【人間失格】低潮期的另類療法　六套電影助你低谷反彈、找到慰藉

編按：很多人都說情緒低潮期時應聽開心的歌、看喜劇，但其實看悲傷電影也能得到慰藉？以下將介紹最近上映的《人間失格：太宰治和他的女人》和其他「不快樂電影」，讓你沉重的心情透過「另類療法」得以排解。

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香港社會今年發生一件大事情，我活了數十年都未遇過，超級惡夢？

情緒低潮的時候，心靈的礁石突露，給圍繞的浪水撞擊—淚做的。

不快樂的時候，可以怎樣？有些人把「開心」塞入腦袋，由它發芽，正能量吃掉負能量。另一方法，如王菲說過類似：「當一個人失落到低谷，自然反彈。」因為負負可以得正。我常用這個門兒，打開失落的心扉，例如看些悲傷電影，戲中主角不快樂，我們如找到同道人，天涯不再孤單，原來有人比自己更悲傷，還忙不迭鳴炮，香人已老，都立刻活過來。

當一個人失落到低谷，自然反彈，因此看悲傷電影也是不錯的方法。（《心靈時鐘》劇照）

韓國有一本大紅的兒童圖畫繪本，叫《被欺負時，可以打回去嗎？》，不快樂時，可以把「不快樂」打回去嗎？當然可以，和我一樣，看一部「不快樂」的電影，以毒攻毒，在戲院，要哭得比孟姜女更兇。

有三種「不快樂」的電影，非常邪氣，才不敢看：極為暴力的電影，例如1993年黃秋生的名作《八仙飯店之人肉叉燒包》，澳門的命案改編，變態伙記把店東一家殺死，還作叉燒包賣。第二種是鬼片，例如李心潔獲獎的電影《見鬼》，講一個自幼失明的可憐女子，接受了眼角膜移植手術後，不斷見鬼。最後一種是倫常慘劇，2017年的電影《藍天白雲》便是了，一個中學女生串同朋友，殺死視為「頭號仇人」的雙親。

最近，有一部不可不看的「不快樂」電影，叫《人間失格：太宰治和他的女人》(No Longer Human)，導演是著名才女蜷川實花，她的電影如夢似畫，特色是華麗美學，例如死亡，也要躺在純白雪地，然後落花滿天。明星是大陣容的：曾為導演的型男演員小栗旬、十七歲被母親騙去拍裸照的影后宮澤理惠、《一公升的眼淚》的著名女優澤尻英龍華。故事是關於日本四十年代著名文豪太宰治(Dazai Osamu) 的荒唐生活、放蕩愛情，他的名句是「我這一生，盡是可恥的事情」。他在厭世自盡之前，做盡壞事：欺凌賢淑的妻子美知子、拋棄借他成名的情婦靜子、教唆無知少女富榮一起跳河自殺，死時，他只有38歲。

電影講述太宰治荒唐至極的愛情。在自盡之前，他對她們做盡壞事。（《人間失格：太宰治和他的女人》宣傳片段截圖）

最辛苦是演員小栗旬，因為角色是色、慾、情的交戰，充滿矛盾、邪惡，很難演得好。小栗旬投入太宰治這個國家級「無賴文豪」的內心世界，承受了巨大精神壓力，幸好這個貌似黎諾懿的一流演員，精湛演技，帶領全場，每一幕，好看得叫觀眾屏息以待。小栗旬來自演藝世家，父親是舞台劇導演，哥哥也是演員，故此，大約十歲，他已演戲。1998年，你看過他的受歡迎電視劇《GTO麻辣教師》嗎？沒有，那為何面善呢？因為他演過日本的《流星花園》(又叫《花樣男子》)，在亞洲爆紅。

小栗旬飾演太宰治，他有多年演出經驗，當年更憑《流星花園》在亞洲爆紅。（《人間失格：太宰治和他的女人》劇照）

太宰治生於1909年，17歲已寫作，崇尚「左翼運動」，受到無產階級文學的影響。1930年，入了東京帝國大學，但是怠惰學業，最後被革除學籍，唸書的時候，太宰治放縱任性，煙、酒、酒家女是他生活的三樣必需品。同年，太宰治和咖啡店侍女投河殉情，女的是有夫之婦，但是，她不幸死去，太卻獲救，因而被控「協助自殺罪」，後來獲判無罪，他以這個素材，寫了《小丑之花》。

往後的日子，太宰治的生活，脫離不了女人、酗酒、尋歡和自殺，而且，每次自殺都和身邊的女人有關，因為對太宰治來說，活着是一連串的折磨，特別是他最後幾年，得了肺結核，時常吐血。雖然家有賢妻，還有三個小孩子，在1948年，太宰治和年輕女讀者富榮投河殉情，一星期後，被人發現，兩個的遺體有繩子牽繫，太宰治的遺容平靜，像找到了安息。青森縣的太宰治紀念館，成為日本的重要文化財產。

太宰治最後和年輕女讀者富榮投河殉情，屍體被發現當天正是他的生日。（《人間失格：太宰治和他的女人》劇照）

太宰治是日本三、四十年代「無賴派」（日本在那年代，人心徬徨，於是出現了一批反權威、反隨俗、反道德的作家）的表表者，金句特別多，最出名的一句是「我知道有人是愛我的，但我好像缺乏愛人的能力」；他對自己的想法是「我只是一隻孤獨的鳥」；對於生活，他是這樣說：「天天重複進行著同樣的事，遵循著與昨日相同的慣例，若能避開猛烈的狂喜，自然不會有悲痛來襲。」對於幸福，他退避三舍：「膽小鬼連幸福都會懼怕，碰到棉花都會受傷，有時更會被幸福所傷。趁著還沒有受傷，我想就這樣趕快分道揚鑣。」

太宰治在死前，發表了一本自傳小說，名字便是《人間失格》，日文意思是「喪失做人的資格」，他用細膩、坦誠的筆觸，告白了一段可怕的過往。

太宰治在死前發表了《人間失格》，告白了一段可怕的過往。（《人間失格：太宰治和他的女人》劇照）

不過，《人間失格：太宰治和他的女人》太重口味了，輕微不快的，才能看。如果你打算採用「不快樂」趕走「不快樂」這另類療程，建議你看其他五部電影，它們傷心之外，還有信息。不過，先警告一下：如沒有感受到悲傷過後的正能量，便不要追看。

《女人香》(Scent of a Woman) 是一部1992年的美國電影，敘述一名學生，應徵了一份古怪的兼職，要陪伴脾氣暴躁的失明退休軍官去紐約盡情享樂。這一老一少在紐約發生許多事情，加深了軍官對生命的認識，他本來對人生絕望，打算在紐約自盡，結果，得到正面的啟發，取消了念頭。軍官由阿爾柏仙奴(Al Pacino) 飾演，還拿了奧斯卡最佳男主角的獎項，影片不太悲傷，可作「頭盤」。

《女人香》不太悲傷，可作「頭盤」。（《女人香》劇照）

第二部是導演今村昌平的著名電影《楢山節考》(The Ballad of Narayama)：日本古代的信州，有一條貧窮的村落，糧食短缺，為了把食物留給下一代，老人到了約七十歲，便要被子女背上冰雪深山，供奉山神，其實等死。女主角玲婆對於這命運毫不介意，她反而緊張在走之前，如何活得更有意思，把家庭事情打點好，走得安心。這部1983年的電影，引起大家關注老人問題。

《楢山節考》是三十多年前的電影，以村落母子的故事講述老人問題。（《楢山節考》劇照）

第三部是最近的，2018年大賣的台灣電影《比悲傷更悲傷的故事》(More Than Blue)，由劉以豪、陳意涵主演，它翻拍2009年轟動南韓的電影《最悲傷的故事》：故事講兩個不同家庭的男女孤兒，從十六歲便同居守望，似是兄妹，卻有一份心底裏的愛意，男主角罹患了絕症，他不想「妹妹」被這段關係拖下去，為她找了一個英俊牙醫男友，還安排他們結婚，而自己卻犧牲，在人間消失……

《比悲傷更悲傷的故事》講述兩個不同家庭的男女孤兒，從十六歲便同居守望，結局卻是......（《比悲傷更悲傷的故事》劇照）

第四部是荷里活經典電影《愛情故事》(Love Story)，拍於七十年代，主題曲《Love Story》還唱到今天：哈佛大學的富家子弟愛上窮少女，他不理勢利家人的反對，毅然成婚，父親和他斷絕關係，他也要為愛堅持下去，女主角辛苦兼職，讓丈夫完成學業，成為律師，可惜，在他們鬆一口氣的時候，病魔選中了女的，不過，她高興曾經深愛……

荷里活經典電影《愛情故事》講述富家子弟愛上窮少女的故事。（《愛情故事》劇照）

最後一部是我們香港在1993年的輝煌電影《新不了情》(C'est la vie, mon chéri)，當時票房三千多萬，由爾冬陞執導，劉青雲、袁詠儀主演，這部電影成就了兩件事情：袁詠儀初試啼聲，就奪走了香港金像獎最佳女主角；而由鮑比達作曲，黃鬱填詞，萬芳主唱的主題曲《新不了情》，紅了差不多三十年，成為華人永垂不朽的歌曲。它和另一首紅了五十年的名曲，1961年黑白電影《不了情》(Love Without End) 的主題曲，並稱「姊妹金典」，一起傳頌於世。雖然電影故事普通，但是，注入了新鮮手法：阿傑是個失意的爵士樂手，在認識樂天的鄰居女孩阿敏和一班「窮得只有快樂」的廟街街頭藝人之後，改變了做人的態度，可惜阿敏的骨癌復發，她死時，慶幸做了一件好事，把阿傑的負面性格改變了。

電影《新不了情》相信為很多港人所熟悉。（《新不了情》劇照）

世上，如果沒有「不快樂」，則「快樂」失去對比感覺，故此，「快樂」存在理由是因為我們都經歷過「不快樂」；傷感猶如天上的烏雲，無論多重，總有落下來的一天，心靈得到雨潤，自然再開花。朋友，既然海鹽能變成甜蜜好吃的冰淇淋，去看《人間失格：太宰治和他的女人》吧，它用辣椒製造眼淚，當淚乾了，我們沉重的心情便移花接木。

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「看「不快樂」的電影，可以把「更不快樂」打回去嗎？——日本好看悲情電影《人間失格：太宰治和他的女人》」​】

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