蘇東坡寫下赤壁賦之前的經過：酸民心態而且叛逆難以於職場打滾？

編按：蘇東坡在大家心目中一定是個嘴饞的大文豪，但是如果告訴你他其實是個叛逆的大男孩，愛賭氣又不諳職場規矩，是否顛覆了你對他的印象呢？來看看厭世國文老師怎麼拆解這一代文豪。

【國文課本這樣教】

〈赤壁賦〉以蘇軾與洞簫客之間的問答，抒發生命短暫、人類渺小的感慨，以及闡釋「變與不變」的人生哲學，亦是以此寬解自己正面臨的挫折與不幸。

【課本不教的古文廢話】

如果有個叫「靠北王安石」的臉書粉絲專頁，蘇軾大概會是熱中此專頁的頭號網路酸民，天天發文嘲諷一下政治、社會、經濟、同事、朋友，還有和尚。可惜北宋沒有匿名發文機制，這讓有心人士找到攻擊機會，導致「烏臺詩案」發生。

從此，蘇軾展開漫長的貶謫生涯，這完全可以歸咎於他的叛逆個性：

「就算這個笑話會傷人，我還是要說。」

蘇東坡的叛逆性格：「就算這個笑話會傷人，我還是要說。」（《東坡家事》劇照）

反省要在垃圾堆

北宋元豐二年，蘇軾從徐州調職到湖州，寫了〈湖州謝上表〉感謝皇帝的支持與愛護。然而他卻不認真感謝，硬是穿插了幾句諷刺當時王安石變法的措施：

伏念臣性資頑鄙，名跡堙微。議論闊疏，文學淺陋。凡人必有一得，而臣獨無寸長。

蘇軾說自己「頑鄙」「淺陋」和「獨無寸長」，絕不是真心認為自己一無是處，而是意有所指。（《東坡家事》劇照）

有在教育界或社會上打滾的人都知道，當老師或前輩舉手發言，卻態度謙恭地說自己什麼也不懂、什麼也不會，就代表他其實又懂又會，有時還是代表自己的不以為然。

蘇軾說自己「頑鄙」「淺陋」和「獨無寸長」，絕不是真心認為自己一無是處，而是意有所指，背後的意思可能是：

「對啦！我最廢，哪像某人最厲害了。」

接着愈說愈明顯，趁機酸了與自己立場相左的變法陣營：

「新人還是比較優秀啦，像我們這種老人，就在角落畫圈圈或是做點簡單的無腦工作就好了。」（知其愚不適時，難以追陪新進；察其老不生事，或能牧養小民。）

潛臺詞是：「啊新人不就好棒棒。」

所謂的「新進」一詞，擺明在酸以王安石為首的新黨黨員。

此時，在政治的擂臺上，監察御史舒亶蓄勢待發，給予蘇軾致命一擊：

「蘇軾靠北政府，大家很生氣。」（臣伏見知湖州蘇軾，近謝上表，有譏切時事之言。流俗翕然，爭相傳誦；忠義之士，無不憤惋。）

舒亶可是有備而來，之後還列舉四句蘇軾詩文，做為毀謗朝廷的證據。其中或許有斷章取義之嫌，但他說得煞有其事，將蘇軾形容成一開口就是辱罵政府與詆毀國君的傲慢官僚，隨後再附上四冊蘇軾文稿，顯得更像是那麼一回事。

這時，御史中丞李定再從擂臺角落跳出來，補上一記右鉤拳：

軾自度終不為朝廷獎用，銜怨懷怒，恣行醜詆；見於文字，眾所共知。

蘇東坡詩有不滿隨即被人拿來大做文章。（《東坡家事》劇照）

指責蘇軾挾怨以詩文攻擊朝廷新政，如果對照蘇軾之前的〈湖州謝上表〉，挾怨攻擊可能未必有，但不滿總還是看得出來。

高級酸民蘇軾一定是在「議訕時事」，可能認為自己沒有指名道姓，而且只是發表「十分之一」評論，不會影響民眾對於政府信賴，更不會有什麼政治上的問題。

可是，事情不如蘇軾想得順利。

毀謗朝廷是政治大忌，有問題不當面陳述己見，總愛在背後指桑罵槐、說三道四，然後再怪別人拉椅子坐。享受諷刺快感，卻又不願負起公共社會責任，這不是身為一名知識分子應有的行為。

享受諷刺快感，卻又不願負起公共社會責任，這不是身為一名知識分子應有的行為。（《東坡家事》劇照）

再者，以王安石為首的改革勢力，無所不用其極打擊保守陣營，蘇軾的鋒芒畢露，正好給了敵人一個落井下石的機會。

於是，蘇軾下獄，接著貶至黃州去。

《厭世廢文觀止──英雄豪傑競靠腰，國文課本沒有教》的書封。（究竟出版）

以上內容節錄自《厭世廢文觀止──英雄豪傑競靠腰，國文課本沒有教》

出版社：究竟出版社

作者：厭世國文老師

作者Instragram：https://www.instagram.com/yanshiguowenlaoshi/?hl=zh-tw