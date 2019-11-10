【讀者創作．短篇】合法「唱衰」前度　評分制度下無人敢出軌？

現實中每個人分手，或多或少都希望會向下一個伴侶隱藏上一段感情的事，例如某些缺點改過後，也不希望現任知道過去自己有多不堪。但如果有朝一日，過去感情史和前度評分會被現任看光光呢？

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今日，我同女友分咗手，原因係我去滾，第四次被佢發現，

佢覺得「事不過三」，所以堅持同我分手。

點解事一定不過三，唔可以不過四呢？

唉，中國人納妾納咗幾千年，一夫一妻唔夠一百年，點解我就咁黑仔撞正咗？

好啦，呢個都唔係重點，

重點係，呢位前度女友，將我份問卷填得好差。

五年前，因為太多人為情自殺，

為咗辨別情場騙子，實行「分手問卷制」，

每對情侶分手後，都要為對方評分，畀下意見。

即係好似你睇完舞台劇、上完堂，都要填份問卷評下分咁。

而評分會喺網上公開，只要上評分網，搵對方個名，就會睇到佢所有前度畀佢嘅「平均分」。

為咗辨別情場騙子，實行「分手問卷制」，每對情侶分手後，都要為對方評分，畀下意見。（gettyimage／視覺中國）

呢個做法，真係減少為情自殺嘅個案，

我覺得最重要嘅原因係：有得發洩。

分手後，有個合情合理合法嘅途徑，畀你唱衰個前度，

仲可以影響佢之後溝女，真係太完美。

仲使乜死？放長雙眼睇佢點折墮啦。

呢一刻，我就係折墮果個。

睇住自己嘅「情人評分」愈黎愈低，講幾多甜言蜜語，女仔都唔信我。

咁我仲可以揀乜野？

無幾耐，我同咗Candy一齊。

Candy，係一個情人評分同我一樣低嘅女仔，算得上「門當戶對」。

所以我都預咗戴綠帽，食得咸魚抵得渴嘛。

我都預咗戴綠帽，食得咸魚抵得渴嘛。（Priscilla Du Preez/Unsplash）

點知一齊咗三個月，Candy都未有任何「惡行」，甚至無好似我啲前女友咁，到處查探我嘅行蹤。

Candy嘅表現，簡直係完美女友，同評分不符。

我忍唔住開門見山問佢：「明明妳無出軌，個人又好相處，點解前男友畀妳咁低分？」

Candy笑笑口：「其實我有去滾，你無發現啫。」

我無嬲，因為我都預咗，作為同道中人，我更有興趣知佢點樣瞞住我。

原來，Candy嘅祕訣，就係三個字：唔、心、虛。

出軌嘅人點樣被發現？捉姦在床、喺時鐘酒店門口撞到？

No、No、No，意外被發現嘅機率，其實好低。

通常係眼神閃爍、匿埋傾電話、刪訊息，露出蛛絲馬跡，引起對方懷疑，先開始查。

Candy就將出軌變成普通習慣，好似同個朋友食飯咁，無多餘解釋掩飾，坦坦蕩蕩。

「點解我評分咁低？因為我鍾意講真話。」Candy好苦惱：「如果男友三五個月都唔發現我出軌，我又忍唔住想坦白。」

「男友就會質問我，幾時幾日出軌，個第三者係咪好過佢。

我就一五一十咁分析，第三者有乜野好過佢，乜野差過佢......佢地惱羞成怒，分手後就畀零分我。」

「男友就會質問我，幾時幾日出軌，個第三者係咪好過佢。我就一五一十咁分析，第三者有乜野好過佢，乜野差過佢......佢地惱羞成怒，分手後就畀零分我。」 （gettyimage／視覺中國）

嘩，佢呢個苦惱樣，好似一個衰男人，但點解我覺得格外迷人？

「發現妳出軌後，我愛上咗妳。」

世上有千千萬萬人講過「我愛妳」，但我估，無一個人會咁樣講。

「我係花心，好似見到新餐廳，總係想試一試咁。」

我望住Candy：「我以為出軌一定要遮遮掩掩，但妳嘅理直氣壯，令我覺得......好神聖。」

原來尋尋覓覓，我一直尋找嘅，係一個賤格過我嘅女人。

自此之後，我同Candy幸福快樂咁拍拖，偶爾交流下出軌歷史。

我太沈迷Candy，慢慢都無再出軌，專一對佢好。

點知Candy話我愈黎愈悶，提出分手。

「對唔住，我會出去滾架，妳唔好走。」我無諗過，我都會有求復合嘅一日。

Candy好決絕咁離開，但佢留低咗一份禮物畀我：滿分嘅分手問卷。

「如果男友三五個月都唔發現我出軌，我又忍唔住想坦白。」（gettyimage/視覺中國）

為咗鼓勵浪子回頭，系統設定，愈近期嘅分手問卷，佔分愈多。

Candy呢份問卷，大幅拉高咗我嘅平均分。

我可以溝番分數正常嘅女仔，但係我無。

我專門搵啲「情人評分」極低嘅女仔，因為我意識到，我鍾意嘅就係衰人。

我發現，男人對前度一般比較寬容，除非戴綠帽，否則好少畀低分。

男人鍾意吹噓前度幾好幾靚，證明自己有魅力；

女人傾向講前度幾衰幾賤，令自己楚楚可憐，分手亦係逼於無奈。

皇天不負有心人，有咗情人評分嘅幫助，我終於搵到花心嘅女人。

男人鍾意吹噓前度幾好幾靚，證明自己有魅力； 女人傾向講前度幾衰幾賤，令自己楚楚可憐，分手亦係逼於無奈。（Kelly Sikkema/Unsplash）

但係，我陸續拍咗三五次拖，都唔太開心。

明明佢地都好花心，亦有一套獨門出軌心得，但我就係無果種感覺。

我地以為，自己搵緊嘅，係一類人。

其實我地一直尋找嘅，只係一個人。

我要搵嘅，只係Candy，無一種計分制，可以代表到一個人。

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「分手填問卷 [短篇小說]」​】

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