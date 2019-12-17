【文評大賞】香港別具特色的文學評論比賽　葉輝先生妙語連珠！

編按：香港文學評論學會的香港文評大賞2019已經圓滿結束，且看下文作者分享所見所聞。

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香港文評大賞2019結果已經出爐了，當日氣氛十分緊張刺激，原因無他，因為香港文學評論學會採用非常公平、公正、公開的原則，去審視每一位參賽者的作品，直到頒獎儀式，評審才知道花落誰家。

香港文評大賞2019得獎者與評審及出席嘉賓合照。（攝影：Frankie Chiu）

根據文學評論學會主席吳美筠博士所言，評論的自由是非常重要，她希望透過這個比賽來凸顯自由之重要，「我不同意你的評論，但我誓死捍衛你發表評論的權利」，亦正因如此，這次香港文評大賞2019的頒獎典禮與別不同，特設交流環境，包括書評組（中學生）及文學評論組（成年人）兩間之間與負責評審互相討論，在台下觀眾實在獲益良多。

評審與得獎者互相交流，此時還未知誰是作者。（攝影：Frankie Chiu）

而文評大賞2019的獎項亦非常特別，設金獎一名、評審獎一名、推薦獎三名，不以名次冠之，為的，是凸顯每一篇作品都屬佳作的訊息，不是只有「第一名」的作品才算佳作；然而，金獎的作品實在非常突出，例如〈俗染《藥》之評論〉（書評組、作者：鄭樂希，宣道會陳瑞芝紀念中學），如小西所言：「以小說筆法書寫」，評論作為文學體裁之餘，更冶小說與評論共一爐，功力匪淺，同時更帶出評論人本身的哲思，可見本地優秀的評論人、文學人每每長江後浪推前浪。

眾人言談甚歡。（攝影：Frankie Chiu）

至於文學評論組金獎得主黎浩瑋先生，則被陳國球教授評論為：「他大膽地挑戰也斯的詩學」，吳美筠博士評論他：「有野心建構當代詩觀」，葉輝先生則期望他能夠寫一本書涵蓋廖偉棠、陳智德、李國威等不同時期詩人，可說寄望甚高。

大膽地挑戰也斯的詩學的文學評論組金獎得主黎浩瑋先生。（攝影：Frankie Chiu）

跟書評組金獎得主鄭樂希聊過幾句話，他非常謙遜地表示自己中文差，或多或少源自他修讀理科吧。既然修讀理科，為何會涉獵文學，還會參加書評大賞呢？「其實我暑假開始睇金庸、睇魯迅，咁不知不覺就鍾意咗。」看來中文啟蒙老師，不少人都是由金老、魯迅等人開始呢。

而鄭樂希目前的職涯志願，係以藥劑師為目標，這與他所評論的《藥》，與他喜歡棄醫從文的魯迅是否也有相當類似的心路歷程呢？在此希望鄭樂希除了以藥救人，也能繼續以文字為藥引，感染更多的人成為「狂人」。

書評組金獎得主鄭樂希目前的職涯志願，係以藥劑師為目標。（攝影：Frankie Chiu）

至於評審所有討論的詳細紀錄及得獎作品，都可以在「文學香港」中閱覽。吳美筠博士戲言未知是否會有下一屆，但願這個大賞能一直延續，同時，文評大賞的精神和形式可以在其他地方薪火相傳，比賽形式只是其中一個載體、媒介，如葉輝先生所言：「要睇到更多自己嘅不見，先會有更多嘅洞見。」

葉輝先生所言：「要睇到更多自己嘅不見，先會有更多嘅洞見。」（攝影：Frankie Chiu）

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「捍衛評論自由的文賞比賽：香港文評大賞2019」​】

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