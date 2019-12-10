【草間彌生】創意屢次成就他人　沮喪失落仍堅強創作的藝術家

編按：看到紅色波點，不知你是否會聯想到這位一頭鮮紅色平頭短髮的藝術家呢──她便是草間彌生，一個極富創意點子的人，卻不斷被人偷走創意得到成就。

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2018年末，《點止草間彌生》在百老匯院線上映，可惜紀錄片往來票房不高，場次稀疏。筆者最近在網上商店看到DVD版本已經推出，二話不說立即買下。

草間彌生的藝術品以連綿不絕的波點著稱，又以南瓜為主題的畫作及雕塑惹人注目。說起草間彌生，很多人都知道她童年坎坷，遭父母親精神折磨，並患有精神病。她透過重複描繪圓點，希望畫出一個沒有盡頭的網子，把一切都包進裏面。又因為看到南瓜時產生奇妙的幻覺，所以喜歡取材於南瓜。這些都是眾所週知的事實。正如香港譯名《點止草間彌生》所暗示，草間彌生又「點止咁簡單」呢！草間彌生一直走在藝術發展的尖端，創造出不少新穎的藝術表達風格，但亦曾被偷走不少創意。

草間彌生掀起的其中一陣風潮，就是創作軟雕塑。她早期的軟雕塑多為以條狀物為單位堆砌成日常生活可見的物品，例如是小船或沙發。條狀物代表的是陰莖，靈感來自兒時看見爸爸與其他女人發生親密行為所造成的陰影。

1963年在綠藝廊，草間彌生展出軟雕塑作品《陽具椅》，同場展出作品的還有羅森奎斯特、安迪沃荷。即使如此，人們的眼光總是在議論草間彌生的椅子。克拉斯·歐登伯格亦有參展，展出一件用紙糊製作的西裝硬雕塑。當時軟雕塑被認為不夠男性化，歐登伯格在遇見草間彌生之前，根本就從未用縫紉的方法製作雕塑。可能是受草間彌生啟發，歐登伯格開始製作起軟雕塑。

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天意弄人，歐登伯格製作的日曆軟雕塑一炮而紅，在藝術界掀起熱潮，草間彌生的軟雕塑卻無法做到同樣的迴響。歐登伯格的妻子看到草間彌生時，更向草間彌生說：「彌生，對不起」。

草間彌生一直想以軟雕塑打響名堂，這件事讓她非常洩氣。從她在記錄片中引述此事的語氣看來，這件事似乎對她影響甚大，一直記在她心中。幸好草間彌生並未有放棄軟雕塑，創作出驚為天人的《千船會》展覽。

這種表達手法在當時是十分新穎的，安迪沃荷跟草間彌生表示他十分喜歡《千船會》，其後更開了一個展覽，把牛頭的海報如《千船會》般佈滿整個空間。草間彌生看到自己的創意被安迪沃荷拿去用，頓時感到十分低落，無法走出工作室，甚至把工作室的窗戶全遮起來。

左：Andy Warhol於1966年所創立的作品《Cow C》，右：草間彌生於1963年的作品《One Thousand Boats》。（資料圖片）

很遺憾地，那不是草間彌生最後一次被偷走創意。草間彌生其後又製作了名為《無限鏡室》的鏡屋裝置，裏面盡是五光十色的燈光，凝望着這作品，就像看不到盡頭一樣。觀看者不再是掌控者，成為了受草間彌生操控的人，被她帶領至「無限」之境。

草間彌生的《無限鏡屋》（Yayoi Kusama: Infinity Mirrors）。（資料圖片）

在草間彌生展出《無限鏡室》的七個月後，當時活躍於紐約的盧卡斯·薩馬拉斯隨即展出一個類似的鏡屋裝置，而且是在更加有名的佩斯藝廊。他這個裝置與以往的作品靈感及風格大有不同，令人不禁聯想到他是否參考了草間彌生的創意。

這幾件事讓草間彌生非常沮喪，有一天她甚至從窗戶跳出去，幸好當時頭沒有着地，否則今天我們就不能看到草間彌生的風采了。

她被偷走的創意，成為了流芳百世的藝術品，會繼續啟發新世代的藝術家。

2008年「藝遊維港 Harbour Arts Sculpture Park」打卡位，草間彌生作品《Pumpkin: big》（資料圖片）

內容提供：檸檬

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「電影紀錄片《點止草間彌生》：草間彌生多番被偷走的創意」​】

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