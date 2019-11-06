【經濟學】希臘前財政部長以父親角度寫書　連小孩子都讀得懂！

編按：經濟學沒你所想的那麼難，希臘前財政部長如何利用三言兩語為你淺入深出地認識經濟理念？來看看這位作者的分享吧。

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給爸爸一點時間，我要帶你參加一場思考世界的實驗。 雅尼斯．瓦魯法克斯（Yanis Varoufakis）

雅尼斯．瓦魯法克斯（Yanis Varoufakis）曾任希臘財務部長，代表希臘在歐債危機中談判，同時也是一位人父和大學經濟學教授。他的經濟學識固然淵博，而撰寫此書的出發點僅僅是為了年輕人。他說：「若不能用年輕人的話語解釋、說明經濟，我將是一名非常無能的老師。」換言之，這本書並非是一本只有經濟學者才看得懂的學術天書，事實上通俗易懂，如作者所言——「只要了解經濟制度，人人都能對經濟暢所欲言」。

雅尼斯．瓦魯法克斯（Yanis Varoufakis）曾任希臘財務部長，代表希臘在歐債危機中談判，同時也是一位人父和大學經濟學教授。（VCG）

作者嘗試用簡單的語言和有趣的例子，解釋經濟學裏每一項人們必須知道的重點概念，例如商品化、社會市場的運作方式、貨幣化市場經濟、比特幣、政治貨幣與非政治貨幣、交換價值、通脹和通縮等等。

「如果有人問你，一張一千元面值的紙鈔，只需要用二十元的價值來製造。為什麼它具有一千元的價值，而不是只值二十元？你會怎樣回答。」瓦魯法克斯為了說明每單位貨幣的購買力（與該貨幣的供應量多或少有關）與該貨幣的生產成本無關，運用了以下形象的例子：

「紅十字會會週期性的在犯人的包裹內，放進較多的香菸，至於巧克力、茶葉與咖啡的數量不變。每當額外的香菸拿到手，每支香菸可買到的咖啡、巧克力與茶葉都變少了。」因為一整批的香菸等同於同樣數量的咖啡和茶葉，因此一支香菸可換到的茶葉與咖啡變少。同一種情況，如果紅十字在包裹中放入較少的香菸，每支香菸的交換價值，或者是購買力就變大了。

又「假設有一個犯人，為了日後可以大量採購而囤積香菸，但此刻紅十字會卻突然送來大量香菸。他的香菸的交換價值突然下滑，先前的節約和節制行為就會變得徒勞無功。」

香菸的故事生動地解釋交換價值的概念。（Sara Kurfeß/Unsplash）

書中，瓦魯法克斯善於引用女兒齊尼亞兒時聽過的古典神話，以及為人熟悉的各類小說與電影，諸如《浮士德》、《科學怪人》、《星際爭霸戰》、《銀翼殺手》與《駭客任務》等人物情節運用到他對市場經濟的獨特觀點之中，讓他這門經濟課增添不少生動趣味。

為會熟知的小說《浮士德》中的人物情節也被運用到他對市場經濟的獨特觀點之中，非常生動有趣。（VCG）

內容方面，作者還解釋了國家出現不公平現象的歷史緣由，不乏篇幅論及銀行在支持生意人及經濟成長中所扮演的角色及其危險性，予以譴責。作者質疑「萬物皆有價格」的普世觀念，證明經濟市場的不穩定實則是一種慢性風險。

瓦魯法克斯最後提出唯一實際的（市場）解決之道是「真民主」。（roya ann miller/Unsplash）

最後，瓦魯法克斯提出這個時代中的一些基本經濟體制反思，教育年輕人對抗現行制度的失敗與困惑，並指出一條更符合多數人福祉的經濟與民主體制的替代道路——「唯一實際的（市場）解決之道：真民主」。而現實中，瓦魯法克斯的另一個身份正是「歐洲民主運動2025」的創辦人之一。

《爸爸寄來的經濟學情書》封面。（大寫出版）

《爸爸寄來的經濟學情書》

作者： 雅尼斯．瓦魯法克斯

出版社：大寫出版

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《爸爸寄來的經濟學情書》全新市場經濟觀點 戳破「資本主義」神話」​】

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