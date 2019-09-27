【音樂產業】演唱會或成業界最終武器　音樂行銷沒想像中那麼糟？

編按：隨着數碼科技一日千里，各行各業都面臨極大變化與挑戰，日本著名商業評論家坂口孝則提出音樂行業現況及分析將來趨勢會是如何，有意入行的讀者可以讀一讀他的分析。

渴望原始體驗是演唱會盛行的原因

以前，大家都說演唱會賺不了錢，賺錢要靠賣CD，演唱會只是服務歌迷，而且，大家是為了賣CD才舉辦演唱會的。但現在則是完全相反，因為音樂本身賺不了錢，最好是當作宣傳免費贈送，然後再靠演唱會來賺錢。

剛剛我提到了一九九七年的富士搖滾音樂祭，參考一五○頁的資料，觀察當年的音樂出版品產量後，可以知道當時產量正值頂峰。以金額來說，一九九八年是巔峰，九○年代後半是全盛時期的頂點。

一直到一九九○年代後半，可說是所謂的唱片公司時代。艾迴唱片打破業界慣例，讓索尼公司解除與小室哲哉的專屬合約後，從一九九○年代前半開始，小室哲哉量產了好幾張熱銷唱片。他打造出一九九三年出道的日本樂團TRF，濱崎步則是在一九九八年步入樂壇。

從數據可以發現，演唱會的人數和營業額則與音樂出版品產生強烈對比。人們花在音樂出版品的金額減少了，但相反的參加演唱會的人數和營業額卻不斷增加。演唱會參加人數與營業額，雖然在一九九七年左右舉行第一屆富士搖滾音樂祭時來到谷底，但之後便持續成長。樂曲本身非常容易複製，當然取締違法盜版非常重要，但是創作者更傾向透過開放樂曲的著作權，來販賣現場演唱會上的體驗。

演唱會參加人數與營業額。（先覺出版社）

有趣的是，現在音樂內容的營業額約二四五○億日圓，而演唱會參加人數所帶來的營業額逆轉為三一○○億日圓，這種狀況從二○一四年開始，預估未來還會持續。

為了不讓屬於文化產業的音樂CD價格下跌，目前公平交易委員會已經針對音樂CD等出版品，通過了著作物的指定價格銷售制度（針對書、雜誌、報紙、音樂軟體，全國都採統一定價銷售）。現在雖然在著作物指定販售價格的制度下進行販售，但是否需要重新檢討，還是很值得觀察。

卡拉OK的情況又是如何呢？這裏不再是大叔聚在一起唱歌的地方，也不再被用來接待客人。不過，此時以年輕人追求真實交流這一點來說，卡拉OK是符合需求的。或許也因為這個原因，卡拉OK現在維持平盤，還在繼續奮鬥。

以下圖表呈現出網路串流平台的營業額也正在不斷成長。音樂之所以適合傳輸，是因為檔案很小。隨着通訊技術的提升，人們可以輕鬆的從網路下載文字資料或樂曲。這是一個開始，接下來電影等影片內容也已經開始串流。讓蘋果公司復活的 iPod 便與這件事有關。

但我認為從網路上購買音樂並不能取代音樂出版品。現在商業模式已經轉換成以便宜、固定的價格提供音樂（如 Spotify 或 Amazon Music 等），並透過未來與消費者的交流來提高營業額，而演唱會便是此種交流模式的代表之一。除了門票收入，還包括餐點與商品的銷售。

誠如大家所知，Apple Music 是可以透過iPhone 等載具下載樂曲，或提供線上串流的服務。我每天都會各聽一張新發行和一張讓人懷念的專輯。很意外的，除了流行歌曲，業者還提供各種不同的樂曲。選擇音樂、自由播放本身已經成了基礎服務。

演唱會的優勢

不像媒體會不斷剝奪我們日常生活的時間，演唱會的優勢就是把所有人集中在與外界完全隔絕的空間裏，因為演唱會並非一般日常活動。

與各種媒體接觸的時間。（先覺出版提供）

我們知道在短短十年內，人們接觸電視、報紙等主要媒體的時間減少了，使用行動電話或智慧型手機的時間增加了。相對於此，演唱會則是直接奪走使用者的時間。換句話說，看電視時，電視要持續和其他媒體爭奪使用者的時間，但基本上，演唱會則可掌控人們的活動空間和時間。當然，聽眾可能會在演唱會的休息時間看智慧型手機，但應該不會打開報紙。

未來，影片串流服務將會蓬勃發展。在這個過程中，如何占用消費者的時間，並且不讓他們分散注意力變得非常重要。而音樂產業肯定也會像演唱會或活動一樣，致力讓人們置身於異次元空間。

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免費音樂戰略

我因為音樂免費或固定金額收聽制，增加了音樂上的支出。我再次聽到高中時熱愛的殘酷真相樂團舊專輯時，實在太過懷念，而買了解說的雜誌書；聽了 SikTh 的歌曲之後，我去了他們的復出演唱會；試聽了幽冥大帝樂團的專輯之後，我去了日本金屬音樂祭，而且還買了T恤；下載了 MEGADETH 的新曲後，我去了東京台場看他們的表演，發現參加者滿滿都是下班回家途中的商務人士。另一方面，我偶然透過 Apple Music 聽到 Giovanni Allevi 的樂曲，非常感動，所以購買他們的CD送給朋友。或許與其讓人掏錢購買二、三千日圓的CD，還不如CD的延伸商品（演唱會或相關商品）更好，特別是消費者的年齡層越高就越有效。

像這樣樂曲免費，或不利用樂曲賺錢，而把樂曲當成吸引消費者購買相關商品的策略，稱為免費戰略。換句話說，就是先以免費吸引多數人，在核心客層展開高利潤的交易方法。

音樂界會呈現出內容產業的趨勢。過去我曾碰過這麼一個例子，我去上廣播節目時，看到某位藝人在上一個節目中表演。當時我問了工作人員：「這個層級的藝人，演出費應該很高吧？」結果他們說：「那是免費的。」他們告訴一臉驚訝的我：「因為這樣可以宣傳啊！這是慣例。」

過去藝人上電視媒體是免費的，上節目是為了靠販售樂曲來賺錢。但現在的模式可說是直接放棄販售樂曲，靠演唱會來賺錢。

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串流音樂

一如宗教透過歌曲來加深信徒的歸屬感，有些東西非得透過音樂才能訴求。就像偶像歌手可以靠歌曲吸引歌迷，人類會因為歌曲而感到心動。

舉個例子，我們在街上會因為聽到音樂而感到激動，進而喜歡上那首歌曲。這時可以選定樂曲，不斷重複這種激動的應用程式就非常重要。我的智慧型手機裏也有這種應用程式，但精確度還不算很高。若應用程式能分析旋律、提供曲名，應該可以對那些樂曲未來的營業額有所貢獻。

但是，每個人會產生共鳴的歌曲都不一樣，這正是音樂有趣的地方。

很久以前我還是高中生時，住在佐賀縣，那時我非常愛聽硬蕊、噪音搖滾和輾核的音樂，但當時並沒有店家在販售。於是，我從佐賀車站搭特急電車到博多，換搭地鐵，再前往天神店的分界線唱片行，光是單程就花了兩小時。好不容易才找到了 Hanatarash（於日本大阪組成的噪音龐克樂團）傳說中的演唱會影片、MASONNA（日本音樂家，主攻搖滾、電子音樂等）和 The GerogerIGegege（山之內純太郎的一人樂團，創作內容以噪音搖滾為主）的唱片，這樣的經驗現在看來不過是中年大叔的當年勇。

現在，如果想看這些影片，只要在 YouTube 上搜尋就可以了，透過亞馬遜也可以買到二手唱片。雖然我很想訴說上述兩小時車程的價值，但像現在這樣，可以馬上拿到這些音樂產品也沒有什麼缺點。現在新世代藝人也登場了，他們透過網路，積極吸收可以無限流傳到全世界的音樂，並打造出全新的音樂，這應該才是真正的超越國境。

只要我們能夠把大量音樂資料放入數位裝置，便可分析出樂曲的銷售傾向。

在《那種數學可以決定戰略》（その数学が戦略を決める）一書中，提及可分辨好葡萄酒的方程式，讓眾人受到很大的衝擊。書上說，只要輸入降雨量、平均氣溫等資料，就可以預測葡萄酒的價格。此外，在各種不同領域，也都紛紛運用大數據的機器學習，來分析商品的銷售趨勢。

但是關於音樂，雖然有各種不同的研究，卻難以在事前分析銷售趨勢。的確，有些研究會分析新創作者的樂曲，預測是否會熱賣。但是如果所謂的音樂是，將過去不曾聽過的音樂類型提供給大眾，為他們的心靈帶來震撼的話，那麼蒐集過去資料的大數據，應該很難歸納出新的趨勢。

如何才能克服這個困難呢？從行銷的觀點來看非常有趣。而且，不只是運用AI來預測暢銷歌曲，大家也持續利用AI嘗試作曲，說不定最後出現的最大公約數是很無聊的音樂。這或許反而可以證明人類創造出來的音樂之奧妙。

未來的賺錢方式：20年內最熱門的工作趨勢與跨界商機。（先覺出版社）

以上內容節錄自《未來的賺錢方式：20年內最熱門的工作趨勢與跨界商機》

作者：坂口孝則

出版社：先覺出版社