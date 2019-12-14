【王子昕】中大教授因沙士而鑽研公共衞生　盼幫助男同志預防愛滋

編按：中大教授王子昕因為沙士的關係，踏上了公共衞生學術之路，之後又機緣巧合地來到香港，現時更參與愛滋預防及同性戀者疾病的服務，希望以情理兼備的方法幫助他們預防疾病，以及給予心理支援。

王子昕（Johnson）教授辦公地點不在香港中文大學本部，而在環境同樣清幽的威爾斯親王醫院內的公共衞生學院。他辦公桌上擺放一疊疊文件和文具，整齊有序；電腦旁邊座着一副相架，是他初生女兒的相片。「現在一歲多了。」談起家中這名小寶貝，臉上盡顯快樂之情。

他說，現在的作息時間都很視乎女兒的睡眠情況，「她起床，我就要起。她比較愛黏我。」看到Johnson一臉自豪，就知道他不會是個為了做研究，把家庭擱在一旁的工作狂爸爸。他甚至「犧牲」個人興趣：「為了她，現在砌（飛機船艦）模型的時間都少了。」不過談到他透過中大知識轉移項目基金（KPF）開展的愛滋病自助檢測項目，他雙眼同樣發光，滔滔不絕。

王子昕教授說，2003年沙士一疫，讓他決定投入公共衞生範疇的研究及推廣。（ORKTS）

《聖鬥士》與沙士

Johnson是中大賽馬會公共衞生及基層醫療學院研究助理教授，在北京大學公共衞生學院本科及碩士畢業；2010年來中大攻讀博士，畢業後順理成章留校繼續研究工作，並跟北大兼中大同學共諧連理，成家立室，今年居港已經九年。「為什麼你廣東話說得那麼好？」不是客套說話，Johnson的粵語的確十分標準，幾乎不帶外省口音。

「因為我在深圳出生、長大的。」他透露，小時候在深圳經常能看到「香港台」的動畫片，《聖鬥士》、《叮噹》、《美少女戰士》等等，「我是看香港的動畫學廣東話的。」不過他強調自己跟本地人的口語還是有段距離。「原來你是看《美少女戰士》學廣東話的。」記者開玩笑道。他哈哈笑叮囑：「這句不可以寫出來呢。」

日本動畫將Johnson和廣東話連繫起來，而2003年沙士病毒爆發一疫，則將Johnson拉進公共衞生學術之路。「那年沙士爆發，每日從新聞聽到香港死亡人數更新。」他形容，因為這次疫情，那時內地有許多學生想讀醫科，「當時大多數大陸人首次對公共衞生有了概念。」自認勤奮讀書的Johnson認為，公共衞生專家或許比從醫更有影響力，因而以此為願，成功考入全國頂尖學府、北大的公共衞生學院，並一口氣在北京度過了七個寒暑，讀畢碩士。

「北大畢業後，我又想，讀了這麼多書，怎樣可以將知識直接應用到社區。」不過在他開始將研究應用至受惠者之前，自言十分鍾愛研究工作的Johnson決定繼續攻讀PhD。他留意到中大的劉德輝教授在健康改善及促進方面的工作「做得好好」，於是選擇回到南方，師從劉教授研究愛滋病防治工作。「很幸運成功申請到PhD。」這名尖子謙遜表示。

Johnson一直在學術圈打滾，笑言「競爭大、壓力不少」。他透露砌模型是其興趣及減壓方法之一。（ORKTS）

情理兼備推愛滋預防服務

Johnson專攻愛滋病預防研究，「那幾年有許多相關的突破性研究出現，但許多潛在受惠者都不知道。」其中一項突破性研究是指，男性進行了俗稱「割包皮」的包皮環切手術，能減低感染愛滋風險超過50%。他於是以家鄉深圳為試點，夥拍內地醫院向男性病患者作推廣。

「我們首先接觸服務對象，了解他們對割包皮手術的態度，之後由他們的角度設計推廣計劃，包括10分鐘的短片、十多分鐘的輔導。」他指出，這個計劃效果理想，「接受上述的服務之後，有20%的對象以市價做了這個手術。」

除了包皮環切，愛滋病毒檢測亦是有助減低感染率的有效做法。但礙於擔心「被污名化」，即使是高風險的群體「男男性接觸者」，他們接受檢測的比率亦十分低。雖然市面上已有類似「驗孕棒」的自助檢測工具，但Johnson指出，「這些工具使用方法不一」，加上未能照顧到用者的心理需要，所以亦有其不足之處。他跟團隊於是申請中大的基金，設計了一個結合用家「理性及情感」需要的自助檢測服務，並跟關注愛滋團體合作試水溫。

Johnson的團隊包括巫潔嫻助理教授（左）、研究助理Mary和劉德輝教授（未有出鏡）。（ORKTS）

「他們最討厭見到醫生講嘢」

「我們跟他們（男男性接觸者）訪談，知道他們的想法。有些人講明最討厭在短片中見到醫生，希望是由『圈內人』把口道出。」於是團隊找來「圈內人」拍攝短片，講解檢測的好處及流程。有人擔心檢測棒寄到家中會被家人拆開，團隊於是將工具寄到便利店由用家領取。

團隊除了提供工具，還有即時的網上專業輔導。「我們第一個輔導員是十分關注這個圈子的資深護士，她雖然是女士，但好多男同志都很喜歡跟她聊天。」用者通常喜歡在半夜做檢測，輔導員會透過即時通訊工具陪伴對方，特別是給予心理支援。

「最難忘是第一個驗出陽性的個案，也是半夜驗出的。輔導員與對方聊了一個多小時，翌日我們轉介他予相關組織，再安排到診所正式檢驗。」

讓Johnson感到欣慰的是，夥伴組織接收了這套服務，再加以調整，成為自己的服務。雖然要收費約港幣200元，但願意付費的大有人在。「我們做這麼多前期工夫介入（醫療問題），最終目的就是想在我們退場後，有人可以pick up，這樣才可以sustain impact。」他提起一個內地的關注愛滋病組織嶺南伙伴，欣賞這組織已有一套相當成熟的自助檢測服務，服務以萬計對象。

威爾斯親王醫院是Johnson日常埋首研究的地方。他希望將醫學界最新研究成果，有效推廣給實質受惠者。（ORKTS）

HPV病毒不是女性獨有

除了HIV預防項目，Johnson亦針對人類乳頭瘤病毒（HPV），設計類似服務，鼓勵高風險的男男性接觸者接種疫苗。「不單止女性有機會感染HPV，男性也一樣會！」他說，這種病毒還會引致其他性病及癌症，包括俗稱的「椰菜花」（尖銳濕疣）和肛門癌。「但外界一般將這種疫苗稱為子宮頸癌疫苗，那麼男性當然不會理！」破解坊間觀念謬誤，亦是其目標之一。

為了說服男同志接種疫苗，除了同樣找來「圈」內人拍片推廣，「有些人表明不喜歡跟女士一同排隊等打針，於是我們跟診所合作，特別設計只限男性時段，避免他們感到尷尬。」加入如此人性化的設計後，200多個服務對象當中，有15%打了三針疫苗。反應不似預期？原來是供應不足導致。「原本應該更多人願意接種HPV9疫苗，但由於唯一的生產商默沙東藥廠當時缺貨，停止供應9個月，三針由三千多元一度炒至上萬元。想打也不容易打得到。」

設計了這麼多促進疾病防治的服務，一直埋首學術研究的Johnson坦言有想過將它們綜合起來，提供一站式的非臨床醫療套餐給有需要的群體。「不過我不太懂商業。」他笑言。長期關注愛滋病及「男男」群體的他說，未來亦會開始開展內地流動工人精神健康、生活習慣方面的研究。