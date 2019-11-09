【邏輯思考】從頭認識邏輯思維　你也可變身柯南及湯川學！

大家有沒有試過被批評思路混亂、缺乏邏輯或者「無Point」？這可能是因為不懂得邏輯思考。你可能會好奇什麼時候能運用邏輯思考，其實不一定要偵探查案才要有邏輯力，日常生活尤其職場同樣需要。

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近年來解謎風氣流行，不少密室逃脫遊戲、IQ題、懸疑片及偵探推理題材層出不窮，日本更是佼佼者。日本「謎題作家」北村良子著作《最好玩的邏輯思考練習本: 數獨、填字、謎題的遊戲玩家, 簡報、提案、談判、寫文章一樣上手》，由淺入深、全面詳盡地涵蓋了各種邏輯思考的方法及練習，讀者可以透過好玩的解謎遊戲輕鬆學習。

日本「謎題作家」北村良子，編寫的《最好玩的邏輯思考練習本: 數獨、填字、謎題的遊戲玩家, 簡報、提案、談判、寫文章一樣上手》。（本事出版）

究竟何謂有邏輯性的思考或說明呢？書中嘗試解釋是「確實依據事理脈絡思考後再表達」，而「事理」又指「條理」（事理脈絡）及「道理」（必然事理），簡單概括是「筋を通す」，即前後貫通又合道理，令聽者沒有理解障礙。所以在公司要跟上司或客人匯報時，若缺乏邏輯性便難以順利溝通，甚至惹得對方不高興。

邏輯思考除着眼於梳理思緒，讓說話合乎邏輯，亦教大家如何增強說明力。（《神探伽利略》劇照）

邏輯思考除着眼於梳理思緒，讓說話合乎邏輯，亦教大家如何增強說明力。譬如利用視覺化，透過數據、實例及情感故事，使說明更清楚易明，可想像一張統計圖表總勝於一大堆文字。如此溝通不但更有效率，言談亦更具說明力及魅力。

書分為四章解說邏輯思考訣竅﹕「認識『邏輯思考』」、「依據事理思考」、「確實理解」和「以簡單易懂的方式傳達想法」，由掌握邏輯思考到自主思考及融會貫通。每章最後都設有謎題作練習，例如數獨、填字或要猜出誰是偷吃餅乾的犯人等有趣問題。而每題都有設所需思考時間，有自信解謎的朋友可以挑戰一下，看看會否超時！

邏輯思考的訓練不但令人腦筋清晰，表達更合理，避免邏輯謬誤，還有助工作上有效率地溝通，快來一起體驗邏輯思考的樂趣啦！

邏輯思考的訓練不但令人腦筋清晰，表達更合理，避免邏輯謬誤，還有助工作上有效率地溝通。（《神探伽利略》劇照）

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【邏輯思考】職場必需技能！提升說明力及更有效率溝通」​】

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