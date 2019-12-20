【解讀詩經】古代農民有多辛苦？　從衣食住行解構農民的生活！

編按：中國自古以來都是以農立國，但古時農民的生活到底是如何？下文就從衣食住行四大部份分析他們的生活。

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《豳風·七月》是《詩經》中最長的一首詩。它描寫的不只是農業活動的某個片段，卻是由七月開始，描述當時農民一年中的生活情況，古代的農民生活就如此活現眼前。讀過這首詩，才發現原來當時農民不只是耕田辛苦那麼簡單，原來一年勞動的收成也要上繳，自己卻「冇啖好食」！

《豳風·七月》是描述當時農民一年中的生活情況。（unsplash／danielklein）

詩中的農民其實就是農奴，這與當時歷史背景息息相關。周代是一個奴隸制社會，實行的是封建社會領主制──所謂的「庶人」，就是周代的農夫。和奴隸不同的是，他們可以有住家，有妻兒。他們在一個地方成家立室，其實能更有效的把他們束縛在土地上，不怕他們逃走，從而對他們進行更多的剝削。他們被領主當作力役，甚至連他們的妻子兒女也要服役。

他們的勞動時間大部分在「公田」，即為領主勞動，亦即「力役地租」，而農奴的私地只有非常小的面積。可見領主對農民的剝削是何等嚴重。

農奴的私地只有非常小的面積。（unsplash／smon）

一、農民的衣着

「七月流火，九月授衣。 一之日觱發，二之日栗烈。無衣無褐，何以卒歲？ 三之日於耜，四之日舉趾。」

「授衣」，即國家或奴隸主給農民發放冬衣。天氣轉冷，北風凜冽，農民無奈的訴說：「沒有衣裳，我們要怎樣渡過嚴寒的冬天呢?」如果國家既已授衣，那為什麼農民還是怨聲載道呢? 原來衣服雖然是國家發給的，但仍是要付錢購買，貧困的農民可能得不到暖衣。

再者，國家和領主是否會按時授衣，甚至是否還會授衣，其實是會因應形勢而有所改變，若領主任意拖延或取消授衣之事也是無可奈何。他們的基本衣着需要可說是「朝不保夕」，亦會有寒風凜冽卻缺乏寒衣的時候。

農民會有寒風凜冽卻缺乏寒衣的時候。（unsplash／sorinetzu）

二、農民的食物

「六月食鬱及薁，七月亨葵及菽。八月剝棗，十月獲稻。爲此春酒，以介眉壽。七月食瓜，八月斷壺，九月叔苴，採荼薪樗，食我農夫。」

農民的伙食，全部都需要由自己耕作。可是當中的食物：鬱（雀李）、薁（山葡萄）、葵（類似野菜）、菽（豆）、瓜、苴（麻子）、荼（苦菜），都只是瓜菜小食，純粹是在糧食不足的生活中用作充飢。農民本身的伙食只能僅僅填飽肚子，並末能為他們提供營養。

農民已經不得溫飽，但仍要在他們辛苦勞動的成果中抽取部分，用作釀春酒慶賀領主或是貴族老爺的壽辰、給領主獻食，非常可悲。

農民的伙食都只是瓜菜小食。（unsplash／arnaldoaldana）

三、農民的住屋

「七月在野，八月在宇，九月在戶，十月蟋蟀入我牀下。穹窒薰鼠，塞向墐戶。 嗟我婦子，曰爲改歲，入此室處。」

寒冷的天氣漸漸逼近，連昆蟲也要進屋取暖。為什麼昆蟲可以隨意出入呢？農民要堵塞牆上的洞防止老鼠進入，又要封好北方的窗以保暖，可見他們最後農民更概嘆自己一家人要在如此殘破的房子過年，十分唏噓。

農民的住所非常破舊。（unsplash／pearseoh）

四、農民的日常

「一之日於貉，取彼狐狸，爲公子裘。 二之日其同，載纘武功，言私其豵，獻豣於公。」

除了在衣食住方面不盡人道外，他們的生活也是充滿了勞動和苦役。最過分的是，在詩中會經常見到「為公」或「公」字的出現，這些苦差大部分都不是為他們自己而作，而是需要把辛勤勞動成果貢獻給領主。例如當中的「一之日」、「二之日」指的是當時的十一、十二月，農民需要在凜冽寒風中外出打獵。可是，他們在一之日所獵取的狐狸皮毛是要用來為公子做衣服，而在二之日獵取的野獸中，大的野獸需要獻給領主，小的才歸農民自己。除了打獵和領主家中的大小事，作為農民的他們居然還要負責鑿冰。面對如此不合理的勞役，難怪他們會發出「嗟我農夫」的感嘆。

農民一之日所獵取的狐狸皮毛是要用來為公子做衣服。（unsplash／kris_ricepees）

五、農婦的命運

「女心傷悲，殆及公子同歸。」

承上段，這些人雖美其名為「農民」，但其實就是農奴，他們的生活中完全沒有人權。農婦因為害怕要陪女公子出嫁，終身作奴婢的生活，因而感到悲傷。采桑治蚕很可能都是為了準備女公子的出嫁禮物。由此可見，她們沒有人生自由，更隨時都可能被召去陪嫁。

遠古時代的農民付出十倍的勞力，卻沒有十分之一的回報，偶爾更得向貴族進獻，生活可說是血蹟斑斑，被剝削得體無完膚。可是，農奴家庭式的束縛卻使他們無從控訴，只好在詩中表達他們的哀怨和無奈，使人看到十分悲痛。

內容提供：煩老師

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「從前的農民有多艱苦？從《詩經》窺探古代農民生活！」​】

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