同時，拒絕也要有技巧，否則又可能顯得不近人情，「多個敵人多堵牆，多個朋友多條路」，不懂拒絕實在令自己吃虧。今次，就讓我們來學習拒絕的禮儀吧。

不懂拒絕的迎合型人格只會加重個人負擔。（《命中注定我愛你》劇照）

拒絕的理由可以有很多，而作為自保的手段是其中一個重要的原因。當你不懂拒絕，萬事應允，他人就容易得寸進尺，要求更多，最終吃虧的是自己。特別是在職場，一旦開始了妥協，之後別人可能會就以為你易欺負，不斷推卸責任，如「便利貼女孩」般被別人的工作壓垮，準時下班時日子遙遙無期。

最近筆者讀的《拒絕的力量無限大》，作為拒絕的使用說明書，詳盡地以各種場景為例，講解拒絕要注意的種種事項。書內提到心理學家認為不會拒絕是種疾病，源自缺乏自信，故只能來者不拒地討好他人。然而，如此屈就自己不但易被人操控，更失去自我。所以為自保、保留原則，拒絕是必需的。另外必須注意的是，拒絕並不是盲目，而是有合理理由。

書內所主張的拒絕技巧以不傷和氣、不損彼此關係為原則，建議大家盡可能婉拒、暗示，不要斬釘截鐵地只說「不」。對方在提出要求時也鼓起了相應的勇氣，作為尊重，不應立刻輕易說不，要給對方留面子，即使對方提出無理要求，也不要露出不耐煩，而應顯示和善、明白的神情，如此不但能令對方知道自己有用心思量，亦緩和急切的氣氛。

聆聽過對方的訴求後，要真誠地表示自己的難處，別人大多是通情達理，也能理解而放棄。最好能從對方角度出發，並稍為自貶，委婉說服對方自己力有不逮，為了不為對方添麻煩，只能婉拒，力求使對方心服口服，不再要求自己及不把局面僵化。

幽默擁有強大的力量。（資料圖片）

幽默化解拒絕的尷尬也是可行的。對於公式化地拒絕人，增加一些無關痛癢的笑話反而可能轉移視線，令雙方都懷着正面心情結束對話。不過此方法也許難度較高，作者亦提醒讀者這要及時拒絕和沒有第三者同場。

此外，如當時答應了，就不能說「不」，出爾反爾。所謂君子一言，駟馬難追，人要言出必行，故作決定前要考慮清楚再行動。

劇中卡爾向每個機會都說「YES」，說「NO」會遭致不幸。（《乜都得先生》劇照）

那麼，甚麼時候說「好」或「不」？與《乜都得先生》（《YesMan》）中的主角卡爾（占·基利飾）般對任何事都事事應允而不可行同理，一味拒絕也只會遭致厭惡。所以，大家應學會量力而為，作出順從內心的決定，讓生活更美好。

《拒絕的力量無限大》書封（非凡出版）

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「你不能不知的拒絕禮儀」​】

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