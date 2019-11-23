【讀者創作．短篇】龜兔賽跑不勵志　背後暗藏大人們現實遊戲

作為一隻烏龜，我從來無諗過，我會喺跑步上有所成就。

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會同兔仔賽跑，都只係想證明我地烏龜唔係懦夫。

宣佈參賽後，無數動物嘲笑我，結果我爆冷勝出。

直至頒獎嘉賓豹哥出場，將獎牌掛喺我身上，我都仲未反應到。

「你要加油！跑步界嘅未來，就靠你啦。」豹哥拍拍我嘅龜殼。

可能你地會覺得，呢啲只係客氣說話，

又或者，呢場只係小型賽事，又唔係森林奧運會。

但我覺得，所有偉大嘅運動員，都係由小型賽事開始嘅。

由果一刻開始，我就承受住成個世界嘅期望。

作為一隻烏龜，我從來無諗過，我會喺跑步上有所成就。會同兔仔賽跑，都只係想證明我地烏龜唔係懦夫。(《龜兔再跑》 劇照)

自此之後，我每日練跑，由朝練到黑。

皇天不負有心龜，無幾耐，我就成為森林裡面跑得最快嘅......龜。

無錯，我只係喺烏龜中跑得最快，但同其他動物比，依然有好遠距離。

於是，我開始到處搵書，鑽研跑步嘅技術，理論與實踐應該並重。

但從來無一本書，講點樣揹住沉重嘅龜殼去賽跑，似乎烏龜天生就唔適合賽跑。

我開始唔明白，當日我點解會跑贏兔仔架呢？

有烏龜朋友話，可能我賽跑果陣，一緊張就爆發潛能，超越極限。

聽落好有道理，我就再報名參加跑步比賽，結果我每一次都跑最後一名。

其他動物笑我不自量力，連我父母都叫我放棄不切實際嘅夢想，乖乖地結婚生蛋。

無可能！我既然贏到一次，點解唔可以贏第二次？

我開始唔明白，當日我點解會跑贏兔仔架呢？ 有烏龜朋友話，可能我賽跑果陣，一緊張就爆發潛能，超越極限。(《龜兔再跑》 劇照）

到我再一次參加比賽果陣，我發現咗一個好熟眼嘅參賽者：兔仔，當日輸俾我果隻兔仔。

奇怪地，佢望我嘅眼神，完全無失敗者對勝利者嘅警惕、不安，只有不屑同嘲諷。

我諗唔通。

好快，比賽就開始，我努力向前跑，

我睇住兔仔雪白嘅身影，喺我眼前閃過，

然後所有參賽者嘅身影都一一閃過，唔知邊個衝咗線，歡呼聲響起，

而我，只係跑咗1/4嘅路程。

呢種情況唔係第一次發生，之前我參加比賽，都幾乎係呢個結局。

令我困惑嘅，係兔仔。

原來佢跑得快過我咁多？點解佢當日會輸俾我？

到底係我爆發潛能，定係......果場比賽根本係假嘅！

我唔再參加比賽，而係開始研究果場「龜兔賽跑」。

結果，真係俾我發現咗啲野。

令我困惑嘅，係兔仔。原來佢跑得快過我咁多？點解佢當日會輸俾我？(《龜兔再跑》 劇照)）

當日，有間財雄勢大嘅賭場，開咗盤口，我作為冷門，賠率當然好高，但幾乎所有動物都賭兔仔贏。

而兔仔，同果間賭場似乎有啲關係。

會唔會係賭場見太多動物賭兔仔贏，故意叫兔仔輸俾我，打假波賺錢呢？

咁講法，我勝利嘅喜悅、我追求夢想嘅努力，全部都係一場笑話？

我接受唔到，我開始搜集證據，證明賭場同兔仔之間有枱底交易。

我勢孤力薄，無幾耐就打草驚蛇。

賭場嘅大佬獅子出現喺我面前：「聽講，你查緊我地嘅野？」

我好堅決咁答：「我知自己死路一條，我已經將罪證分發晒畀我嘅朋友，只要我一死，佢就會向『森林廉政公署』告發你地！」

獅子望住我，我毫不畏懼：「黎啦，要殺就殺。」

獅子突然笑咗：「唔使喊打喊殺，有咩事，我地可以慢慢傾，多個朋友好過多個敵人。」

我冷笑：「你侮辱賽跑，我作為運動員，點會同你做朋友。無論你出幾多錢收買我，用幾多酷刑折磨我，我都唔會屈服！」

「係咩？」獅子笑吟吟咁問：「件事公開咗之後，成個森林都會知，你生命中唯一一場勝利，都係假嘅。

即係話，你根本無跑步天賦，亦無可能做到運動員。」

我呆一呆，獅子繼續講：「你話你將罪證畀咗朋友，

你肯定，佢地會冒住家破龜亡嘅危險，去告發賭場？佢地有你咁熱愛體育？」

烏龜冷笑：「你侮辱賽跑，我作為運動員，點會同你做朋友。無論你出幾多錢收買我，用幾多酷刑折磨我，我都唔會屈服！」（作者提供）

其實，我係將罪證畀咗我阿媽。

但獅子咁樣講，我忍唔住諗，阿媽成日掛住「結婚生蛋」，

如果我死咗，佢真係會挺身而出，捍衛體育嘅公平？

定係阿媽會幫我燒完衣紙，偷偷鬧吓獅子「不得好死」，就燒晒啲罪證？

我嘆氣：「就算件事唔公開，我繼續參加比賽，都只會輸，我都做唔到運動員，依然係大家眼中嘅垃圾。」

「唔一定。」獅子突然問：「你想唔想拎『森林奧運會』嘅越野跑金牌？」

森林奧運會係森林最大型嘅賽事，同之前「龜兔賽跑」根本無得比，我連參賽都唔敢諗。

「你有方法令我跑得快？」我連把聲都震埋。

獅子神祕一笑：「無，不過我有方法，令其他動物跑得慢.......」

要做烈士，捍衛體育公平，而且未必成功，最大嘅可能性係死得寂寂無名；

定係一齊打假波，贏個金牌番黎，成為青史留名嘅運動員，光宗耀祖？

我嘅決定，相信大家都估到。

跟住落黎嘅日子，我繼續好努力咁練跑，但內心就好輕鬆。

獅子一樣開咗「森林奧運會」嘅盤口，我依然係冷門，賠率好高，無人投注。

到比賽果日，我唔知獅子係點樣同其他參賽者溝通，

總之，我又贏咗，連豹哥都輸俾我。

呢次頒獎儀式更加盛大，我睇住象徵烏龜嘅旗幟悠悠昇起，我仰起頭，受萬民景仰。

從此，我成為咗賽跑嘅代表。

由完全無跑步天賦嘅烏龜，日夜苦練，終於奪取金牌，幾咁勵志，幾咁熱血。

無論係波鞋、運動飲料定時裝，全部都搵我做代言。

阿媽亦到處同朋友講，佢當日點樣鼓勵我，唔好放棄夢想。

我上咗神枱，有名有利，開咗連鎖健身公司，自己亦唔再參加比賽。

有一日，祕書同我講：「最近有隻熱愛跑步嘅蝸牛，好似查緊我地賽跑嘅內幕。」

我有啲驚訝：「蝸牛？咁得意？」

保鏢阿狼展示出尖銳嘅牙齒，面目猙獰咁問：「老闆，使唔使我去......」

「唔使，叫蝸牛上黎傾吓，睇吓佢有無興趣拎金牌。」

我露出意味深長嘅笑容，望落去，居然有幾分似獅子。

或者，每一隻獅子，都曾經係熱血嘅烏龜。

我露出意味深長嘅笑容，望落去，居然有幾分似獅子。或者，每一隻獅子，都曾經係熱血嘅烏龜。(作者提供)

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「龜兔賽跑之後 [短篇小說]」​】

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