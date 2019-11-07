【文化遺產】盤點近年被焚毀的文化古蹟　大火摧毀了什麼歷史？

編按﹕日前日本沖繩縣首里城在一夜之間，燃燒殆盡，當地人民眼見文化象徵的首里城被燒毀，卻無能為力，悲傷不已。今次文章為大家整理近年被焚毀的世界古蹟文物，除了認識更多歷史文物，亦可反思文物保育的重要。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

翻看世界各地歷史，古蹟失火的事件並不罕見，連同日本沖繩縣首里城近日發生的嚴重火災，本文為你盤點近五年來世界古蹟建築失火的大事件，一起回顧這些「生命中不能承受之輕」。

日本沖繩縣首里城

2019年10月31日，日本沖繩縣那霸市的首里城發生嚴重火災，這座於2000年被聯合國教科文組織認定為世界文化遺產，建立至今已有500多年歷史，見證日本興衰更迭。如今已經滿目瘡痍，包括正殿、北殿和南殿在內的六棟建築物均被大火焚毀，損毀情況嚴重，估計焚毀面積約4800平方公尺，而建築物內原本收藏17世紀琉球王國時代傳承下來的畫作、漆器、染織物等估計已被燒毀，對於日本人來說，是一種切心的悲痛。

法國巴黎聖母院

位於法國巴黎西堤島的天主教堂──巴黎聖母院於2019年4月15日發生重大火災，造成屋頂尖塔與主體木結構屋頂燒毀，石造拱頂燒破三個大洞，幸好正面雙塔和建築整體結構得以留存，而耶穌荊棘冠在內的大部分文物和聖母院寶物庫基本完好。火災後法國總統伊曼努爾·馬克龍（Emmanuel Macron）宣佈將啟動修復工程，多名法國富翁宣佈捐款協助修復。文物亦被移往羅浮宮修復及保存。

這座教堂始建於1163年，耗時180多年才建成，於1991年被聯合國教科文組織認定為世界文化遺產，是歷史上最輝煌的建築之一。

+ 3 + 2

巴西國家博物館

2018年9月2日，位於里約熱內盧的巴西國家博物館遭遇嚴重火災，館內超過2000萬件的藏品近九成被燒毀，其中包括巴西發現的最大的恐龍──馬薩卡利神龍的骨架，其化石也包含了泰坦巨龍類極為缺乏的頭顱骨。此具完整骨架是世界古生物化石收藏中的無價之寶。當中圖書館53萬藏書幸能躲過了火災的浩劫。

時任巴西總統米歇爾·特梅爾（Michel Temer）稱事件造成的歷史和文化遺產損失「無法估量」，是「巴西全國人難過的一天」。翌日，巴西文化部長塞爾吉奧·薩·萊唐（Sérgio Sá Leitão）宣布重建博物館措施，並獲巴西教育部與聯合國教科文組織緊急撥款。有「巴西故宮」之稱的巴西國家博物館成立於1818年，是巴西最古老的自然歷史博物館之一，館藏以人類學、古生物學、考古學及民族學等領域的文物為主。

西藏大昭寺

中國過去亦曾發生多宗歷史建築失火的事件，2018年2月17日，位於西藏拉薩市中心的大昭寺發生火警，幸運的是大火短時間內被救熄，起火位置在大昭寺主殿金頂，據悉約50平方公尺的建築物被燒毀。

追溯大昭寺歷史，早於1300年前藏王松贊干布時期建造，是一座藏傳佛教寺院，在藏民心中擁有至高無上的地位。寺內供奉的釋迦牟尼12歲等身像是文成公主入蕃時帶進的，拉薩之所以享有「聖地」之譽，與這座佛像有關，慶幸火災並未波及釋迦牟尼12歲等身像。2000年，大昭寺作為布達拉宮的擴展項目被列為世界文化遺產。

雲南香格里拉獨克宗古城

2014年1月11日，雲南香格里拉獨克宗古城發生的一場大火則沒那麼幸運。大火延燒十多個小時，波及242幢房屋、335戶人家受災，古城內大部分文物、唐卡和各類佛教藝術品付諸一炬，極為可惜。經濟損失預計達一億多人民幣。

獨克宗古城始建於唐代，至今已有1300多年歷史，是茶馬古道上的重鎮和滇藏公路必經之地。2001年，古城被批准為雲南省歷史文化名城。

一座座歷史古蹟葬身火海給予人類何種啟示？文化古蹟的保護又被放在何等位置？（Roman Kraft/Unsplash）

一座座歷史古蹟葬身火海給予人類何種啟示？在今天主張經濟發展的時代，文化古蹟的保護又被放在何等位置？值得反思。

內容提供：蝦你先生

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「盤點近年被焚毀的歷史文化古蹟，損失最嚴重的歷史建築是？」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）