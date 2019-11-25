【人間失格】蜷川實花的三種顏色　電影海報暗示太宰治三女命運？

編按﹕日本作家太宰治（1909-1948年）在投河自盡前，寫出一生墮落的寫照《人間失格》，書名之意為「喪失做人的資格」。而日前上映的《人間失格》（人間失格太宰治と3人の女たち），改編自太宰治的人生故事，並由小栗旬、宮澤理惠、澤尻英龍華及二階堂富美等著名演員出演，演繹太宰治如何一步一步沉淪至自我毀滅的盡頭。

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《人間失格》上映後，最惹人注目的不是小栗旬和他飾演的太宰治，而是那滿佈濃烈顏色、漫天花瓣的海報，不看文字也知道是蜷川實花的作品。與《狼狽》、《殺手餐廳》、《惡女花魁》一樣，蜷川實花監督的《人間失格》繼續是以濃烈的顏色、無盡的花瓣、橙白兩色的金魚為主調，彷彿這些特色就成為了「蜷川實花」的花語。蜷川實花這種風格十分適合《人間失格》這部電影。她所創造的花花世界及其運用的花的花語，襯托出頹廢的太宰治和願意為他犧牲的三個女人的人生與背景。

小栗旬飾演的太宰治的標誌性動作便是托着下巴。（電影劇照）

太宰治流連的酒館內外、家中的後院、靜子（澤尻英龍華飾演）家中擺放聖母瑪利亞照片的桌子，全部都擺放着色彩絢麗的鮮花。甚至是太宰治懷抱中的女人，身上總是穿着花朵圖案的裙子。花朵，一被摘下，生命就在急速地倒數，等待的就只有死亡。這種短暫的生命，有種凄美，有種滄桑，卻很美麗。這種美麗，彷彿就是太宰治短暫一生的寫照。太宰治說過：「我的人生，盡是可恥的事」。放蕩不羈，夜夜笙歌，太太懷孕時搞外遇，情婦懷孕後，對情婦及其女兒不瞅不睬，太宰治的一生的確盡是可恥的事。五光十色的燈光和嬌艷的鮮花凸顯出太宰治所身處的花花世界，和抑遏在太宰治心中的黑暗形成強烈對比，就好像鮮花的顏色愈濃烈，太宰治的心理就愈黑暗。

電影海報中太宰治的妻子未知子（宮澤理惠飾演）所身處的背景是其家中種滿紫色菖蒲的後院。紫色，代表的是高雅和忍耐。菖蒲，其花語是「仰慕者的幸福」。未知子一直十分傾慕太宰治的才能，希望他能創作出登上文學巔峰的鉅著，知道他不斷的外遇，還是默默的忍受，除了因為愛他，也是因為未知子知道這是他藝術靈感的泉源。未知子甚至讓太宰治毁滅一切，毁滅這個家，好讓他放下一切，盡情的創作。未知子為了太宰治默默地付出，傾慕着他的才能，只要太宰治寫出好的文學，這就是她的幸福。

圍繞着靜子的是粉紅的梅花。粉紅色，代表的是嬌情和可愛。梅花，代表的是「不屈不朽，堅強無畏」。靜子說過：「人就是為了愛情和革命而生。」靜子眼中只有太宰治，為了太宰治，她甚至說過願意做一個不良婦女。面對着明知沒有結果的愛情，明知不會對他真心的男人，明知會成為不為社會所接受的情婦和單親媽媽， 靜子總是無畏無懼，就算太宰治在她誕下女嬰後對她不瞅不睬，她仍然一念笑容地面對和繼續她的粉紅人生。如果人真的是為了愛情和革命而生，那麼靜子的愛情本身就是一場革命吧。

富榮（二階堂富美飾演）可以說是三個女人中操縱慾最強的女人，所以代表她的是紅色的茶花。紅色，代表的就是熱情，亦是鮮血的顏色。茶花，在日本又稱為「椿」。日本有一俳句：「椿花落了，春日為之動盪」。茶花飄落時總是全部一齊落下，把大地染成血紅，意味着美麗的事物總是無法長久，有點兒悲傷，有點兒壯觀。所謂「落椿」，指的就是死亡。富榮這個角色十分有趣，即使佐倉花盡心思讓她知道太宰治是個怎樣的男人，想富榮離開太宰治，但是富榮只想一心想與太宰治一同赴死，永遠綁在一起，彷彿她生來就是為了與太宰治一同死去。

一種顏色，一種鮮花，就能道出角色們的一生。也許這就是蜷川實花的實力與吸引人之處吧。

作者簡介：檸檬

英文系畢業，多以英文撰寫時事評論，曾任職英文教育。

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「《人間失格・太宰治和他的女人》：蜷川實花的花花世界和她的花語」​】

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