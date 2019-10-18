【吉卜力展覽】工作室親自打造盒子藝術　大人細路都睇得明！

早在暑假前已聽聞有《吉卜力の動畫世界》展覽，今次由吉卜力工作室親自主理「盒子藝術」（Box Art）製造場景，宣傳中主打「讓觀眾恍如置身動畫之中」，所以今夏，我一於帶兩位兒子去參觀這個展覽，不知他們又喜不喜歡呢？

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Studio Ghibli吉卜力工作室的動畫陪伴了不少人（包括我在內）的成長。今夏，我6歲的大仔開始迷上了《龍貓》和《崖上的波兒》，連2歲半的細仔也不時嚷著要睇「Ponyo」、「Totoro」。

早在暑假前已聽聞有《吉卜力の動畫世界》展覽，今次由吉卜力工作室親自主理「盒子藝術」（Box Art）製造場景，宣傳中主打「讓觀眾恍如置身動畫之中」，我想一定很有趣，不過對小孩而言，現場裝置會怎樣呢？家中兩位小子只看過幾部，又會不會看不懂呢？

9月開學後，我決定帶他們去《吉卜力の動畫世界》展覽。在Portal 6311地下入場，再乘搭電梯，一出電梯門又自行再上幾層，終於到展區。順序有《百變狸貓》、《魔女宅急便》、《哈爾移動城堡》、《飛天紅豬俠》、《幽靈公主》、《千與千尋》、《天空之城》、《龍貓》，分層總共八個展區。

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吉卜力的盒子藝術

以我所見，全場分為四種盒子藝術，一種是純立體佈景，如《百變狸貓》破舊的「萬福寺」、《千與千尋》列車中的無臉男、《龍貓》巴士站等等，讓入場者完全置身佈景內，可以近距離接觸，也是吉卜力迷的排隊打卡位。

屬於純立體佈景的展區。（作者提供）

第二種是全立體佈置場景，神還原有《魔女宅急便》麵包店（近1:1比例）、《飛天紅豬俠》戰機、《哈爾移動城堡》的迷你版城堡、《天空之城》火海中的城堡機械人與女主角、《千與千尋》「油屋」的澡堂、《龍貓》瞓覺的樹屋等等。入場者可以觀賞其境，但不能進入。

屬於全立體佈置的展區。（作者提供）

第三種是環繞三維景的Box Art──從三維的背景空間盒營造開始，加上立體動畫主角的設置，就像主角在景象中定格下來。入場者在盒外看，被引導進入主角的情境氛圍。好像《魔女宅急便》琪琪騎掃帚、《龍貓》草壁姊妹跑進家。

情況就像黏土定格動畫《超級無敵掌門狗》把立體的吉卜力人物定格，再放入一個畫滿「動畫外景」（背景）的三面盒內。

屬於環繞三維景的展區。（作者提供）

第四種是迷你掛牆版Box Art，如打造《魔女宅急便》黑貓吉吉扮玩具貓、《哈爾移動城堡》女主角的製帽房。小型Box Art用上層層的佈景立體化，盒子展現的層次則更為微觀，也更加細膩。每個展區有三至四個。

不論是人偶組裝、調校特效、表情動作、場畫比例，以上模型還原度很高，尤其是《天空之城》火海一幕可以形神俱備，這些都好像難不到遠赴香港監督的日本專業團隊。

屬於迷你掛牆的展區。（作者提供）

參觀後感

第一層的展區中，除了《魔女宅急便》之外，大仔對其他動畫都較陌生，加上入場後場景有點暗黑（第一個場景就是破舊的「萬福寺」，看來的確有點陰森），我本來很想多留，他就急急腳想行過，直至到《魔女宅急便》麵包店才開始慢下來。

事實上，整體燈光偏暗，全場有點像電影院入場前，帶怕黑的小朋友要留意。此外，除非你是拍攝高手，否則很多位置未必影到漂亮的相。還要留意，已參觀上層或離場的入場者不可折返。

當日人流少，一家四口影相沒有多難度，在打卡位的職員也幫手拍照。我家花了一小時半參觀，一半時間都是留在最後展區──《龍貓》，兩兒超愛樹屋，大仔不停問我可不可以過去睡上大龍貓的肚腩上。

《吉卜力的動畫世界》展覽海報。（《吉卜力的動畫世界》官方圖片）

有一樣覺得可惜的是展覽裏不見大仔鍾情的波兒。查看網上資料，才知道2016年台北站（華山文創園區）比香港多了《崖上的波兒》（共九個展區），還展出《輝耀姬物語》手稿卷，是因為香港場地太細嗎？

可惜的是香港沒有《崖上的波兒》的場景。（《吉卜力的動畫世界》官方圖片）

2022年日本愛知縣會開吉卜力主題樂園呢，是時候叫大仔儲零用錢了！

《吉卜力の動畫世界》香港站 日期：2019年8月3日至11月3日 https://www.ghiblihk.com/

內容提供：Make A Wish

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《吉卜力の動畫世界》吉卜力的盒子藝術」​】

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