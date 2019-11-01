【香港配音】梅艷芳梁朝偉不是用真聲？配音皇帝丁羽叔詳述行業史

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我患有「懶癌末期」，最為明白。

做慣電台的，最怕亮相電視，化妝、吹髮、挑衣服，還要樣子曝光，失去自由。

做配音的，恐怕心同此理。他們「聲音演技」，已淋漓盡致，不在幕前演出，只因「懶做官」，香港歷史上，配音員出身，卻在幕前大紅大紫的，只有一個盧國雄。

香港有個配音皇帝，他叫丁羽（原名周日滔），1934年9月出生，今年八十多歲，1953年進入電影圈，當演員，六十年代在邵氏影城當副導演，1966年，轉往香港電視廣播有限公司（TVB），當他們第一個配音「領班」，1973年成立「丁氏配音公司」，至今屹立不倒，丁羽的配音徒子徒孫，遍布圈中。著名演員譚炳文、朱江、金雷、藍天、梅欣，都曾經是他手下。

我問：「丁羽叔，你在行頭快六十年，有沒有趣事可以分享？」丁羽想想：「在五、六十年代，許多外國電影在香港配音，有些配『國語』（普通話當時的叫法）、有些配廣東話，它們並非為了香港市場，有些是為了亞洲的華人地區，有些竟然為了美加唐人街戲院，他們播放的英語片，許多華人不懂英語，於是找香港配音，才在當地放映。」

「另一件趣事是那個年代，有些外國如韓日電影，是沒有送來劇本的，負責人只是告訴我們，每一段戲大概說什麼，例如『男女主角去了酒店偷情』、『太太在酒裏下毒，謀殺親夫』等等，具體對白，任由我們發揮，當然開心都來不及，因為可以『鬼玩』一番。最怕是偵探劇本，因為每一句對白，都可能是破案線索，怎樣胡扯呢？」

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「在八、九十年代，香港許多大牌演員：例如梅艷芳、鍾楚紅、曾志偉、梁朝偉、成龍的聲音，在電影裏的都不是他們『真聲』，但是配音員技巧好，觀眾聽不出來。例如成龍的配音演員是鄧榮銾、梁朝偉的叫朱子聰、曾志偉的叫馮永和、梅艷芳的叫龍寶鈿。」

我認同：「資深配音員林保全，他用聲音把一個卡通人物『叮噹』（或叫『多啦A夢』）活生生起來，我們心目中，叮噹便是擁有這把聲音，可惜2015年，他在家中暈倒逝世。」

丁羽回應：「我常常教誨徒弟兩句話『以誠待人，以信待己』。誠意待人，不虛偽，才可以換取別人的尊敬；對待自己，要有信念，才可以驅使進步，做人更上一層樓。香港人如果失去這兩種態度，非常不幸。」

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我好奇：「丁羽叔，回顧香港配音的過去六十年，你有什麼想法？」

丁羽：「科技帶動了藝術，藝術使到科技有意義。」

「五十年代，許多電影都要『現場收音』，可是，有些演員例如武打紅星于素秋，她來自北方，不懂廣東話，於是在拍攝現場，鏡頭對着于素秋，其實另一演員黎坤蓮躲在鏡頭後面大聲唸對白，于只是跟着黎的對白，嘴巴開合，再加上表情。哈，你可以說黎是于的配音演員，也可以說于是黎的肢體演員。」

「科技帶動了藝術，藝術使到科技有意義。」（受訪者提供）

「此外，那年代的大戲（又叫粵劇） 電影，如果眾多演員在現場做大戲，難度高，拍攝困難，於是大戲的歌唱部分是預先錄好的，然後在片場播放歌曲，演員的嘴型遷就歌曲來假唱，哈哈，名伶在某方面看來，也是配音演員。不過，粵劇的鑼聲和鼓聲，其實提醒演員如何走位和控制腳步節奏，故此，在拍攝現場，依然有樂師在打鑼打鼓。當我們看五十年代的粵語長片，常常發覺演員的嘴巴趕不上音樂，還有，鑼鼓聲和其他音樂總是不和諧，便是這個原因。」

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我再問：「那第二個配音年代呢？」丁羽說：「那便是七、八、九十年代，當時配音技術一天比一天進步。早期，我們配音的剪輯，大概以每一分鐘為一段（約35MM） ，少少出錯，便要整段重來。此外，當時沒有『耳機』，我們不能即時聽到自己的配音效果，配音員要好認真，熟記該分段的對白，然後看着屏幕，一氣呵成地配上聲音。後來，科技進步了，我們可以一句句地更改錯處。到了今天，從analog（模擬） 到digital（數碼） 年代，我們的聲音可以隨便調高調低，那個錯位、那處呼吸，不需一秒，便可以刪掉。」

我有點不解：「許多外國電影是『現場收音』，為什麼港片多用配音處理？」

丁羽喝了一口茶：「有兩個原因。在香港電影的黃金年代，一年有二、三百部電影，但是，時間便是金錢，電影不作現場收音，可以減少許多『NG』（即『重拍』） 的東西，例如嘈雜聲、意外等。重拍一段戲，要再打燈、走位，花費人力和時間，故此，電影用後期配音，則兩天的戲，六、七小時便拍好。此外，那時候的紅星們，忙到不可開交，那可抽出時間為電影配音，於是，我們的專業配音服務，就派上用場。」

我問丁羽叔：「你如何訓練配音員？」他不假思索：「粗略來說，我把人的聲質分兩類：『斯文聲』和『粗壯聲』，男女都可以這樣簡分，如果一個黑社會大佬，你配上一把溫文爾雅的聲音；一個純情玉女，你配上一把沙啞聲音，會極為搞笑。故此，我叫配音員要根據自己的聲質，專攻某類角色，為自己創造風格，不過，傳統上，男女主角都是『靚聲』的。故此，配音員聲音優雅的，在薪酬上，佔有優勢。」

丁羽叔建議新一代配音員，多在「聲音演技」和「個人特色」上苦功，而且要熱愛自己工作，咬緊牙關地堅持。（受訪者提供）

我恭敬地：「丁羽叔，你對年青配音員有什麼贈言？」丁羽：「現在的配音技術難度降低了，可是演員更加需要在『聲音演技』和『個人特色』上，下一番苦功。如果一個配音員滿口『懶音』，如何熬下去？而在工作態度上，應熱愛自己的工作，選好方向後，要咬緊牙根地實踐下去。」

這點，丁羽絕對是歷史示範：他來自中上家庭，父親是當年香港政府海關的第二把手，曾協助孫中山把物質運出，後來，他經營酒店，最高峰有四家，今天中環街市旁的租庇利街和德輔道中交界，便是當年他父親「大觀酒店」的位置。丁羽住在太子道，和九兄弟姐妹一樣，不憂吃、不憂穿，他們都很乖，後來成為醫生、教師等專業人士，只有丁羽最佻皮，他是五十年代的「飛仔」：飛仔，是模仿西方偶像如皮禮士利的年輕人，喜歡用髮乳把頭髮固定像個麵包，叫做「騎樓頭」，穿彩色夏威夷襯衣，活潑貪玩，但不是壞人；而「爛仔」，便是和黑社會為伍的小嘍囉；低下層想學做飛仔，卻沒有錢打扮、去舞廳跳Cha Cha的，只好倚在路邊的鐵欄，挑逗經過的女孩，他們叫「街邊飛」或「欄杆飛」。

丁羽就讀於何文田火車橋旁邊的南華中學，他不喜歡唸書，只愛玩，流連在九龍城侯王道的榮芳咖啡室，那裏經常有電影人等候出發開工，就是這樣，丁羽混熟了兩個恩人：導演胡鵬、編劇王風。五十年代，當丁羽中學畢業，只有十八歲，還找不到工作，剛巧有部電影，要找小太監，原本找了林家聲，但是，林接了大戲檔期，於是，胡和王便對丁羽說：「Dee Dee（香港人對『小朋友』的稱謂） ，你夠膽量頂上嗎？」丁羽一鼓作氣答應了，結果，演出成功。由於丁羽外型細小、花哨粉面，電影常常找他扮演在外面闖禍，跟着要家人打救的壞孩子。

四、五十年代，許多人從內地湧向香港，北方來的，只會說國語。丁羽的中學同窗，很多是外省人，於是丁羽的國語是流利的，他參加了一個國語劇團，叫「香港影人戲劇團」，往東南亞演出，劇目如《清宮秘史》等。

「香港影人戲劇團」。（受訪者提供）

丁羽懂國語，而且加上他有中學教育（五十年代，已視為「高級知識分子」） ，終於，他進入了「邵氏」這家專拍國語片的大型機構，除了幕前，還當幕後，最後，被提升為副導演。

丁羽說：「我一生熱愛電影，就算今年八十多歲，還是不離不棄，所以，年輕人選好了一個行業，便不要跳來跳去，要在行內找機會，不應急功近利。例如我的外型不足，沒辦法當小生，便找其他崗位，從低做起。你看，配音給我點中，爆了出來！」

我好奇：「丁羽叔，為何你從邵氏跳到TVB當配音領班？」丁羽：「人要在理想和現實中平衡，我的妥協是這樣：我熱愛電影，但是在六十年代，結了婚，有了家庭，為了養家，我不敢在邵氏乾等升為導演的機會。再說，導演是殘酷的行業，一兩部電影不賣座，老闆便換人，所以，當TVB邀請我去『打工』，收入穩定，位置不差，便答應了。但是，到了七十年代，我發覺外面配音的機會多的是，便立下決心，成立了至今四十多年的丁氏配音公司。」

我最後問：「你已是老前輩，有沒有電影圈中人，你是敬佩的？」丁羽：「有，而且比我年輕的，例如杜琪峯、劉偉強、爾冬陞、莊文強、古天樂，他們如果只留在內地拍片，收入隨時數倍，但是他們熱愛香港電影，故此，除了內地發展，還堅持為香港做點事情，我作為老人家的，都很感動！」

「香港」的意義，不只是地理上的獅子山和維多利亞海港，而是過去從四方八面湧入的華人、加上在本地出生的港人，共同合力，灌溉出來的一塊歷史和文化都肥沃的土地，大家除了愛護外，更加要感謝像配音皇帝丁羽叔這些人，數十多年來對香港作出偉大貢獻！

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港璀璨配音歷史三階段，梁朝偉的「聲音」是誰？——掌門人丁羽」​】

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