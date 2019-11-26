【人際關係】互相麻煩是促進感情好招數　互惠互利更有效鞏固關係

編按：很多人認為，麻煩別人會令一段關係轉差，但其實是相反──你先麻煩別人，別人才好意思麻煩你，這樣一段關係才會更穩固和深厚。

麻煩過別人，別人才好意思麻煩你

關係也講究禮尚往來。

人們常說，如果不想失去這個朋友，就不要向他借錢。

這話好像很有道理，畢竟在我們身邊，因為借錢翻臉、友誼的小船說翻就翻的事太多了。

我承認，找朋友借錢確實不太好，但誰沒有手頭緊的時候呢？記得之前看過音樂人高曉松在節目裏回憶了一段往事。

音樂人高曉松在節目裏回憶了向朴樹借錢的一段往事。（VCG）

他說在事業遇到瓶頸，經濟拮据，生活很落魄時，曾開口向同是音樂人的朴樹借六十萬元。

朴樹當時比較紅，不愛說話的他，只回了高曉松兩個字：「帳號。」

後來，朴樹過氣，亟需用錢，又對高曉松說了兩個字：「還錢。」

四個字完成了一次的借錢，在場觀眾都忍不住哈哈大笑。從這四個字中，可以看出朴樹是個不愛說話，但對朋友講義氣的人。

其實，他之所以願意借錢給高曉松，很大原因是高曉松也曾幫助過他。

當年，高曉松做音樂初期，認識了當時還默默無聞的朴樹，他很欣賞朴樹的音樂才華，為了簽下朴樹，他和宋柯聯手成立了麥田音樂公司，讓朴樹提前走上創作型歌手的道路。

一九九九年，朴樹在出了第一張專輯後迅速走紅，〈白樺林〉〈那些花兒〉〈旅途〉等歌曲備受歡迎，一下子傳遍大街小巷。

二○○四年，朴樹製作的第二張專輯《生如夏花》也獲得很好的成績，僅僅幾天就上了各大排行榜的榜首，一週狂賣三十萬張。

可以毫不誇張地說，高曉松是朴樹的伯樂，如果沒有高曉松的幫助，朴樹的音樂事業不可能發展得那麼迅速，也不可能獲得這麼大的成功。

直到現在，高曉松和朴樹還是很好的哥兒們，不管遇到什麼困難，他們都會互相幫忙，兩人的感情也在互相麻煩中變得更加親密、牢固。

生活中，很多人都不愛麻煩別人，但你不麻煩別人，別人在遇到困難時，又怎麼好意思麻煩你呢？

直到現在，高曉松和朴樹還是很好的哥兒們。（VCG）

關係也講究禮尚往來，你只有麻煩別人，別人才好意思麻煩你。

娜娜在國外待了很多年，思想和觀念都很新潮，十分注重個人隱私，不喜歡跟別人走得太近。

她習慣自己的事情自己解決，這個習慣一直保持到她結婚生小孩。有一天，婆婆打電話給她，說要來幫她坐月子，並幫忙帶小孩。

對於婆婆的好意，娜娜直接回絕了，說她會找月嫂和保姆，不用麻煩婆婆。原本以為事情就這麼過去，但過沒幾天，老公就神色凝重地找她談。

老公對她說：「我知道妳不喜歡麻煩別人，但媽媽年紀大了，渴望為子女付出，也想着以後她若有什麼病痛，我們也好有個照應。」

但娜娜還是不理解，因為她從來沒有想過不照顧婆婆。如果婆婆以後遇到困難，他們夫妻倆一定會出錢又出力。

這是娜娜的想法。但對於婆婆來說，兒子結婚了，有了自己的家庭，以後她有地方需要幫忙，是不能隨意使喚兒子的，必須顧及媳婦的感受。

為了讓自己心安，她想先對兒子一家付出。

俗話說，吃人嘴軟，拿人手短，大家都一樣，誰也不喜歡虧欠別人。當一個人接受他人給予的東西時，一種虧欠感會油然而生，希望有一天自己也能回報別人，把人情還回去，好讓彼此的關係保持一種平衡。

這在心理學上叫互惠原理。

跟老公商量後，娜娜終於理解婆婆的真實想法和感受。第二天，她就發簡訊給婆婆，請婆婆以後幫她坐月子，並一起帶寶寶。

婆婆聽了很高興，激動得眼淚都快掉下來。

所以，麻煩別人並不僅是為了自己，同時也是為了成全別人。

最後娜娜終於理解婆婆的真實想法和感受，請婆婆一起帶寶寶。（《媳婦的美好時代》劇照）

有一次，文藝圈的幾個朋友聚會，大家一起吃飯、聊天、唱歌，嗨到不行。到晚上快十二點，有朋友實在撐不住，就陸陸續續告辭，回家睡覺。

朋友阿翔是開車來的，但他喝了好幾瓶啤酒不能開，於是，熱心的阿銘就主動說要送他回家。阿翔說：「你這樣會繞遠路，我還是不麻煩你。」

阿銘搖搖手，叫他不要客氣，我在一旁也幫着勸道：「阿翔，人家阿銘願意送你，你就不要推辭了。你再推辭，他下次要是遇到困難想找你幫忙，也會不好意思開口。」

阿翔一聽，立馬釋然，大大方方地坐上阿銘的車：「出發吧，我家有點遠哦，估計要一個小時才能到。」

一個小時就一個小時，阿銘根本不在乎。一路上，他跟阿翔有說有笑，時間很快就過去了。把阿翔安全送到家門口後，阿銘才驅車回自己的住所。

後來，阿銘因為工作需要，請阿翔幫忙設計一本書的封面。這對阿翔來說並非什麼難事，加上上次他麻煩過阿銘，所以很願意幫阿銘這個忙。

只花了短短一天的時間，阿翔就把封面設計出來了。他把封面給阿銘，阿銘看到之後覺得很滿意。

為了表達感謝，阿銘撇開其他朋友，單獨請阿翔吃飯。就這麼一來一往，你麻煩我，我麻煩你，兩人走得比之前更近了。

現在不管有事沒事，他們都經常把對方叫出來吃飯、喝酒、閒聊，感情好得讓身邊的人羨慕。

現在不管有事沒事，他們都經常把對方叫出來喝酒、閒聊，感情好得讓身邊的人羨慕。（《大叔的愛電影版》劇照）

有時候，真是不得不感慨，人與人之間的感情都是「麻煩」出來的。

只有互相麻煩，才能走動頻繁。只有走動頻繁，關係才能由遠到近，由疏到親。

所以，想拉近自己跟別人的距離，最好的方法就是去麻煩別人。

麻煩別人也是一種情感交流，只有麻煩過別人，別人才會有更大的可能來麻煩你。你們之間的關係才會愈來愈穩固，感情愈來愈深。

《好關係是麻煩出來的：寫給每個人的社交能力書》的書封。（方智出版社）

以上內容摘自《好關係是麻煩出來的：寫給每個人的社交能力書》

作者：格子珊

出版社：方智出版社