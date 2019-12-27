【人性光輝】不顧指揮官的打壓　一場跨越國界的聖誕節休戰

編按：聖誕節是普天同慶的日子，連軍人也不例外，在聖誕節當天，他們不顧指揮官的反對，自行走到對方的軍營慶祝聖誕，可見其實大家心底也有一顆愛好和平之心。

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敬愛的母親，今天是我人生目前所經歷過，也可能是日後所會渡過的所有聖誕節當中，最讓人難以忘懷的一次…沒想到德國士兵會在他們的戰壕邊擺滿了歡度佳節的燈火，還大膽穿越了鐵絲網，跑來我們這邊，跟我們說聖誕快樂諸如此類的話，同袍中也有一些傢伙，興高采烈地過去拜訪德軍的戰線呢…最後，衷心向您與鄰居好友們致上最和藹的問候，並附上滿滿的愛。 你的男孩

某不知名英國大兵在比利時前線所留下，完成於西元1914年聖誕節之後，總長約10頁的一封家書，在西元2006年Bonhams拍賣行所主辦的國際競標會上，由400元英鎊底價起標，最後落槌開出1萬4400元英鎊的高價，由搖滾歌手Chris de Burgh取得此珍藏品，他的叔叔，正是當年一戰陣亡的無數軍官之一。

德國士兵穿越鐵絲網，跑來我們這邊說聖誕快樂。（公共領域圖片）

「live and let live！」，在砲火不斷，寶貴生命被視為無物的殺戮時刻，究竟如何跨越敵我的生死紅線，我想別無他法──唯有「愛」，理當去愛，應該去愛，務必去愛，這也就是二十世紀初期，慘烈的第一次世界大戰歷史中，最為著名，也讓後代世人感到人性驕傲和光輝溫暖的「聖誕節休戰」（Christmas Truce）。

話說在1914年12月上旬，也就是距離大戰剛爆發近四個月之際，許多國際人道組織、婦女團體，乃至於各方不同信仰的宗教機構，包括了當時羅馬天主教教宗本篤十五世（Benedict XV，1854－1922）等在內，其實都已多次公開呼籲，希望所有交戰國不分彼此，應即刻放下武器，不要再製造無謂的死傷，大家好好坐下來談，儘快簽訂出和平協議或解決方案。就算談判時間可能會拖上好幾個月，那也懇求各交戰國能夠在待降節各個主日期間，透過主耶穌基督道成肉身、降臨世間的美善見證，以愛你的仇敵為出發點，暫時停止雙方的武裝行動，讓天使可以繼續在大地歌詠，讓槍砲子彈得以沉默最少一個晚上。

「以戰止戰，方為良方！」，幾乎所有的交戰國高層都明快否定了此項建議，認為此乃婦人之仁，毫無明智可言。軍方的領導人更大言表態，國家民族高於一切，已經宣戰的雙方不可能再走回頭路，因此管你什麼聖誕節，管你什麼耶穌降生，誰敢自行休戰？一律軍法嚴刑伺候！

幾乎所有的交戰國高層都明快否定了和平協議。（公共領域圖片）

但是，耶穌基督的手，是愛人的手，別忘了《新約聖經》路加福音2:14「在至高之處榮耀歸與 神、在地上平安歸與他所喜悅的人。」

看似黯淡無望的長夜，上帝啟示的大好美事與破曉神蹟，悄悄的出現了。

1914年12月24日上午，在當時的歐陸西線戰區，高達10萬名以上的英國與德國士兵們，居然在毫無預警之下，雙方自發性停止了任何武裝活動，原本轟隆隆的砲火聲，此刻驟然而止。到了中午過後，德軍部分士兵更在位於比利時戰區的最前線戰壕中，就地取材，以手邊可用的工具線材，擺飾起了蠟燭、聖誕樹等裝飾道具，並開口大聲唱起了讚美主耶穌降生的聖誕頌歌。

「因有一嬰孩為我們而生；有一子賜給我們。政權必擔在他的肩頭上；他名稱為奇妙策士、全能的神、永在的父、和平的君。」

部分士兵就地取材，以手邊可用的工具線材，擺飾起了蠟燭、聖誕樹等裝飾道具。（公共領域圖片）

夜幕低垂，在槍枝與大砲布陣對峙的彼端，英軍說也奇妙，自然而然的加入慶祝救主聖誕的行列。大家先是彼此用自己的母語吟唱着同樣旋律的聖誕歌曲，然後互相高喊着道賀、祝福對方的聖誕賀詞。在不少隨軍牧師的帶領下，兩軍也派員搬運早先不幸捐軀的同袍大體，舉行了簡單隆重、悼念陣亡將士與紀念基督降生的聯合禮拜。

滿天星斗襯托下的午夜時分，兩千年前伯利恆馬槽裏的奇蹟再度示現，英德兩軍的關係彷若不曾交火般，大家走進了對方的戰區。除了握手寒暄、互道家常之外，還各自交換與分享了截然不同的聖誕禮物，像紅酒、火腿、香菸、鈕扣、徽章等，甚至德國士兵放膽地讓英國士兵為其修整散亂的頭髮與鬍鬚，即使利刀在頭上不停游移着，但德國人臉上卻只有充滿喜樂的笑容。整個歡樂的氣氛持續到了聖誕節結束，有些戰區據稱雙方還停戰到了跨年夜呢！

英德兩軍各自交換與分享了截然不同的聖誕禮物。（公共領域圖片）

讓世人出乎意料，但想想又理當如此，為了愛，為了同樣作為造物主揀選手足的兄弟情誼而放下干戈的聖誕節休戰，在當年作為中立國美國和意大利媒體的披露之後，可說贏得了推崇與掌聲。但此舉卻也讓當時的前線指揮官們異常惱怒，駁斥為莫名其妙的愚蠢行動，簡直把軍令當作是兒戲看待！但為了顧慮交戰各方都具備濃厚的信仰基礎，所以特別開恩，表示1914年的休戰是可被原諒的意外，但日後，明年，或者是戰爭結束之前，絕對、絕對、絕對，前線不得再有這種脫序的行為！各方陣營更開始有計畫的展開軍隊調防工作，不讓交戰方彼此有機會熟悉，此外，長官更私下專函通知砲擊手，告知千萬不能在平安夜選擇停戰，一旦放下武器，就極有可能被敵軍暗算！

上帝的愛，跨越一切，耶穌基督的手，依然，是愛人的手。隔年，西元1915年的平安夜，英國與德國的士兵，再一次透過上主帶來了新的異象！在法國弗雷蘭吉安（Frelinghien）戰區內，大家於聖誕節午夜時分，除了自動自發地跑出壕溝，前往對方陣營再一次道賀聖誕快樂外，很神奇的，不知哪裏找來的一顆球，即便破舊，雙方竟就地進行了一場「國際杯」足球友誼賽！不分你我、不分規則、只有盡情的揮灑汗水，頓時讓殺戮的緊張情緒，轉化為充滿熱情與歡笑的嘉年華！

英國與德國雙方竟就地進行了一場「國際杯」足球友誼賽。（公共領域圖片）

看到這裏，啊！感謝主！只能說，在這種節慶之時，我們可以看到人性真正的光輝，以及上帝愛世人的大能。

各位好友，希望您們會喜歡這則歷史故事，作為不算敬虔的基督徒，小編也在此提前衷心祝福您聖誕快樂，更願主的平安和恩典滿滿於您全家，直到世世代代，阿們。

分享的最後，別忘了聖誕節的初衷，正因為有耶穌基督的愛，這一天，才偉大。

內容提供：Camillus History and People

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「因為愛，所以偉大，『聖誕節休戰』（CHRISTMAS TRUCE）」​】

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