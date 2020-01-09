【日本清酒】挑戰男性權威　日本女清酒達人憑毅力改變行業傳統

日本傳統清酒界一向是女性止步的，但隨時代改變，更多女性比男性更懂得欣賞日本清酒。在紀錄片《乾杯！戀上日本酒的女子》中，介紹了三位出色的女性如何在日本清酒界打破以往對女性的規範，清酒愛好者不可錯過！

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清酒是由米、米麴、水發酵後過濾而成的酒精飲品，蘊含豐富的日本風土人情，是以前日本人生活不可或缺的飲品。隨着時代的變遷，市場上出現更多不同的酒精飲品，清酒已經不像從前一樣受歡迎。就在這個時候，一眾以前被禁止進入釀酒廠的女性站起來，帶領着日本清酒界進入一個全新時代。女性要在這數個世紀以來由男性主導的行業占得一席之位絕非易事，紀錄片中這三位女性憑着「革命、毅力、勇氣」，在清酒界取得一席位。

清酒就是要革命再進化：今田美穗

今田美穗立誓要改變女性在日本清酒界的地位，她開創了女性釀酒之路，許多女性釀酒師以她為目標不斷奮鬥。（《乾杯！戀上日本酒的女子》劇照）

今田美穗是今田酒造的「杜氏」，即釀酒師，更繼承父親的衣缽，成為當家，肩負起領導今田酒造的重任。今田美穗不是一開始就立志要做釀酒師，初出茅廬就去到東京從事文化事業，後來回到釀酒廠工作。

因此，她深深感受到，像她們這些小酒廠，要生存就必須要改革，改變清酒的味道，迎合現代人的口味。如果一成不變，堅持傳統的味道的話，鐵定會像其他小酒廠一般倒閉收場。

今田美穗堅守傳統老字號酒藏，釀造的酒以溫醇、柔美的創新口感廣受好評。（《乾杯！戀上日本酒的女子》劇照）

成為女中豪傑似乎是今田美穗的命運。中學及高中時期，今田美穗就感受有種用肉眼看不見的氛圍或束縛，限制着女性的生活和思想，這讓她非常不爽。她認為不能因為其他人說「女性應該這樣才對」，就讓自己失去獨特的個性。

一開始，今田美穗由於豪邁敢言，剛剛初學，就又建議要換酵母，又建議要改變製麴方式，後來她自己也認為自己出言不遜。筆者認為，正是由於她敢作敢為，才令她做到其他人一直沒有做的變革，帶領今田酒造走到今時今日。

驚人的毅力：千葉麻里繪

千葉麻里繪是日本一間清酒酒吧的侍酒師，擅長透過談話，了解客人的喜好，再推薦適合的清酒，亦會配搭不同的食物，突出該清酒的味道。（《乾杯！戀上日本酒的女子》劇照）

千葉麻里繪大學時期曾經在居酒屋工作，當時認為清酒只是一些有着各種美味味道的透明液體，到了新宿工作時才慢慢到清酒產生興趣。後來，她甚至全身投入業界，花了年多時間逐家逐戶酒廠叩門，希望多學習關於清酒的知識。

紀錄片的中段記述了千葉麻里繪經常到訪清酒廠，可以看到她每一個細節都落手落腳去體驗，並從中認真地學習作筆記。小林酒造的釀酒師甚至表示，頭兩年根本就沒有認真對待她，只要求她去貼標籤，但是她任勞任怨，最後獲得認可。千葉麻里繪不只去一間釀酒廠學習，連其他如仙禽酒造、木屋正酒造的釀酒師均對她嘖嘖稱奇。

千葉麻里繪對於釀造清酒有不屈的毅力及執念，這驅使她在日本清酒界闖出一片天地。（《乾杯！戀上日本酒的女子》劇照）

千葉麻里繪更去了南部美人酒造，學習釀製自己的清酒。據南部美人酒造的釀酒師說，千葉麻里繪用了生酛製法、六號酵母、提高葡萄糖比例及木桶釀製法，這些是他們專業釀酒師沒有想過的釀製方式，非常驚喜。

不要忘記，千葉麻里繪不是釀酒師，而是侍酒師，但她比任何其他侍酒師更努力，把生活完完全全奉獻給清酒，為了最適合的清酒推薦給客人，去拜師學釀酒，定期到訪釀酒廠，甚至做出屬於自己的清酒。試問有幾多個侍酒師能做到這一點呢？

靠着勇氣隻身來到日本：瑞貝卡．威爾森．李

瑞貝卡．威爾森．李認爲近幾年女性在日本清酒界地位變得舉足輕重，是因爲女性天生的交際能力。（《乾杯！戀上日本酒的女子》劇照）

瑞貝卡．威爾森．李來自紐西蘭，來到日本之前工作於南韓。筆者原先認為，一個外國人可以來到日本從事清酒業，想必一定本身就有穩健的釀酒或品酒根基。事實並非如此，原來瑞貝卡．威爾森．李來到日本之前從來沒有品嚐過正宗的日本清酒。她憶述道，自己在紐西蘭喝到日本清酒與在日本喝到的日本清酒完全是兩碼子的事。

瑞貝卡．威爾森．李與日本清酒結下良緣，是因為在一本書上看到了日本美麗的景色，到訪日本後被清酒的味道吸引，立志從事與清酒有關的工作。除了自學外，瑞貝卡．威爾森．李亦有參加品酒班，學習有關清酒的知識，對日本清酒味道的敏感度，讓她在盲飲考試中猜對所有酒目。

多年來瑞貝卡（左）靠著自行參加許多品酒會及拜訪釀酒師們認識日本酒，主動學習及接觸新文化讓一個外國女人也能向更多外國人推廣日本清酒。（《乾杯！戀上日本酒的女子》劇照）

試問一個女人，又是一個外國人，不擅長日文，要在日本其中一個最傳統的行業工作談何容易呢？一開始，當瑞貝卡．威爾森．李去參加品酒會時，釀酒廠只是當她是一個普通的遊客，沒有把她當一回事。隨着她不恥下問，勇敢地用日文與當地人接觸，釀酒廠的釀酒師亦感覺到她的熱情和專業，方認真看待她。

現時，瑞貝卡．威爾森．李是中田英壽的推廣大使，負責把日本清酒推介給外國人，亦有舉辦品酒班，向外國人介紹日本清酒的歷史和文化。

這三位女性憑着「革命、毅力、勇氣」，在男性主導的清酒世界中找到自己的位置，喜歡日本文化或清酒的朋友不妨看看這套紀錄片。

內容提供：檸檬

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「電影紀錄片《乾杯！戀上日本酒的女子》：革命、毅力、勇氣讓這三位女中豪傑屹立於日本清酒界」​】

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