【讀者創作．短篇】為錢出賣自己　麻木後驚醒年輕與夢已是曾經…

實現夢想的確需要錢。然而畢生美其名追夢，卻為錢出賣自己，到頭來賺夠了卻發現錯過了追夢的時間。

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我叫阿斌，係一個「以為自己會成為音樂家」嘅鋼琴老師。

我細個彈琴好叻，果陣身邊嘅所有人都覺得，我第日一定會出人頭地。

我就更努力練琴，日以繼夜，終於，我無成功到。

我應該話，都拎過幾個細獎嘅，但係搵唔到錢又唔出名囉。

呢個世界，無結果，就等於失敗。

我入不敷支，唯有教琴幫補下。

我想賺一筆大錢，然後專心進修，做一個真正嘅鋼琴家，踏上國際舞台。

但係，我一直都無中六合彩。

我想賺一筆大錢，然後專心進修，做一個真正嘅鋼琴家，踏上國際舞台。（《交響情人夢》劇照）

直到有一日，學生Peter支支吾吾咁同我講：「老師，我想考演奏級。」

Peter只係學咗幾個月琴，無天份得黎，仲要懶，一直都無乜進步。

不過，佢有夢想係好事，我就鼓勵佢：「咁你就要努力練琴啦。」

「唔係。」Peter拎咗部機出黎：「呢個係我爸爸新發明嘅『技能學習器』，只要老師撳住呢個掣，諗住彈琴，就會將你嘅鋼琴技能轉移畀我。」

「即係話？」我唔係好明。

「即係你會完全唔識彈琴，而我就擁有演奏級嘅技能。」

Peter拎出一張支票：「老師，我好有誠意。」

支票上嘅銀碼，嚇咗我一跳。

支票上嘅銀碼，嚇咗我一跳。（VCG）

我都聽聞過，Peter阿爸係瘋狂科學家，連續失敗咗九十九次，第一百次都衰埋果種，

但屋企有錢，先容許Peter爸繼續癲落去。

我唔信技能可以轉移，而且有錢，無理由唔收架？

我開開心心咁袋咗張支票，輕輕鬆鬆咁撳個技能學習器。

「成功咗！」Peter大叫。

然後佢坐低彈琴，動作行雲流水。

見到個學生咁叻，作為老師應該好開心，但係我覺得......好陌生，好似我根本唔識彈琴一樣。

唔通，我學咗咁耐嘅琴技，就咁無咗？

Peter安慰我：「你可以再學過架，再學一定容易好多。」

我望一望張支票，果個銀碼，我都唔知教幾多個學生先賺到。

於是，我推晒所有教琴嘅堂，重新學琴。

於是，我推晒所有教琴嘅堂，重新學琴。（Tadas Mikuckis/Unsplash）

但學咗幾個月，仲未拾回以前嘅水平，我收到Peter電話：「老師，我想學跳舞。」

「下，我唔識跳舞，你係咪搵錯人？」

「你可以學架嘛。」原來Peter拎咗我嘅鋼琴技能後，係攞咗幾個鋼琴比賽獎，

但佢又開始羨慕其他人識跳舞，而又唔想努力。

「技能學習器」仲未面世，Peter唔想畀咁多人知，所以又請我去學跳舞。

Peter幫我報埋跳舞班，我又開始日夜苦練嘅生活。

學完跳舞，仲有畫畫、書法、運動......我成為咗Peter專用嘅「技能學習者」。

Peter幫我搵老師，我代佢苦練。

Peter幫我搵老師，我代佢苦練跳舞。（VCG）

過咗幾年，「技能學習器」亦正式上市，改變咗成個世界。

世界充滿不公，但本來仲有一樣野係好公平，就係技能。

無論你幾有錢，幾有天份，要完全掌握一項技能，都要經過無數次嘅苦練。

唔係話你屋企有錢，請個老師畀你，你就會即刻學識晒。

但係「技能學習器」出現後，連僅有嘅公平都消失埋。

我用咗十年時間，幫Peter學晒佢想要嘅所有技能，我亦儲咗一筆錢。

我終於可以重拾我嘅夢想，做一個鋼琴家。

當然，我首先要學識彈琴，我以前嘅鋼琴技能已經賣晒畀Peter。

我想搵個鋼琴老師教我，但一查資料，先發現連最初級嘅鋼琴老師，都收緊幾千蚊個鐘。

因為大部份彈琴嘅人，已經同我一樣，抵受唔到金錢嘅誘惑，將彈琴技能賣晒畀有錢人。

有錢人唔會轉賣技能，更懶得去教人，所以鋼琴老師買少見少。

我搵咗個最平嘅老師，學咗三個月，

之後個老師突然大幅提升學費，因為有人出高價買佢嘅鋼琴技能。

我唔肯交鉅額學費，就只有轉老師，但其他老師就更加貴。

唯一嘅辦法，係我都出高價，買人地嘅技能。

好似唔想交貴租，就只可以買樓一樣，技能嘅價格都愈升愈高，我買唔起。

當然，我首先要學識彈琴，我以前嘅鋼琴技能已經賣晒畀Peter。（《交響情人夢》劇照）

呢個時候，Peter又搵我。

我問：「你仲有咩想學？」

「無啦，不過我老婆生咗個仔，一個月大，仲未識講野同行路。」

我呆一呆：「好正常啫，一個月梗係唔識講野。」

「我想我個仔做天才丫嘛，所以，我想買你嘅講野技能。」Peter單刀直入。

有更多錢，我就可以買番鋼琴技能。

於是，我將講野、行路、食飯、成人思維......全部賣晒畀Peter個仔。

我好似一個小嬰兒咁，要屋企人照顧至生活到。

我好似一個小嬰兒咁，要屋企人照顧至生活到。（gettyimage/視覺中國）

到我用咗幾年時間，學番生活基本技能，

Peter又介紹個有錢朋友畀我識，佢朋友都生咗個仔。

有錢賺，無理由唔賺架？

我變成一個專門幫BB仔學野嘅「技能學習者」，佢地要贏在起跑線，我就要重覆起跑線。

勞碌半世，我賺咗好多好多錢，而我亦都好老，關節唔靈活、耳又聽唔清。

臨死前，我望住啲子子孫孫，安排點樣分配遺產。

我喺度諗，點解我會儲咁多錢嘅？唔通我真係覺得銀紙好香？

然後我突然記起，我一開始係想做鋼琴家嘅！

然後我突然記起，我一開始係想做鋼琴家嘅！（VCG）

點解我會唔記得咗？係咪某一次將成人思維傳畀BB仔果陣，我連夢想都忘記埋？

我唔知，或者，知道都已經無意義了。

我想做鋼琴家，所以我要搵錢。

然後不斷搵錢搵錢搵錢，我已經忘記咗，我一開始點解要搵錢。

最後，我只剩低好多好多嘅錢。

然後我突然記起，我一開始係想做鋼琴家，但而家，我只係剩低錢。（Aidan Bartos/Unsplash）

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「技能學習器 [短篇小說]」​】

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