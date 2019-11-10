【讀者極短篇創作】便利店夜班慘遭惡作劇　誰料「好戲」在後頭…

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暑假在便利店做通宵更兼職，這晚下着雨，所以很少客人。

有年暑假，我在便利店打工。（《尼采老師》劇照）

我在飲品櫃整理貨物。

「叮噹。」

聽見有客人進入，我連忙把手上的啤酒放進雪櫃。

聽見有客人進入，我連忙把手上的啤酒放進雪櫃。（資料圖片）

我站起來轉身，竟然看見一個穿着白色長袍，黑色長髮把樣子都遮掩了的女人站在收銀機前！手中拿着一盒豆腐花。

「不是那麼猛吧！？是Cosplay來吧……」

我抑壓恐懼走進收銀檯，雙手抖顫着拿掃描器讀取豆腐花的價錢。

「十……十五元，多……多謝。」

她用慘白的手慢慢地遞給我一張面額五千億的陰司紙，陰森地說：「找……錢。」

「哇！鬼呀！有怪莫怪！有怪莫怪！」我嚇得跪在地上雙手合十地求饒。

我嚇得跪在地上雙手合十地求饒。（unsplash/Aidan Bartos）

「哈哈哈哈，大家看見今次嚇鬼行動很成功！便利店哥哥被我們嚇得跪地求饒了，來，哥哥站起身來說一下感想吧，是不是比我們的美女YouTuber Yuki嚇破膽了？」

一個潮人打扮的男人突然跳出來，原來他一直在門外用電話直播着！

原來只是一個美女Youtuber……（《尼采老師》劇照）

「女鬼」一手扯下假髮，指着我狂笑。

就在這時，他們背後出現一個穿着鮮紅色旗袍低着頭的女人，手上拿着一本雜誌。

有一個低着頭的女人，放下一本雜誌。（unsplash/Mark de Jong）

她慢慢地把雜誌放在收銀檯上，抬起漸漸化成白骨的臉對着我說

「可以燒給我嗎？」

內容提供：睜開雙眼做場夢

作者Instagram：open.your.eyes.dreaming

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「"惡夢（52）便利店夜班"」​】

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