【讀者短篇創作】成為首富不滿足　決心成仙卻發現這件事更重要…

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我呢一世，乜都有。

一個鄉下仔變成世界首富，今日我有權有錢有地位，但我未滿足。

或者，就係因為從來唔滿足於現狀嘅心態，先令我一步步向上爬。

好似無數古代帝王一樣，人間嘅成就去到極點，仲可以追求乜野？

我決定，我要成仙！

好似無數古代帝王一樣，人間嘅成就去到極點，仲可以追求乜野？ 我決定，我要成仙！（《盜墓迷城3》（The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor）截圖）

集中無數專家嘅努力同實驗，終於研製咗一粒仙丹。

我食咗，眼前一白，就發現自己去咗一個鳥語花香嘅地方。

一個白衣靚女笑住同我講：「恭喜你，你已經成仙啦，有晒仙人嘅超能力，包括隨意改變樣貌、長生不老、永遠唔會病，仲識飛添！」

我輕輕一跳，果然飛起咗，嘩，都話我呢個人做乜都成功。

一個白衣靚女笑住同我講：「恭喜你，你已經成仙啦，有晒仙人嘅超能力，包括隨意改變樣貌、長生不老、永遠唔會病，仲識飛添！」（《花千骨》劇照）

飛吓飛吓，突然間俾交通警截住咗。

「先生，你無視交通燈嘅指示，違反交通規則第135條，要罰款……」

我幾乎懷疑自己聽錯：「咪住先，我依加係仙人，我識飛，都要睇紅綠燈？」

交通警撇撇嘴：「呢度個個都係仙人，個個都識飛，交通規則就係針對飛行而設架。」

交通警再望下我，放軟語氣：「你新黎架？我估你都無錢交罰款啦。」

我無錢？我堂堂世界首富無錢？

我無錢？我堂堂世界首富無錢？（《RICH MAN, POOR WOMAN》（リッチマン、プアウーマン）劇照）

咪住先，呢一刻我好似真係無錢，人間嘅錢，都帶唔到上仙境。

交通警拍下我膊頭：「你好彩啦，我地岩岩推出新手優惠，無錢交罰款嘅新手，只需要喺臉上蓋個印作懲罰。」

車，作為仙人，我可以隨意變樣，蓋個印有乜所謂？

我就乖乖俾佢蓋咗個「交通安全最重要」嘅印，

交通警偷笑：「啊，唔記得話你知，就算轉換樣貌，個印都消除唔到。」

我呆一呆，交通警哈哈大笑：「個個都可以變樣，個印梗係用特製墨水架啦。不過你放心，三日後就會自動消失。」

交通警走咗，我死死氣氣咁繼續飛，順手用法術變到自己鬼咁靚仔，

但一入城，全部都係靚仔靚女，直頭同眼同鼻同醫生咁。

但一入城，全部都係靚仔靚女，直頭同眼同鼻同醫生咁。（《惡女羅曼死》（ヘルタースケルター）劇照）

見到好多人臉上都有交通安全印，我心理先平衡啲。

唉，我做咗首富咁多年，人人都巴結我，真係好耐無受過委屈。

我領悟到一個道理，個個仙人都有仙術，想用仙術黎攞著數，係無可能嘅。

但就算起跑線一樣，我仲有絕頂聰明嘅頭腦。

喺人間，我一個鄉下仔做到人上人；喺仙境，我一樣可以做仙上仙！

這就是自信。

喺人間，我一個鄉下仔做到人上人；喺仙境，我一樣可以做仙上仙！（《花千骨》劇照）

我調整好心態，躊躇滿志咁喺仙境搵工。

日子耐咗，我發現仙境同人間都差唔多，只係大家都唔會病，唔使睇醫生囉。

但你想食好住好、想人地睇得起你，一樣要搵錢、向上爬。

而更糟糕嘅係，我引以為傲嘅智慧，喺仙境居然不值一提。

甚至我搵工果陣，講我喺人間嘅成就，個HR嗤之以鼻，反問：「你知唔知我地經理貴姓啊？」

牆上有一堆相，HR指住其中一張細相，下面寫住Ying Zheng……盈鄭？

「嬴政啊，人間叫開佢做『秦始皇』。秦始皇喺我地公司，都只係一個部門經理。」

HR翻白眼：「你覺得普通人會有資源成仙？做到神仙，至少都係王侯將相，邊有傻仔架？

最多有幾個官二代皇二代，靠父蔭成仙，咪喺門口乞緊食。」

我俾佢講到一文不值，最後當然無請我。

HR：「嬴政啊，人間叫開佢做『秦始皇』。秦始皇喺我地公司，都只係一個部門經理。」（VCG）

唉，我痛定思痛，由工人做起。

好彩啲王侯將相養尊處優，無乜人肯服侍人，我就放低身段，搏命擦鞋。

但我每一日都喺度諗，好地地，我點解要成仙？

有大老闆唔做，黎仙境做工人？

我人生做過最傻嘅決定，就係求仙，雖然有秦始皇陪我一齊傻，但我依然咁後悔。

假如有機會番人間，我一定要出番本《仙境的黑暗日子》。

中心思想好簡單，就係你希望成仙後會有啲乜？

如果仙境乜都無，無人無Wifi，得鳥語花香嘅美景，悶都悶死你；

如果仙境有其他人，咁咪同人間一樣要競爭。

如果你幻想，成仙後有一班美女服侍你，

咁就要用吓腦，仙境嘅美女都係仙女，大家平起平坐，點解要服侍你？

唉，唔好睇我講到咁有道理，全部都係血的教訓。

假如有機會番人間，我一定要出番本《仙境的黑暗日子》。（作者提供）

奮鬥咗幾十年，我終於上到位，成為仙境嘅重要人物，係眾人巴結嘅對象。

兜兜轉轉，又回到原點。

直到有一日，有個道士打扮嘅人黎搵我：「大人，到咗您呢個地位，肯定覺得無乜追求，我最近研發緊一種道術......」

得得得，我知佢要講乜，當年我就係聽咗個道士講，結果成咗仙。

道士見我無乜興趣，好心急咁講：「呢種道術會令您成神，『神』係比『仙』更高級架。」

更高級？我聽到都嬲：「即係我要去一個新地方，再努力過？再捱幾十年？」

蠢咗一次，點會蠢第二次。

蠢咗一次，點會蠢第二次。（《精武門》劇照）

道士解釋：「做咗『神』之後，要選擇保留『仙』其中一樣超能力。」

「得番一樣，仲叫高級咗？」

道士神祕一笑：「但你可以番去人間......」

我呆一呆，即刻喺腦海計算呢件事嘅好處，

乜野識飛長生不老，喺仙境根本唔算超能力，人人都有，一啲都唔「超」。

但如果我可以帶其中一樣番去人間，稱霸天下……絕對唔係空想！

研究咗一輪，我決定投資道士嘅計劃，個計劃叫做「創造起跑線」。

無錯，唔係叫乜野「成神之路」，

講乜野成神成仙，我追求嘅，只係贏在起跑線。

講乜野成神成仙，我追求嘅，只係贏在起跑線。（Kolleen Gladden/Unsplash）

世界上根本無好同差，好過身邊嘅人，就算係「好」；

如果個個都識穿越時空，剩係識飛果個，叫做「廢人」。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「做咗神仙之後 [短篇小說]」​】

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