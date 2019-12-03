【反叛期】青少年頂嘴難教不可理喻？　叛逆是成長必解任務！

編按：反叛期青少年總是「問題」多多？其實這是成長必經過程，且看下文分享。

人道青春無限好，但又說青年人是怪獸、反叛一族，究竟青少年是什麼？要認識青少年，不得不了解他們的成長任務。

要認識青少年，不得不了解他們的成長任務。（《解決師》劇照）

青少年，英文Adolescent，源自拉丁文的動詞adolescere，意思是「成長」。不錯，青少年最主要的任務就是成長，由兒童蛻變為成年人。他們在這個過渡期有順也有逆。順者，可以享受花樣年華；逆者，會厭惡自己、他人或世界。

可是，很多成年人未能忍受青少年在過渡期當中的反反覆覆，輕率將他們定性為反叛，甚至慨歎「一代不如一代」。據我看，青年人之所以「反叛」，可能是為了完成「成長」任務，學習如何做一個成年人。因此，他們需要的是諒解和指導，並非標籤。

據我看，青年人之所以「反叛」，可能是為了完成「成長」任務，學習如何做一個成年人。（《我的少女時代》劇照）

成長任務

自我分析（self-analysis）及自主能力（autonomy）是人成長的力量，它們在青少年期的角色格外重要。

1. 重塑自己

青少年第一個成長任務是重塑自己，重塑自己必先吸收第一股力量：自我分析。

青少年第一個成長任務是重塑自己，重塑自己必先吸收第一股力量：自我分析。（《匆匆那年》劇照）

青年人為了擺脫兒童期，須要重新評估和自我分析。過程中，他們會否定兒童期的自己，包括外觀、喜好，及與人相處的模式等，所謂「打倒昨天的我，成就明天的我」。他們對昔日喜歡的東西開始不感興趣，對父母不再言聽計從。他們未有成年人的閱歷，較難接受不完美；而且為了找自己的路向，傾向抗拒成年世界的慣性規則。這時候，他們慣性否定成年人的要求和意見，希望找出新的我，更希望找出生活中的新點子和解決方案，如毛蟲蛻變為蝴蝶。在我們眼中，會覺得青少年「包拗頸」，事事否定。

他們慣性否定成年人的要求和意見，希望找出新的我，更希望找出生活中的新點子和解決方案，如毛蟲蛻變為蝴蝶。（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

目標：青少年在這個不斷分析、評估和跟自己「討價還價」的過程中，逐漸建立新的自我身分，尋著「真我」，即發展一套個人價值觀和信念，顯出自己的獨特性。

不健康發展：有些青少年因為缺乏肯定（affirmed），變得過分負面，處處否定自己，影響自我形象發展。

栽培：這是身分再發現的過程，成年人的任務是對青少年加以肯定，多發掘他們的美好素質和光明期望。

以上內容摘自《嘴巴失控了──青少年導師求生手記》

《嘴巴失控了──青少年導師求生手記》封面。（突破出版）

書名：《嘴巴失控了──青少年導師求生手記》

作者：伍詠光、楊安琪

出版社：突破出版社