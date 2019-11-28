【人際關係】不要沒分寸地胡亂求助！　記住兩個要訣避免踩地雷

編按：雖說根據互惠原理，麻煩別人可使關係更穩固，但求助的時候也要注意兩個要訣，切記不要忘了分寸，壞了情誼啊！

求助要有界線和分寸

劃定界線，拿捏分寸，是為了更好打開別人這把鎖。

一次大學同學會，大家聊起剛工作時碰上的奇葩人和事。老班長大劉跟我們講了一件事。

畢業後，大劉去一家國營企業工作。在那待不到一個月，大劉就因為工作環境而辭職。跟他一起辭職的還有一位應屆畢業生，辭職理由跟大劉差不多。

大劉是在寫完辭職信才知道還有夥伴要和自己一起走，兩人就約在外面吃了頓飯，相談甚歡。加上又都剛畢業，還共事過一段時間，大劉說「感覺這個人會成為我很好的朋友」。

兩人在離職那天又約了吃飯，反正都要走了，也毋須顧及什麼情面，大劉跟同事把公司數落了一遍。

「人心就是這樣，當你發現另一個人也對公司心存不滿的時候，心裏豈止是感動，簡直要把他擁進懷裏稱兄道弟了。」大劉也知道，兩人認識不過十來天，之前完全沒交集，之後會不會聯絡也得看緣分。

大劉和同事剛好一起辭職，雖只認識十來天但卻有聊不盡的話題，不過之後還會不會聯絡也得看緣分。（《大叔的愛》劇照）

回到老家後，大劉忙着找工作，兩人有一搭沒一搭地在線上聊過，本來就只是「露水同事」，工作、生活又沒交集，自然就生疏了。

大劉這麼想，但對方好像不這麼認為。

找到工作不久，大劉就接到對方的電話。本以為是來聯絡感情，沒想到卻是一通借錢電話。

同事說他還沒找到工作，想借兩萬塊錢繳信用卡費。

大劉傻了。

「超傻眼的，我有沒有錢是一回事，問題是我跟他的交情還沒到那地步吧，這一通電話過來就是借錢，數目還不小，你們會答應嗎？」飯桌上大劉問我們。

大劉收到同事的借錢電話，而且還是借二萬元，大劉表示傻眼。（《無法成為野獸的我們》截圖）

但在接那通電話時，他卻不好意思這麼說，只是略帶歉意地告訴對方，自己也才找到工作，房租、生活開銷不小，根本沒錢。

對方也不拖泥帶水，兩人客氣地結束了這通電話。

「你們以為這就沒了？」講到這裏大劉說，「現在才是奇葩事的開始。」

三個月後，這個同事又給大劉打一通電話，還是借錢。大劉身上本來就沒錢，所以拒絕得比較乾脆。這次通話後，大劉覺得兩人的關係應該是徹底完結了。

可他哪裏想到，之後對方竟然還打來兩通電話，都是借錢。在最後一通電話裏，大劉忍無可忍，數落了他一頓，忿忿地掛斷電話。

此後，兩人再沒聯繫。

聽大劉講完這件事，幾個同學附和說，這種人太多了，他們也遇過，不算什麼壞人。

在我看來，同學們說得沒錯，找大劉借錢的同事可能還真不是什麼壞人，他也可能真的需要別人的幫忙。只是事有輕重緩急，人有遠近親疏，他在向大劉求助時，明顯有些失了分寸。

在大劉眼裏，他只是剛認識不久的普通朋友，一通電話過來就是借「鉅款」。每一次借錢都是在兩人關係的禁區踩雷，可怕的是，他還一口氣踩了四次。

人與人關係的深淺，就如同一根繩子的粗細，直接決定可承受的物品重量。

人與人關係的深淺，就如同一根繩子的粗細，直接決定可承受的物品重量。（Gwen Weustink／Unsplash）

美國麥凱信封董事長哈維．麥凱，將建立人脈關係的過程比作挖井。寓意很簡單，時候不到，這口井一滴水也不會湧出來。

而我們很多人對此卻不以為意，覺得只要是朋友，什麼忙都可以幫。這想法當然沒錯，拿普通朋友來說，打聽一個人、請教一個問題，這都無妨。但「麻煩」如果再大點，就拿借錢做例子，你打開自己的手機通訊錄，一路翻下去，這些人都是可以開口求助的嗎？

這就是我們要說的界線和分寸。

我們可以簡單地把界線比作圈子，每個人都是活在圈子裏。最裏面的圈子可能是至親的家人，外面那一圈是特別要好的知心朋友，再往外則是普通朋友、同事，然後層層遞出。

不管我們承認與否，圈子劃出來的界線就是我們為人處事的準則。我們可以在至親面前毫無保留，面對知心朋友也能盡心盡力，再往外，關係打了折扣，我們能付出多少也就打了折扣。

正因為如此，在向他人求助之前，至少得大致清楚自己在對方的圈子是身處哪一環。沒有界線感，自然就容易亂了分寸，壞了關係。

向他人求助之前要先清楚自己是在對方的圈子的哪一環，才不會亂了分寸，壞了關係。（Luís Eusébio／Unsplash）

有人說不能交淺言深，其實就是為了避免失了界線和分寸所帶來的困惑。兩人關係還沒好到「言深」的分上，看似真誠的話也就變得用力過猛。

每個人都需要幫助，人與人之間的關係也的確能因為互助而變得更好。只是我們也必須清楚，求助需要界線和分寸，哪怕是父母，我們都不能要求他們為我們做所有事，更何況是朋友呢？

在沒有評估出雙方關係的界線和分寸之前，你的求助可能會讓對方感到不適、尷尬，甚至是憤怒。

對方與你見過幾次面，聊得也很愉快，你到他住的城市，可以麻煩他請你吃在地特色菜，或者帶你到處看看，但你不能讓他一直做你的導遊。

因為此時你們的「關係繩」還提不起這麼大的「麻煩」，這口井也還沒挖到可以讓你予取予求的程度。

劃定界線，拿捏分寸，不是給我們自己上鎖，而是為了更好打開別人這把鎖。

聰明人有自知之明，他知道自己無法獨自生存，總有需要別人幫助的時候。但同時，他也會是一個得體的人，知道自己遇到哪些麻煩該去求助哪些人。

而那些被求助的人也不會感到多麻煩，因為他的求助總在對方的意願範圍內，不唐突，也不突兀，就像是一次恰到好處的情感交流。

不唐突、不過分的求助就如恰到好處的情感交流。（《東京獨身男子》截圖）

用錢能解決的事情，就盡量用錢解決

人與人之間的情誼，遠遠比錢包裏的鈔票更重要。

大家都想花費最少的時間、精力和金錢去做一件事，於是我們常常會聽到這樣的求助聲：「你不是中文系的嗎？幫我擬個演講稿吧。」「你英語不錯，幫我翻譯一下這篇文章吧。」「你最近是不是要出國？幫我代購一個包包。」「我的房子要裝修，你幫我設計一下嘛。」

這些請求說大不大，說小也不小，別人一旦答應幫你忙，也是很花時間和精力的。而現代社會，工作和生活的節奏很快，每個人的時間和精力都很寶貴，也都能折算成金錢，所以到最後，別人的損失往往也很大。

對於這種情況，我的建議是，如果你的問題能用錢解決，就盡量用錢去解決。不要隨便麻煩別人，占用別人的時間和精力，平白為別人的生活造成妨礙。

如果你的問題能用錢解決，就不要隨便麻煩別人，平白為別人的生活造成妨礙。（《我的男友與狗》截圖）

去年冬天，我跟男友從他家出發，坐高鐵回我家過年。下了高鐵後，我們才發現回家的車已經沒了。當時男友跟我說：「妳姊夫最近不是買新車嗎？要不然打個電話給他，請他開車過來接我們？」

我搖搖頭說：「這麼遠的路程，他跑一趟多麻煩呀，我們還是叫車回家吧。」

男友聽了有點不高興：「他是妳親姊夫，一家人互相幫忙不是很正常嗎？妳幹嘛那麼見外啊？」

「你說得真輕鬆，你知道來回一趟要花多久時間嗎？要是他路上出了事怎麼辦？能用錢解決的事都不是事，給別人添麻煩才叫不懂事。」

「好吧，好吧，妳說得對，我聽妳的。」男友最終還是被我說服，他在高鐵站附近叫了一輛車，花了幾百塊讓司機把我們送到家門口。

回到家後，姊姊告訴我，姊夫這兩天工作太辛苦，精神狀態一直不太好，現在還在床上睡覺！

聽了姊姊的話，我立刻看了男友一眼，他不好意思地低下頭。幸好我當時沒給姊夫打電話，不然以他的個性，再累也會開車去接我們。說實話，我可不想背負這種愧疚感，真是萬幸，萬幸。

聽了姊姊的話，我立刻看了男友一眼，幸好我當時沒給姊夫打電話。（《東京獨身男子》截圖）

曾聽過一句話：「當今社會，九○％以上的問題都可以用錢來解決。」

仔細想想，確實是這樣，由於社會分工愈來愈細，只要願意出錢，就能買到相對應的服務。比如想吃飯，可以叫外賣、馬桶塞了，有專業的疏通人員、想搬家，就找搬家公司、買東西，可以網購、就連網路費和水電費，都可以在網上支付。

這些事情都是輕而易舉就能辦到的，完全不需要麻煩任何人。

你想要什麼，就花錢去買，不要讓別人代勞；想吃什麼，就花錢去吃，不要總想分一杯羹；你想做什麼，就花錢去做，不要讓別人為你做白工；想去什麼地方玩，就花錢住飯店，不要想着去借宿。

用錢能解決的事情，請盡量用錢解決，只有這樣，才能不給別人添麻煩，才是一個真正有教養的人。

人與人之間需要互相尊重，互相體諒。敬人者，人恆敬之；愛人者，人恆愛之。生活中，不隨便給人添麻煩的人，才能得到他人的喜愛和尊重。

以前的同事小A最近遇到難題。

她在一家補習班當老師，每天都要準備教材，工作很忙碌，只有下班才有時間放鬆，可以讀書、追劇、打電動。

小A的性格比較文靜，不愛社交，她經常聯絡的只有兩、三個朋友，其中一個是她的大學同學蕾蕾。

蕾蕾是很活潑的人，非常貪玩，不愛讀書，經常蹺課出去逛街，然後讓小A幫她簽到，當年的畢業論文還是小A和她一起完成的。

開始工作後，蕾蕾並沒有放過小A，一有煩心事就抓着小A吐苦水。小A每次都認真聽她說，時不時還安慰她，為她加油打氣。

有好幾次小A正在看劇放鬆心情，蕾蕾的電話就過來了，一說就是一、兩個小時，中間沒有小A插話的餘地。

結束通話時，夜已經深了。小A很苦惱，想看的劇沒看完，又該洗洗睡了。

蕾蕾一說就是一、兩個小時，結束通話時，夜已經深了。（《我的少女時代》劇照）

然而，這還不是讓小A最為難的，畢竟聽朋友訴苦只需要坐着，也不是太累，最讓她受不了的是，蕾蕾經常拿工作上的事情麻煩她。

PPT不會做，叫小A幫她弄；演講稿不會寫，叫小A幫她寫；影片不會剪輯，叫小A幫她剪。就連換工作重新弄履歷，也叫小A幫她⋯⋯

小A跟我說：「妳知道嗎？很多時候，我真的以為自己在做兩份工作，但每個月提款卡上的數字卻告訴我，我只拿了一份工作的薪水。」

又是一個過度消費朋友、透支友情的人，明明這些事情都可以花錢請專業人士處理，卻偏偏要去為難朋友。

說真的，像蕾蕾這種捨不得花錢解決問題，三番兩次給朋友添麻煩的人，遲早會耗盡朋友對她僅存的好感和耐心。因為沒有人願意被一個人無底線地利用。

過了幾天，小A告訴我，她拒絕蕾蕾的求助，蕾蕾很生氣，指責她不夠朋友。而她也不想再多費口舌，直接把蕾蕾刪除好友了。

小A直接把蕾蕾刪除好友，證明三番兩次給朋友添麻煩的人是會耗盡朋友僅存的好感和耐心的。（gettyimage/視覺中國）

幹得漂亮！我為小A喝采。

同時，我也告訴她，如果有朋友因為妳的拒絕而翻臉，那妳該慶祝這段糟糕的關係終於結束。因為在這段關係裏，你永遠處於下風、被索求成癮的人剝削到底。所以，這樣的朋友少一個是一個，揮揮手，敲鑼打鼓趕緊送走她。

但願所有人都能明白，活在這世上，人與人之間的情誼，遠遠比錢包裏的鈔票更重要。錢沒了，還可以再賺，情誼失去了，就難挽回了。

所以，在遇到問題時，頭腦聰明的人都不會輕易去麻煩別人，他們會先評估事情能不能用錢解決。用錢能解決的事，他們從不給人添麻煩，不能用錢解決的事情，他們也會在麻煩別人後， 予以回報。

《好關係是麻煩出來的：寫給每個人的社交能力書》的書封。（方智出版社）

以上內容摘自《好關係是麻煩出來的：寫給每個人的社交能力書》

作者：格子珊

出版社：方智出版社