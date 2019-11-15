廣播道曾有「五台山」　香港電視巨匠林旭華大談行業發展

以往數十年，香港人吃過晚飯，一家大小，坐在電視機前面，花兩三小時，電視是眾人嘴裏含着的一粒話梅；今天，許多人和我一樣，電視看不過十多分鐘，對着手機，卻每天起碼一小時。

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做電視這行，如果不知道林旭華是誰，這個人「好打有限」。

林旭華是香港電視傳媒的元老。（受訪者提供）

林旭華是香港電視傳媒的元老，我和他相識數十年，他為人行俠仗義，光明磊落。在1972年，林旭華在浸會學院傳理系唸書的時候，已經在「無綫電視」（TVB）兼職，負責常識問答節目撰稿，每條題目港幣十元。Peter（林的英文名字）在1975年，入了政府的香港電台（RTHK）《獅子山下》做幕後；不過，TVB的林賜祥和綜藝節目《歡樂今宵》的編導石少鳴賞識Peter，說服他跳槽去無綫電視，當時加入TVB製作部 「Research Unit」，TVB高層劉天賜建議翻譯做「資料搜集組」。林旭華記得：「我在香港電台的人工是1,400元，去到TVB，是2,500元！」當年TVB在九龍塘廣播道，廣播道盛極一時，叫做「五台山」，包括「無線電視」、「麗的電視」、「香港電台」、「商業電台」及「佳藝電視」；後來佳藝電視結束，仍然叫「五台山」，因為香港政府的「教育電視」，還在那裏。不過，今天「五台山」已經消失。

1976年，世界級的盛事「環球小姐選舉」在銅鑼灣利舞台舉行，TVB派了Peter當統籌經理，節目非常成功。於是，公關部的唐基才找Peter，要他當手下，大概1977年，更晉升為公關部執行經理。

1978年初，香港第三家免費電視台「佳藝電視」（Commercial Television）經營困難，他們誠意邀請TVB的高層跳槽，包括梁淑怡、葉潔馨、劉天賜、林旭華、石少鳴、盧國沾，他們被稱為「佳視六君子」，企圖挽救大局，可惜，佳視在數個月後，終於倒閉。

這個打擊，反而讓Peter的人生獲得自由，他是第一代的「斜槓人」（slashie）。此後，他當過「麗的電視」（Rediffusion Television）第一台助理總監、其後亦在Conic TV Studio工作、再當新藝城電影公司的發行經理、亦在Hutchison Cable Vision策劃本地節目頻道。到了九十年代，林旭華和朋友創立錄像出版社，又在商業電台最紅的清談節目《風波裏的茶杯》和鄭經翰一起當了十年的主持人，這個節目，連政府的高層也要每天收聽。在2004年，林旭華離開了電台，此後，過着「飛特族」（freeter）的人生，不被工作困身，輕鬆快活。

我從年青到現在，都喜歡和前輩聊天，所謂「老氣橫秋」，是指一些沒有分量卻又自命不凡的老人家，但是如Peter這些滿載智慧的前輩，他們的成功比我們的失敗還要多，怎會再摘瓜稀呢，跟他們談天說地，真的是「塞錢入你袋」，所以，我準備了十條關於香港電視工業存活的問題，向Peter發炮。

問：為何香港的電視台倒閉的倒閉，衰退的衰退？

答：六個原因吧。第一，現在電視台的投資者，許多「志不在此」，經營電視台，只不過想增加其他本錢。當老闆自己都對創意工業沒有興趣，如何領導下屬。第二，今天經營手段，不以「創意」行先，電視台變成製衣工廠，流水作業，大家緊張的只是控制成本。第三，管理層老化，創意工業，由老人家掌控，如何有幹勁？第四，電視的台前幕後，依然玩「壟斷」手段，藝人服務甲台，便不能服務乙台，害得人才不流通。第五，急功近利，不會花錢在長線培養人才，因為怕培養人才後，會給別台搶走。最後，是工作態度，當大家都不起勁，「懶懶閒」，那會做出成績。

問：會不會是香港觀眾無情，對本地的電視節目，不加支持？

答：觀眾無情是應該的，觀眾又不是電視台的股東，為何要支持某個電視台？電視節目的收視，優勝劣敗，這是合理的。當本地節目不好看，觀眾有權看內地的、韓國的、美國Netflix的節目。有人說，因為香港電視節目沒有豐厚的財政預算，所以水平拉低，我覺得這是抵賴。當年，香港電視劇的預算，也不及美國電視劇啦，為何香港人又喜歡看，這主要是創意水平的問題。

問：你對香港電視觀眾的評價？

答：許多有識之士轉看網上其它節目，所以香港電視觀眾的水平，亦出現下降。他們看電視，是「跟風」的，看不看一個節目，最緊張是明天上班時，能否和同事的話題搭上，而不是在乎這節目是否有創意、製作是否用心等。最近，ViuTV的節目，很有創意，雖然收視未必高過TVB，但是，我覺得行內人，會拍掌鼓勵的。

「最近，ViuTV的節目，很有創意，雖然收視未必高過TVB，但是，我覺得行內人，會拍掌鼓勵的。」（ViuTV網站圖片）

問：電視人的水平，又是否和薪酬待遇有關係？

答：有點關係，但不是絕對的關係，你看，政府新聞處和香港電台的工資很高，但是等於他們東西的水平較高嗎？也不一定。我覺得是看人的，主要看這個人對於創作有沒有熱情？有沒有使命感？我們上網，看到許多年輕人的創作，他們沒有收酬勞的，但是水準奇高，這又和待遇有直接關係嗎？

問：是否香港今天的電視人才，不及上一代？

答：這樣的觀點，也不算正確。我只可以這麼說：以前電視台好的人才，真的非常卓越，也許七、八、九十年代的香港人，有一份鬥志，想出人頭地、戰勝自己。於是，當年的電視台，無論台前幕後，出現生了一批「明星級」的精英，但是，現在的電視人，優勝在「周身刀」，許多是multi-talented，一個人，可以懂得拍片、剪片、編輯、主持，綜合能力很高；所以昨天電視台是「將」強，今天也許是「兵」強吧。

「現在的電視人，優勝在『周身刀』，許多是multi-talented，一個人，可以懂得拍片、剪片、編輯、主持，綜合能力很高。」（受訪者提供）

問：做電視行業，什麼人才可以勝出？

答：一定不是拉關係。做電視行業最好玩的地方，是「一試便知龍與鳳」。行業成功的人才，總有四方面的條件：（一）對行業有強烈的興趣，好想表達自己；（二）性格主動，不會守株待兔；（三）有勇氣破舊立新，絕不交「行貨」；（四）不把錢放作做人的目標，雖然賺不到錢，工作也會進取。

問：那麼，香港要期待什麼的投資者呢？

答：唉，有電視投資者才算吧。香港最可悲的地方，是有錢人太容易靠炒炒樓、炒炒股票，便賺到可觀的收入，引致大家對一個只有七百萬人的市場，不聞不問。我們最需要的，是出現一些「立足香港，放眼世界」的頂級老闆，以往我們有過，例如「邵氏兄弟」的邵逸夫爵士，他在香港製作電影，卻銳意建立亞洲王國；此外，嘉禾的鄒文懷先生，他在本地培養如李小龍、成龍等巨星，然後把他們送到美國市場，這些有膽量、有眼光的老闆，才是一個傳媒行業興衰的關鍵。香港目前的商人太「利字當頭」，這才是危機。

「香港人是非常有創意的。」（受訪者提供）

問：香港的電視節目，又如何在劇烈的競爭中勝出呢？

答：我多年觀察所得，香港人是非常有創意的，不過，一定要有熱愛文化的老闆帶動，才可把我們的創意，變成工業，香港生產出來的東西，必須要具有香港特色，而且，要淋漓盡致、精彩絕倫，外面的人才會喜愛，而「Made in Hong Kong」的電視節目，才會有出口市場。香港政府常常鼓勵年輕人去創業，恐怕他們更要做的，是教導那些老闆級的人，改變思維，由他們出錢出力，領導年青人一起創意，生產好的節目，振興香港。數年前，有人願意出錢出力，創立一個新的免費電視台，可惜因為種種考慮，政府把這件事腰斬了。從創意工業、電視行業的角度看來，這是非常可惜，因為電視是創意行業，有新的競爭者，才會激發出新的發展和進步。

「電視是創意行業，有新的競爭者，才會激發出新的發展和進步。」（受訪者提供）

問：對着香港市場這一潭死水，你猜還有人對香港的電視行業感興趣，願意拿出數以億計的金錢來「定位香港」嗎？

答：如果只有七百萬人的市場，當然吸引不到電視投資者，但是，希望無論香港本地、內地或海外的投資者，明白到香港仍然是一條文化橋樑，通過這條橋，香港電視的節目可以打入國內市場，也可以攻海外市場。我不是奉承，在這方面，香港仍然有優勢，我們是東西文化的匯聚點，我們了解華人的口味、也明白外國人的要求。香港政府決心要做的，是如何引入更多新的投資者，投資電視台、網台、傳媒等，又要為他們開路，不是擋路；有新老闆，才有新的平台和系統、新的競爭、新的人才、新的氣氛。所謂，「搞旺個場」，便是這個意思。

「我們是東西文化的匯聚點，我們了解華人的口味、也明白外國人的要求。」（受訪者提供）

問：Peter，第十條的問題便是，你有甚麼心底話，想和香港電視業傾吐？

答：香港的電視台，不要再玩「壟斷」了，應該「大氣才有大財」，不要只是自己製作節目，要發展「共享經濟」，把一些製作項目交給創意界大大小小的製作單位，培養他們、協助他們。電視台應該是一個英明的輔助平台，讓人才得以發揮及成長。目前，香港電視台的領導人物，只忙於躲在自己的廚房日烹夜煮，為的只是醫飽目前的雞腸小肚，非常叫人失望。

感謝Peter和我對談，最近，我在上環文娛中心，看了冰島舞蹈團（Iceland Dance Company）的現代舞，叫做《黯黑祭典》（The Best of Darkness），舞者擁抱着玩偶，一方面呵護、一方面痛罵。我們對待從小到大，陪伴我們數十載寒暑的香港電視台，何嘗不是同一矛盾和愛恨呢？

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「傳媒大字典林旭華——香港電視今後興亡的十條答問」​】

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