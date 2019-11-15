【新浪潮】香港新浪潮承法國而來　回顧半世紀前精彩法國電影

今次又為喜歡看法國電影的你帶來好消息了！由香港法國文化協會舉辦的第四十八屆香港法國電影節將於11月20日至12月10日舉行，更因為今年是法國電影新浪潮的六十週年，特此於11月7日至11月21日舉行回顧展，精選多部經典法國新浪潮電影作品放映。另外電影節亦舉辦法國新浪潮攝影展，透過在香港藝術中心展示着名法國攝影師Raymond Cauchetier的作品，與大家回顧法國新浪潮的發展。

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法國新浪潮

「法國新浪潮」（La Nouvelle Vague）是於1950年代末至1960年代的法國電影運動，由杜魯福（François Truffaut）、尚盧·高達（Jean-Luc Godard）等導演為首，在有限成本下突破直敍、華麗高尚的傅統電影框架，採用創新的剪輯、視覺效果及敍事手法，譬如用「跳接」（Jump cut）刻意製造突兀、不連貫的感覺和模糊時空界線；同時故事擅於用年青人的觸覺，又對當時的社會及政治投以關注。新浪潮導演獨樹一幟的個人風格對整體電影作出重大影響，電影作者論（Auteur theory）的說法也隨之衍生。

1970至1980年代的香港新浪潮亦受到法國新浪潮影響，一些電視製作或外國留學的導演於港拍攝了不同於傳統香港電影、充滿個人色彩的新浪潮電影，如許鞍華的《瘋劫》、徐克的《蝶變》及譚家明的《烈火青春》。比起以前提倡大中華情意主題的舊式電影，香港新浪潮電影關心本土、社會和民生題材，當中以青少年為最關注的對象；亦如法國新浪潮在攝影、剪接、美術等作出創新改良。

以下我精選了兩部將於回顧展上映的法國新浪潮電影，大家可以更了解法國新浪潮的電影及其於電影史上的不朽地位。

杜魯福──《四百擊》（Les quatre cents coups；1959年）

杜魯福首部長片作品，是按照自己少年時的坎坷經歷改編的半自傳作品《四百擊》。戲中的主角安坦（Antoine Doinel）如普遍反叛少年無異，卻因母親、繼父、老師等的誤解和不理解逐漸墮落，最終入獄和走上逃亡之道。結局運用三個長鏡頭拍攝安坦逃至海灘後回望鏡頭一臉漠然，中途沒有特別情緒起伏，就這樣壓抑地隨着螢幕漸暗而完結。與舊式電影的固定結局不同，開放式結局加強觀眾對故事前途不明朗的不安，又留下更多思考的空間。

經典結局運用了三個長鏡頭，拍攝安坦逃至海灘後回望鏡頭一臉漠然。（《四百擊》劇照）

尚盧·高達──《斷了氣》（À bout de souffle；1960年）

《斷了氣》同樣地是尚盧·高達的首部長片及成名作。故事講述放蕩不羈的米謝（Michel）在偷車後誤殺巡警，而暫居女友家逃避警察緝捕，但一向生活規矩的女友巴蒂西雅（Patricia）亦因此在理性與感性間掙扎……前衛的題材、慵懶誘人的格調和迷人的配樂讓這部電影在上映時成為熱話，但更為顯著的是導演創新的想法﹕跳接剪輯、手持攝影甚至角色直接跟攝影機方向說話，在當時的傳統電影都是難以想像的，令這部電影成為電影史上的經典，深深影響後世作品。

Raymond Cauchetier電影劇照展

法國攝影師Raymond Cauchetier因拍攝法國新浪潮的歷史進程而著名。他的相片作品不但紀錄法國新浪潮導演的職涯，更為大家捕捉了那些創新破格的製作過程。如大家想更了解法國新浪潮的進展過程，就不能錯過在香港藝術中心的劇照展啦！

Raymond Cauchetier的名作品之一。（《祖與占》劇照）

在缺乏靈感、新鮮感的時候，不如一同回顧法國新浪潮的大師級電影，踏入時光之旅，欣賞當時前衛思想，令自己耳目一新吧！

其他將於回顧展上映的法國新浪潮電影：

+ 3 + 2

第48屆香港法國電影節

2019年11月20日至12月10日

內容提供：雪話

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【法國電影節】法國新浪潮的前衛思想」​】

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