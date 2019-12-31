【設計師語】本地年青設計師跨界設計　大談協作心得與參展意義

設計既然是創意先行的行業，就不應該拘泥於界別，為媒介設限。跨界設計由一個新興趨勢，漸漸變成一個行業現象。

三個來自不同範疇的本地年青設計師組成一隊，在「Project HK-UK」接觸傢俬設計。你或許已經聽過他們的名字：繩結與時裝設計師Zoe Siu、建築設計師Jackie Luk和產品設計師Kennif Li。

你或許已經聽過他們的名字：品牌「ZOEEBYZOE」的主理人、繩結與時裝設計師Zoe Siu、建築設計師Jackie Luk和產品設計師Kennif Li。（活動Facebook專頁圖片）

是次展覽由六位香港跨界別設計師出題，他們這組的題目是「漢字」。為表現漢字結構之美，在Milk Design創辦人利志榮的指導下，他們創作出一系列共九件的傢俬，形成漢字書寫的基本框架──九宮格，九件傢俬各代表一種漢字比例，由平面轉化為立體，作為「框」；後加上各種與書寫有關的物料，使之為「肉」，框與肉組合後成為具實用功能的傢俬。

「好」的設計

「好」的概念十分抽象，四位設計師這次在Milk Design的工作室共聚一堂，各自對「好」的詮釋都不一樣。

「傢俬既然是人用的，功能很重要；第二是外觀，第三是如何去『explore』。」建築設計出身的Jackie如是說，對於explore，時裝設計出身的Zoe提到，在傢俬層面，她會思考如何才能對地球友好一點：「現時傢俬生產得太快了，快到太over，用過多的木材料，會否有一些材料能對地球友好一點，因為實在太over production。」

「傢」，以「人」和「家」組成，指的不只是一個人，可以是幾代人。好品質的傢俬可以一代傳一代，利志榮表示，選擇傢俬時，應從使用者角度出發，應考慮自己喜歡什麼傢俬，例如功能，和是否能配合自己的居住環境，不會短時間淘汰，而是long last的，這對於你，才是一件「好」的設計。

展品之一。（作者提供）

傢俬作為構成「家」的一部分，一件好傢俬也要從家的角度切入，Kennif表示，「好」的設計因人而異，視乎每人的生活習慣，例如一個喜歡靠着坐的人，椅子設計便不一樣，所以一件好的傢俬，能夠推動他在家時去做最自在的自己。

英國重視職人精神 香港以生產角度出發

香港設計講求實用性，功能外型之外還要符合港人的生活空間。英國設計者較少注重空間限制，追求匠人精神。對於這兩種不同的設計哲學，利志榮指出：「英國是從木匠的概念開始，他們有一個很強的木工意識，去形成他們怎樣去設計和製作傢俬。而香港是從『生產』角度出發，純粹從設計的意念、為production，進行傢俬的設計和製作。」

Zoe補充：「英國好proud of自己的精細做工，很『into detail』，連櫃桶底都會翻出來，給人看看這多仔細，針對一個螺絲位也要很完美；但有些時候我們會想做得比較誇張一點，但英國是著重做好基本功，每一步是否都是適合傢俬的性質，比香港人來得細心。」

以宣紙成一定厚度，用之為凳。（作者提供）

那設計應該以表達設計師的創意、意念為優先，還是細心、品質更重要？這不是對立的選擇，當然有設計師能兩者兼顧，英國和香港這兩種不同的設計哲學，英國人著重慢功出細貨，針對特性做好基本功，Zoe回想以前香港的舊傢俬也著重仔細造工，直指現在便是「太貪快」，忘記了以前舊工藝的用心和質素，幸而現時已有一部分年青設計師重拾舊工藝，「你發現依家好多人都『返翻去』，例如入榫，多了很多後生設計師都開始學舊工藝。當我之前去學竹，光是開發原材料，研發它怎樣能織出東西便已花了兩年，但現在很多人便是不想花那個時間去摸索原材料，或博大精深的工藝。」

心思和精細做工，固然與時間成正比，然而現今的家庭模式由三代同堂共住祖屋，漸漸變成以每段婚姻為單位的核心家庭，一件傢俬不再像以前會擺個數十年，然後一代傳一代。面對花長時間製作傢俬，當中心機當然值得欣賞，但考慮到現況，Kennif表示，舊傢俬作為文化載體固然值得保留，但也要考慮現今情況去改變傢俬的製作方式。

展品之一。（作者提供）

不同的創作意念與設計架步碰撞 合而為一是很難的事

團隊合作是職場上一大課題，尤其在設計這一個想法行先的行業。不同設計師有不同個性，不同範疇的設計架步、完成度的標準也不一樣，這次參展讓不同範疇的四位設計師走在一起，不同的設計思維和念頭互相碰撞，會否擦出火花？

Zoe直言過程中感辛苦：「因為我是時裝設計出身，我做設計的過程和他們（Kennif , Jackie）很不一樣，我是由3D開始先，由一堆物料開始；但他們就會在2D開始，先有圖，然後再改。但傢俬在設計上需要很準確，在過程中我是比較辛苦的，因為我的想像和他們的想像會很不同，而且我要有3D，才可以落實我接下來該怎樣去做，所以這次是我重新學習的一次過程。」

Jackie表示協作的過程中，如何把四個人的想法變成一件作品，是十分困難的事，但慶幸的是能從不同人身上學到他的優點：「我是建築設計師，設計以簡單線條為主，我的成品在Product designer眼中是未完成的。產品設計師在意細節，我作為building designer，考慮整棟樓下來如何設計，所以很少拘泥在細節上面。」

而入行較早的利志榮建議設計師們，在小組協作過程中除了多聆聽對方comment，還要多相信自己的概念、knowledge和架步，因為「每個人都有自己對自己最有信心的部分。」

如何把四個人的想法變成一件作品，是十分困難的事，但慶幸的是能從不同人身上學到他的優點。（作者提供）

而當設計師從原本範疇跨界到另一範疇，原有的知識會施以一臂之力，還是成為拖後腿的包袱？在此之前有什麼技術和心理上的準備？

利志榮笑言：「我隨時都做好咁嘅準備架。」他續指，當設計師想有突破，就需要跳出自己的框框，不在乎原本範疇幫不幫上忙，而是當自己在面對一個全新的範疇。

Jackie補充，當接觸新範疇時先不要有太多preconception：「心態最緊要就是要open少少，用更多空間去做和我們原本範疇不同的事。」

Kennif的工作本來有接觸過傢俬設計，故這次參展突破了工作上對於實用度的考量，為表現漢字結構的意念，大膽地實現了毛筆化作稻草的想像，成為能乘載人的傢俬。

為表現漢字結構的意念，大膽地實現了毛筆化作稻草的想像，成為能乘載人的傢俬。 （作者提供）

參展的意義？

年中設計界都有大大小小的展覽、比賽，作為設計師，花時間參展參賽當然有意義。Jackie認為，參展可以經驗不同的事，因為上班時滿足的是客人需要，而參展是一個好好的機會去explore new idea。

除了擴闊眼界，展覽除了設計者、展品，還少不了觀客。利志榮認為參展的意義，是得到機會去了解別人怎樣看待你的設計。「參展重要的是自己的東西拿出來時，別人會有什麼feedback，比賽也好，參展也好，都有這個元素在裡面。」

席間他們展示當時的照片，看見觀客們突破展區界限，坐在成品上不亦樂乎。這種「看」和「被看」之外的反應，更印證到他們的設計貫徹了傢俬的概念，傢俬本是為了人的生活便利而出現，若成功吸引觀客們把展品視為真正的傢俬，也為展品帶來另一番意義，為觀客帶來另一番樂趣。

利志榮認為參展的意義，是得到機會去了解別人怎樣看待你的設計。（活動Facebook專頁圖片）

Jackie：「當觀客對展品有興趣時，我便覺得是成功一部分了。」

參展當然費心力耗時間，但當Zoe回想在展覽上，觀客們聽畢他們設計的意念後，恍然大悟的反應，令她感受到：「自己的concept有好好傳達出去了。」

愈放膽去嘗試，得到的成就感和滿足也愈大，不多走另一條路，也不會看到平常以外的風景。跳出comfort zone需要勇氣和決心，儘管要花更多心力，也許會走更多冤枉路，不論成功或失敗，你總發現最易失去的熱情，正在緊緊抓住。

內容提供：文籽