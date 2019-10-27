【讀者創作．短篇】收兵女神變狗尋真身　兵仔感化娘娘卻寧養狗

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

好不容易約到女神Yoyo食晚飯，梗係揀間貴價餐廳，訂定枱招呼佢。（《金秘書為何那樣》劇照）

好不容易約到女神Yoyo食晚飯，梗係揀間貴價餐廳，訂定枱招呼佢。

「我覺得呢度有啲cheap囉。」Yoyo一路食一路發牢騷。

「下？」為咗呢餐飯，我已經準備咗半個月人工。

但我都只有答：「係嘅係嘅，妳推薦畀我啦。」

「上次阿咩少帶我去五星級酒店食自助餐，果啲級數先叫晚飯囉......」Yoyo一路喺度講講講，唔知嘅仲以為我同佢係兩個世界嘅人。

其實我地青梅竹馬，自細就係鄰居，同一間學校，當然屋企都差唔多咁窮啦。（《那些年，我们一起追的女孩》劇照）

其實我地青梅竹馬，自細就係鄰居，同一間學校，當然屋企都差唔多咁窮啦。

但佢愈大愈靚，我就鍾意咗佢，先發現佢已經俾咁多人追緊，生活質素大幅提升。

只有喺門口遇到佢果陣，我先意識到，我地仲喺同一個地球度。

我一直想感動Yoyo，結果，不知不覺間，我就當咗兵。

我打算今晚正式表白，破釜沉舟，如果佢拒絕，我亦唔會再妄想。

「Yoyo，我有啲野想同妳講。」我情深款款咁望住佢。

「等等先，我去廁所。」Yoyo擺擺手就行開咗。

等佢番黎果陣，我一直喺度諗，應該點樣措辭。

諗咗一陣，Yoyo都未出黎，突然女廁果邊有啲騷動。

一隻大狗從女廁跑出黎，直接撲向我懷裏。

侍應即刻行過黎：「先生，呢度唔帶得寵物入黎。」

我正想講，隻狗唔係我嘅，但隻狗死死捉住我衫尾，眼神好可憐，十足十...... Yoyo細個求我幫佢做功課。

我正想講，隻狗唔係我嘅，但隻狗死死捉住我衫尾，眼神好可憐，十足十...... Yoyo細個求我幫佢做功課。（Getty Images）

「我去叫個朋友走，然後帶番隻狗出去。」我搵咗個女侍應入女廁，幫我叫Yoyo。

但係女侍應話，女廁無人，剩得一套女裝，係Yoyo着緊果套衫，連內衣褲都齊。

唔通Yoyo為咗避開我，喺女廁跳窗咁激？又無理由要除衫架。

然後，隻狗對住套衫猛咁吠，侍應又黎趕我，我唯有帶隻狗出去。

出到去，我突然昇起一個恐怖嘅念頭，我問隻狗：「妳係Yoyo？」

「嗚！」隻狗不停點頭。

「如果妳係Yoyo，就搖三下尾，之後即刻停。」

我反覆驗證，最終確認，隻狗真係Yoyo變嘅，佢識聽人話。

Yoyo好感動，其實佢係人果陣，我都係用晒份人工黎供奉佢，只係買嘅野唔同啫。（Getty/VCG）

Yoyo「失蹤」，佢父母好快報警，作為最後一個見到Yoyo嘅人，警方向我問話。

我事前同狗版Yoyo溝通過，佢唔想俾人知呢件事，人變狗咁神奇，佢驚俾人捉去解剖做實驗。

所以，我只係話Yoyo去咗女廁，然後就失蹤。

餐廳閉路電話都證明我嘅口供係真，雖然之後我帶走咗隻流浪狗，但係無人將狗同Yoyo扯上關係。

我帶住Yoyo番屋企，俾阿爸阿媽鬧咗成日，話屋企咁細，我仲學人養狗。

為咗Yoyo，我同屋企人抗爭，用晒份人工黎養Yoyo，買狗糧、打針......

Yoyo好感動，其實佢係人果陣，我都係用晒份人工黎供奉佢，只係買嘅野唔同啫。

不過，佢係靚女，就大把男人對佢好；佢係狗，就得我對佢好，佢愈黎愈依賴我。

我上網查咗好多人變動物嘅資料，例如《美女與野獸》、《青蛙王子》咁。（Glenn Carstens-Peters/unsplash）

「放心啦，我會諗辦法幫妳變番人。」我許下承諾，佢搖尾。

我上網查咗好多人變動物嘅資料，例如《美女與野獸》、《青蛙王子》咁。

主角被詛咒，多數係因為「不懂愛」，咁Yoyo都係丫，掛住收兵。

而解除魔咒嘅方法，多數係「真愛一吻」。

嗱，我有試過架，唔好想像到咁香艷，Yoyo吻到我成臉都係狗口水。

呢個方法失敗，唔知係因為佢唔夠愛我、我唔夠愛佢，定真愛根本解決唔到問題。

我諗過，如果Yoyo一世都變唔番人，我就養佢一世。

就算唔講我同Yoyo青梅竹馬嘅情誼，就講養寵物，都唔應該棄養丫。

咁樣一諗，我開始真係當佢係狗，而唔係女神。

後來，公司有個女同事向我示好，雖然唔算靚女，但性格平易近人，我都打算同佢發展。（Marília Castelli/unsplash）

後來，公司有個女同事向我示好，雖然唔算靚女，但性格平易近人，我都打算同佢發展。

果晚，我同女同事傾緊電話，Yoyo撲過黎，撞跌我個電話，再咬起部電話。

「妳做乜野啊？狂犬病啊？」我想搶番部電話。

Yoyo全身嘅毛都豎起晒，怒不可遏咁望住我。

我大喝：「點啫？妳做女人果陣，又唔肯同我一齊。我依加養隻狗，係咪成世都唔可以娶老婆啊？」

爭執之中，電話爛咗，我亦俾Yoyo咬到流晒血。

最大嘅問題係，我阿媽報咗警，話隻狗癲咗。

Yoyo被隔離，我知佢一定好驚，其他狗可能唔明，但佢一定知道，佢有可能被人道毀滅。

我放低所有野，四處奔波，想儘快救番Yoyo出黎。

果一刻，我意識到，我已經愛上咗佢。

所謂感情，就係你分析唔到，你到底係欣賞佢嘅外表、內在，定習慣咗同佢相處......你只知道，你唔可以失去佢。

搞咗一大輪，我終於接番Yoyo出黎，佢驚到甩晒毛。

一打開個籠，佢就撲入我懷中，不停咁震。

我知佢喊緊，番到屋企後，我摸住Yoyo個頭，

安撫佢：「乖，以後我唔追女仔啦，儲埋啲錢搬出去住，唔會再俾人捉走你。」

Yoyo渾身一震，然後，變番個靚女！

我呆咗，佢無在意自己嘅變化，緊緊攬住我：「你係對我最好嘅人。」

真愛，原來真係可以解除魔咒，吻唔吻只係形式啫。

Yoyo變番人之後，順理成章，開始同我拍拖。（Pablo Heimplatz/unsplash）

Yoyo變番人之後，順理成章，開始同我拍拖。

我好感動，原來真心，真係會有回報。

佢終於明白，呢個世界，只有我一個，唔理佢係靚女定係狗，都會對佢好。

人生同童話最大嘅分別，就係人生唔會揀最美好嘅時間去結束。

半年後，我地分咗手。

Yoyo話，我對佢「已經唔係好似以前咁」。

點樣唔似以前咁？唔通好似以前咁，幫佢沖涼同梳毛？

Yoyo答唔出，但係我都知個答案。

佢係狗果陣，得我一個對佢好；到佢做番靚女，有更多人可以對佢更好。

過往嘅恩情消耗殆盡，敵唔過現有嘅利益。

分手後，我領養咗隻狗，一隻100%由內到外都係狗嘅狗。

我知道，佢呢世都唔會拋棄我，我感受到前所未有嘅安全感。

做兵不如養隻狗。

做兵不如養隻狗。（作者提供）

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「做兵不如養隻狗 [短篇小說]」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）