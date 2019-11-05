【日劇推介】四齣文青必睇日劇　深入了解出版職人世界！

編按：日劇題材廣泛，連出版也成為題材之一。香港著名設計師陳曦成就為大家介紹四齣可觀日劇，可令大家更為熟悉這個行業。

業界很多設計師皆喜愛日本，我也不例外，不但喜歡日本設計；也愛看日劇，木村拓哉的劇集固然是追捧對象，而以「出版」為主題的日劇亦是另一必看之選。始終與自己行業相關的日劇會多提一點興趣及關注，也能從中學習到很多日本出版界的知識。

Graphic Design in Japan（PMQ官方圖片）

推薦！——四套出版相關日劇

No.4 | 第四位：《可愛萬歲》（2018）

大型出版集團千石社內的文藝編輯部的王牌編輯新見佳孝被調職，故事由此開始。（《可愛萬歲》劇照）

故事講述大型出版集團千石社內的文藝編輯部的王牌編輯新見佳孝（暱稱「南吉」），幫助作家締造非凡銷量，備受重用。但是某一天，總編輯突然把他調到少女時尚雜誌《Pipin》工作，開展了他在可愛主義世界內的苦戰。

+ 2

＊它只排在個人推薦的第四位，可見並沒很好看，如果非常抗拒日本的Kawaii文化就很難看得下去。雖然它的中心思想在探討何謂「可愛」，但後來佔比較多篇幅進行對編輯工作的反思，不斷思考怎樣才算是合格的編輯。

No.3 | 第三位：《校閱女孩．河野悅子》（2016）

由石原里美主演的《校閱女孩》也是非常大熱的日劇。（《校閱女孩．河野悅子》宣傳圖）

此劇改編自宮木綾子的同名小說，講述時尚雜誌《Lassy》的超級狂迷河野悅子一直嚮往該雜誌的編輯工作。畢業後，經過激烈競爭，終於如願進入大型出版社景凡社工作，但並不是當時尚編輯，而是調至了無生氣的校閱部當校對，以此開展不平凡的文字工作。

＊我並不很喜歡女主角的「煩膠」性格，這是起初看不太下去的原因。整體上算是很用心、有趣、及資料非常詳盡的一套劇。以「校對工作」為主軸的劇集，我想只有日本才能拍到吧。而我在出版界也從未見過如此年輕貌美的校對呢！

No.2 | 第二位：《重版出來》（2016）

日劇《重版出來》於2016年播映。（《重版出來》宣傳圖）

此劇為松田奈緒子的同名漫畫改編，故事以大型出版社興都館的漫畫雜誌編輯部為主舞台，描繪新人漫畫編輯黑澤心的成長故事；跟資深編輯學習、跟新人業務員並肩、跟新人漫畫家互相扶持、跟書店店員打交道，合力把漫畫做好、努力推廣，讓更多人看到。最後期待賣到「重版出來」！

＊這是我非常喜愛的一部作品，是最典型淚水與勇氣並存的王道勵志劇！黑木華、小田切讓、坂口健太郎等的出演都非常討好！劇中對漫畫由原稿至出版的過程有完整描述，如果對漫畫、出版、編輯、書店、市場營銷有興趣的朋友，是必看之選！

No.1 | 第一位：《代筆作家》（2015）

《代筆作家》的故事大要很大路，主要看中谷美紀和水川麻美演技大鬥法！（《代名作家》宣傳圖）

故事描述天才作家遠野理紗出道多年，雖然她創作的小說迄今為止部部大賣，但漸漸發覺自己江郎才盡；恰巧遇到新人作家川原由樹來當她的助手。遠野發現川原的才華，由替她寫大綱做起，逐漸讓她代筆寫她全部的小說。一位戀棧名利的小說女王，與一位懷才不遇的新人作家，攜手走上共犯之路。

＊劇中飾演大作家遠野理紗的中谷美紀的演技無庸置疑，強大的氣場與攝人的魅力，雖然是文戲卻感覺劇力萬鈞。飾演新人的水川麻美也不容忽視，與中谷鬥戲撕破臉的一幕尤其深刻。劇本也寫得一流，工整而細膩，簡直可以作為編劇班的教材！

Writing Dilemma——日劇《可愛萬歲》中的反思

剛剛提過《可愛萬歲》的故事大要，而在第四集末，編輯們提出了創作人常有的兩難題。文藝部總編與編輯南吉討論作家「想寫的東西」Vs「大賣的作品」，亦終於交代了流放南吉的原因。

總編：巽信次郎老師（南吉之前負責的作家）表示希望寫這個。（但現在不太受歡迎）

南吉：作家喜歡寫的東西跟能大賣的作品是兩碼事，我認為編輯的工作就是做好把控。

總編：模範答案呢。

南吉：為什麼是我呢？

總編：自己是文藝部所需要的人才，被踢出去的應該是其他人，你是想這麼說吧？是巽老師跟我說的，讓我把你撤掉。

飾演南吉的千葉雄大將角色死板的一面演得非常入格。（《可愛萬歲》劇照）

南吉：為什麼？

總編：巽老師想要寫只有自己能寫的書，就算不大賣也可以，他說想要重新審視一下自己。

南吉：但是那麼做的結果是這樣的話⋯⋯

總編：我們出版小說確實是為了生意，不過呢，一開始就把目標定為能夠大賣的作品，和把作家的特性往能夠大賣的方向引導是不同的。這本小說一定會躍起來的，路還很長。

雖然以上對白看似是奢侈的問題，但很多時我們也在理想與實際之間掙扎。寫自己喜歡的東西，還是寫讀者喜歡的東西呢？做自己喜愛的設計風格，還是做客戶想要的設計樣貌呢？這些是永恆的Dilemma，怎樣才能取得平衡、互補或妥協呢？最好當然是自己又喜歡，又能大賣的作品，這樣就皆大歡喜。

在業內已有一定名氣的陳曦成也在「創作困境」裏掙扎。（資料圖片）

可是，現實有沒有這麼Ideal呢？這或許是我們永遠在思考的問題。

作者簡介：陳曦成

「曦成製本」設計工作室的宗旨，就是為每本書度身訂做其設計，把作者的聲音實體化。從意念開始，抓着文本中最能挑動讀者思覺和感官神經的部分，一步步以細節說故事。

作者個人網站：https://heishing.wordpress.com/

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/pg/heishingbookdesign/

（本文獲陳曦成授權轉載。文章題目由編輯所擬，原題為：【出版學】看日劇，學出版——演繹專業職人精神）