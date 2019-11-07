【八和會館】八十後決心投身粵劇界　演員黎耀威談粵劇創新實驗

藝術上，我不喜歡「改革」這名詞，如千斤重的斧頭，把藝術連根拔起。愛「改進」這兩個字，如健身室的啞鈴，輕重有序。

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香港的歷史文化中，粵劇是我們最驕傲和珍貴的寶藏，香港人放棄浩瀚深厚的粵劇，等同把維多利亞港的海水抽走。

為什麼傳統藝術要改進？也許四個原因：有些藝術家技癢，覺得不把某些傳統作品改變一下，變成自己的獨門亮麗，便不是大師級。「厭倦」也許另一理由，有些東西，演了數十年了，打破沉悶，舊瓶加入新酒，是故香港粵劇有不同版本的《帝女花》。有些表演如「南音」，觀眾數量萎縮，市場消失，還不改進，恐怕途窮日暮。最後的原因就是與時並進，當口味在變、科技在變，不改進一下，怎行？部分觀眾喜歡看見現代人唱粵劇，便來一齣叫《粵劇特朗普》，結果大賣。

原本找黎耀威這粵劇新秀聚舊，卻變成訪問。黎耀威有別於一般粵劇伶人，他年紀輕，但是對藝術認識很深，使我相形見絀。大多數學粵劇的人，受到優秀的中國文化影響，如阿Keith—樣（黎的英文名），正襟危坐、禮儀周周；威仔在台上扮演宰相、將軍，現實中，他仍是個青春小伙子，說話佻皮的。

黎耀威有別於一般粵劇伶人，他年紀輕，但是對藝術認識很深。（受訪者提供）

黎耀威是屯門人，八十年代出生，畢業於香港城市大學中文系，是名伶文千歲和音樂名家潘細倫的入室弟子，更在香港最有地位的粵劇組織「八和會館」擔任理事。八和成立於清代光緒年間，至今有一百三十多年的歷史。廣東大戲的舞榭歌臺、絕代芳華，被風流打去。

黎耀威在香港最有地位的粵劇組織「八和會館」擔任理事。（受訪者提供）

問黎耀威如何入行，Keith說：「媽媽是『大戲迷』，幾歲的時候，她常帶我看大戲，使我對粵劇產生興趣。到了八、九歲，參加了一些粵劇學習班，誰料到愈學愈起勁，大概是中學五年級吧，粵劇前輩叫我試試粉墨登台，由『下欄』（即小配角，例如戎兵） 做起。媽媽既不鼓勵，也沒有反對我腳踏梨園，但我是驕傲的，是『做大戲』這份兼職，讓我賺到足夠的零用錢，除了學費，我沒有問家裏拿錢。而且演戲，讓我有一點成就感，因為同學知道我演大戲，都嘖嘖稱奇。」

「2006年，大學畢業，當時香港的經濟也不是太好，於是，我決定當一個專業粵劇演員。家裏最擔心的，是做戲的收入不穩定，我可否自力更生。今天，姐姐出嫁了，父母也退休，我高興的是演戲的收入，讓我有能力給爸爸媽媽生活費。」

「目前，對自己的一切，非常感恩：我是一個勤力的演員，但是，『觀眾緣』至為重要，一個演員有沒有觀眾緣，不由他控制，幸好觀眾接受了我，所以，男演員的三味：『小生』、『武生』和『丑生』，我大部份都是演『小生』和『武生』。」

「男演員的三味：『小生』、『武生』和『丑生』，我大部份都是演『小生』和『武生』。」（受訪者提供）

我問：「武生是配角，那麼，會否做配角不好玩？」黎耀威更正：「錯！做配角，更有挑戰性，因為男女主角議價能力較高，他們可以挑戲，角色適合自己，才答允演出；相反，配角是被動的，角色送到來，那敢拒絕，於是，明明角色不適合自己，也要費煞思量，如何演好。所以，當男女主角只演『才子佳人』的時候，我們卻走入帝王將相、販夫走卒的靈魂和軀體，那才好玩！」

很同意黎耀威這番話，有句話，叫「行行出狀元」，粵劇界裏，「細女姐」任冰兒專做配角，卻演得出神入化；「神童」阮兆輝也多演配角，可是，他是粵劇行內的宗師。

請教Keith：「男女主角最要緊又是什麼？」他說：「樣子和聲線，兩者美麗的，一出場，已經攝住觀眾，贏了一半；可是樣子和聲線都是天生的，這方面，老天是不公平的。」

再問黎耀威：「粵劇演出，年輕觀眾很少，如何解救呢？」Keith答：「首先，劇本要好。看戲，便是看故事，如果是爛劇本，好演員、好佈景，也救不了。過往許多大戲劇本，可能是『急就章』，未能去蕪存菁，加上歌曲不動聽，觀眾便流失。每個年代都要有新劇本，反映當時的精神面貌，可惜，就算今天，都沒有足夠好劇本。許多『曲牌』和『情節』都差勁，當劇本沒有水準，便沒有壽命。」

我想起黎耀威在2015年的《 王子復仇記 》（Hamlet） ，首演在葵青劇院，觀眾讚賞，往後不斷重演。Keith能夠把莎士比亞的西方名劇，變成一個不露痕跡，同樣精采的中國傳統戲曲，真不簡單。

《王子復仇記》。（受訪者提供）

我問Keith：「很多人覺得粵劇太長，往往三、四小時，要精華濃縮？」Keith說：「這點我同意，粵劇這方面要改良，適合現代觀眾，而且，許多劇本確實有空間去刪略。此外，我同意有『導演制』，過往，在粵劇蓬勃的時候，演員精英雲集，就算沒有導演這制度，演員自己商量一下，便可以好戲連場。但是，現在新一輩的演員，未必有這個藝術造詣和思考能力。所以，粵劇應該有一個導演，以客觀的角度，幫助演員分析角色，還可把一齣大戲的林林總總，指揮和調配，這樣，才會出現優秀的作品。」

我想到一件事情：改進傳統藝術，有兩個角度「手段」和「目的」。想盡點子，把粵劇改頭換面，弄到活色生香，吸引本來不看粵劇的觀眾。這只是「手段」，任何改進的「目的」，必須讓「香港風格」的粵劇，能夠在守護正統根源的底線下，發揚光大。有一次，我看粵劇，其中一段，加進現代流行歌曲，大家極為反感。又另外一次，他們把粵劇人物那閃爍耀目的頭飾拿掉了，我以為在看越劇。

Keith補充：「『大鑼大鼓』的音樂，是粵劇的藝術特色，如果覺得它吵鬧，把它刪走，簡直是謀殺粵劇；所以我嘗試把鑼鼓樂師放在一個半開放的『膠室』內，為求把鑼鼓聲減低，效果很是理想。」我點頭：「演出時，打上中英文字幕，使年輕觀眾容易明白內容，也是一個好方法。」

Keith把泰式沙律吃光，繼續說：「我是年輕人，明白年輕人的喜好，所以，我進行一個新嘗試，把粵劇帶入『小劇場』或『黑盒劇場』（black box theatre）。傳統粵劇，台前幕後加上樂隊，往往要數十人，這些昂貴規模，不利於我們年輕人玩『實驗』，探討粵劇如何改良去吸引年輕觀眾。現在，我的小劇場，十多人便可以大鑼大鼓起來，我們可以玩創作新劇本、新的音樂、新的舞台技術。而且，和觀眾距離接近，可以即時看到他們的反應。當然，觀眾少，收入也少，但是，從事藝術行業，很難在金錢上斤斤計較，只要這些粵劇實驗可以幫助到我的成長、我的發揮，我都願意盡力一試。不過，最感激目前和我志同道合的朋友，他們也不理會酬勞多少，和我一起去嘗試，很是感動。」

「最感激目前和我志同道合的朋友，他們也不理會酬勞多少，和我一起去嘗試，很是感動。」（受訪者提供）

近期，西九戲曲中心主辦，把歷史故事《霸王別姬》（Farewell My Concubine）變成黑盒劇目，在多方面改良，吸引年輕觀眾。有些年輕人看完，對我說：「以往，我覺得粵劇很heavy，現在變light，看得很舒服，我不怕大戲了！」大家還記得張國榮獲取法國康城影展金棕櫚獎的電影嗎？但是，今次故事不一樣，粵劇《霸王別姬》的內容是這樣：秦末，西楚霸王項羽打敗仗，和愛妾虞姬及愛馬訣別，但是，虞姬自殺，表示她對愛的貞忠。

《霸王別姬》。（受訪者提供）

臨別時，我問Keith：「你下半生仍然留守粵劇？」他說：「百分之一百。因為我不喜歡打工，又不懂得做生意。」我開玩笑：「我的下半生，肯定不會做大戲，因為我的記性不好，做你們這一行，起碼要背誦三、四十個粵劇劇本。」黎耀威大笑：「哎，這也是粵劇目前不理想的狀況，我們為了留住同一批觀眾，於是數天之內，每晚換演不同的劇目，這樣急速的替演，很難認真綵排每一個劇目，水準自然有限制。」

「下半生還會百分百留守粵劇。」（受訪者提供）

人的成就，不在乎目前所站立的位置，而是所朝的方向。不過，走任何一條路，失敗其實多於成功；但是當離開世上，沒有人會為生平的成功而笑逐開顏，相反，我們只會為憾事而俯首低問。

活着、闖蕩過，便會無憾。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「明日之星黎耀威——年輕人談粵劇如何改進，才可以吸引年輕人」​】

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