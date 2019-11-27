【B型人格】自戀型人格使身邊人備感壓力　他們通常有這三個特質

編按：B型人格其中一個子人格便是自戀型人格，嚴重的更會達到「自戀型人格違常」。一起來看看以下的案例，認識自戀型人格的特徵吧！

典型自戀型人格違常

我們先從經典版本看起。

「等等，不要動！」男子大吼。護理師呆掉了，轉頭看着我。「妳要給我填的是什麼東西？」

「這只是一般的同意書，要進行心理治療時，依照治療倫理，都必須要填寫……」

「這個我比妳懂得多了，少跟我來這一套。你們在搞些什麼把戲，我清楚得很。讓我看看！」男子粗魯地把整疊文件搶了過去，煞有介事地一張一張翻着；看了半天，又一張一張翻回來。「嗯，寫得還算可以，勉勉強強。在臺灣，這種事情就不跟你們計較太多了。」

「那我可以帶您到會談室了嗎？」

「妳這是什麼態度？我都還沒簽同意書，妳就要叫我到會談室？急着賺錢也不是這樣啊！」

護理師有些委屈。「先生，這裏是櫃檯，旁邊就是走道，那邊都是會談室，您說話那麼大聲，我擔心會影響其他人。拜託您，不要再鬧了，好嗎？」

男子在醫院大吵大鬧讓護理師非常困擾。（《Dr.倫太郎》截圖）

「妳說我講話大聲？妳說我故意在鬧—」男子還想說些什麼，但我直接打斷。「我想，以您的身分，您還不至於會在這種小事上過不去吧。您應該只是想弄清楚狀況。顯然，您一向做事嚴謹。」

「就是說！」男子哼了一聲，轉頭看我，忽然堆起滿臉的笑。「您就是院長？久仰久仰！」

「您客氣了。讓您一直站在這裏，真的很不好意思。我們先到房間裏找個地方坐下吧！」我比了個手勢。男子也就不吭一聲，乖乖跟着來到會談室。

「相信您今天決定前來諮商，絕對不是一件簡單的事。」我開門見山地說。「絕大多數像您這樣有身分地位的商業人士，要有勇氣跨出這一步，是根本辦不到的。」

「就是！我跟我同事說『我一定會去』，但他們沒一個相信，還打賭我不敢。瞧，我這不就來了？我看他們明天要拿什麼臉見我！」男子原本還翻着同意書，索性不看了，直接簽了名，交給正要離開的護理師。

「我今天其實不是為了我自己而來的，是為我那群同事、還有那個豬頭主管來的。我要問的問題只有一個：要怎樣才能跟那群心眼小、容易眼紅、見不得人好、處處都想刁難你、打壓你的小人，生活在一個空間？」

男子講了一個故事，關於他從創業合夥人開始，後來遭到邊緣化，到最後成為單純的股東，但依然在公司位居要津。「這很明顯嘛！就是他們聯合起來排擠我。就因為我掌握關鍵技術，整個公司都靠我，沒有我不行，所以不敢趕我走，恨得牙癢癢的，整天找我的碴。那些搞不清楚狀況的年輕人只會西瓜偎大邊，只差沒鼓掌叫好，背地裏都在說我的壞話，不要以為我都不知道。」

醫師迎合自戀型人格違常者的溝通方式，才成功開始諮商。（《Dr.倫太郎》截圖）

「所以，他們叫你今天來看醫師？」

「對！你說這過不過分？欺負人也就算了，現在還爬到我頭上，說一切都是我的問題，是我自己幻想出來的，沒人在搞鬼；他們都是一片好意，是我自己有問題，我是神經病，我要吃藥！」

「你可以不理他們啊！」

「當然！」男子先是趾高氣昂地應了一聲，停了半晌。「後來總經理說：我不可以拿刀上班，嚇到客戶了。奇怪，不過是一把很普通的金門剁骨刀，那堆人竟然嚇成那樣。我不想讓他難做人，都是多年的老朋友嘛，我就爽快地答應了。留停就留停，老子也沒在怕。只是在家待了幾天，我老婆就突然說她要帶小孩回娘家，也沒說什麼時候回來。我實在悶得慌，心想反正沒事，既然他們要個證明，我就來給院長您看一下。你看我到現在也沒胡言亂語，也沒亂打人，精神應該很正常。我可以走了吧？對了，我要一張診斷證明書，不，要兩張，診斷要寫那個……我網路上查過了，明明有抄下來，對，就是這個，一定要這樣寫，一個字也不能改。麻煩你快一點，我趕時間。錢不是問題，雖然時間還沒到，我付全額鐘點。唉，不必猶豫了，您是權威，說什麼就算什麼，我網路上查過了，就您的收費最貴，我才找上您的，您一定很清楚我沒有精神問題。我坐在這邊等您，您寫快點喔。」

這位典型自戀型人格違常患者已經到了疾病的程度。（《Dr.倫太郎》截圖）

這是一位「典型自戀型人格違常（Narcissistic personality disorder, Classic）」患者，已經到了疾病的程度。光是在會談室相處的幾分鐘，就讓我備感壓力，恨不得早點結束。他一開始在櫃檯的表現，顯示了「處處都是我的權力展示場」，他只在乎自己的唯一來意：取得一張「精神正常」的診斷書，其他的人事物全都不在乎。護理師的感覺，他察覺不到；在走道上大聲喧譁會吵到其他個案，他不介意；他唯一買單的，就是對他膨脹自我的吹捧。

會帶刀到辦公室，不難想見他在公司的衝突已經鬧到多大；而他還沒被開除，也相信是公司自有考量，無論是創業夥伴念舊、他握有公司把柄，或者是其他，但應該不會是如他自吹自擂的：他太優秀了，沒他公司會倒。然而，他完全不認為問題有可能出在自己身上。

比較有意思的，是姿態這麼高的他，為何要「屈服」於公司，來「索取」一張診斷書，以做為恢復上班的條件？其實，在沒人看見時，他未必真如外表那麼強勢，尤其在老婆帶小孩回娘家、得獨自面對空蕩蕩的屋子，而且日復一日的時候，他是否曾經痛苦後悔過？如今的踞傲姿態，是否只為了掩飾內心巨大的挫敗感？當然，我是沒有機會從他口中聽到這些的。

典型自戀型人格違常者完全不認為問題有可能出在自己身上。（energepic.com/Pexel）

不過，從他身上，我們可以看見傳統概念上的自戀型人格，特別是已經達到「自戀型人格違常」的患者。自戀型人格的表面特質包括了：

一、只關心自己，完全不在意別人。不但無法同理別人，甚至無法感受別人的存在，對他而言，全世界只有他一個人，其他人都只是工具。

二、自覺帶有天命，深信自己的言行舉止能力都是特殊的，容易對自己的能力、魅力、影響力評價過高，並與現實有明顯落差。許多自戀型人格違常的患者，在終於得面對現實時，會顯得極度崩潰，不少人會指控別人從中作梗，將自己的挫敗感轉為怒氣，發洩在別人身上；另外有些人則採取逃避的方式，完全不想面對。

三、控制欲強烈，喜歡命令別人，態度傲慢而無禮，容易與團體其他成員發生衝突，且難以覺察到是自己的問題，反而會認為是別人在針對他、嫉妒他、處處打壓他。

自戀型人格除了自我中心，更喜歡命令別人。（《半澤直樹》截圖）

《原來這就是B型人格》的書封。（究竟出版社）

以上內容摘自《原來這就是B型人格：那些自戀、善變、邊緣、反社會的人在想什麼？》

作者：陳俊欽

出版社：究竟出版社