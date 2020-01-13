【心理測驗】中大學生較容易抑鬱？　看心測分數表面證供成立

編按：香港中文大學副校長張妙清開發了針對中國人性格的「心理測驗」，這不單只是偉大的科研成果，亦具有很大的潛在市場價值。

談起40多年的「課外活動」，張妙清（Fanny）教授滔滔不絕，但其「本業」其實同樣精彩，而且絕對可以發展出一門好生意。她的研究專業是個性測量，即臨床級數的精準「心理測驗」。

張妙清教授開創首個中國人個性測量表，為個性研究打開了文化角度的新領域。（圖：ORKTS）

她說，70年代回港工作時，發現臨床心理學家普遍會用其母校開發的明尼蘇達多項人格問卷（MMPI），以測量精神病人的精神及行為狀態。但當時MMPI未有中譯版本，「行家會即場翻譯，但每個人的翻譯都可能不同，會影響準確性。」所以她開始標準化翻譯。

中大學生較抑鬱？

加入中大之後，她展開了MMPI本地化的工程，惟工夫絕不簡單。將500多條問題翻譯成中文之後，中國科學院心理所當時邀請她合作進行全國標準化研究。要證明其有效度，還要進行許多測試。她找來一班中大學生填問卷，發現在部分量表，包括抑鬱、精神分裂的表現，中大學生的平均分數都比美國學生的為高，是否代表中大學生精神狀態特別差？

「如果你只是看表面的分數，就會以為中大學生精神狀態比美國學生差，但做研究的還要深入分析背後差異原因。」Fanny於是抽出量表中，分數特別高的題目，並逐條分析及測試，最後證明部分在美國認為屬於抑鬱的行為，放在華人社會的香港，其實「正常不過」。這是中西文化的差異，「香港人比較內斂。」

Fanny於是抽出量表中，分數特別高的題目，並逐條分析及測試，最後證明部分在美國認為屬於抑鬱的行為，放在華人社會的香港，其實「正常不過」。這是中西文化的差異，「香港人比較內斂。」（Lukas Blazek/unsplash）

是次研究結果讓Fanny意識到，西方心理學有其盲點，不能將其工具照搬過來，應用在華人社會。這啟發她後來夥拍中國科學院心理所，開發一套針對中國人的個性測量表CPAI，「中國人佔全球人口5分之一，為何我們不可以用這些科學方法，開發自己的一套合適華人的心理工具？」

坊間測試不入流

設計CPAI的過程，亦是探索中國人如何看個性的旅程。「我們從傳統小說了解如何描寫人物個性；我們上街訪問人們怎樣形容自己，如何描述別人的個性；我們做問卷，了解上司如何形容下屬，老師怎樣形容學生等。」定出量表題目之後，經過多輪的統計測試及全國標準化研究，制訂有代表性的常模， 這套工具才得以誕生。之後，還要進行一系列的效度研究，證明可應用的範圍。

定出量表題目之後，經過多輪的統計測試及全國標準化研究，制訂有代表性的常模， 這套工具才得以誕生。（William Iven/unsplash）

CPAI的研究，發現西方工具以外對中國人很重要的一些個性特徵， 開拓了個性研究對文化角度的重視，得到多項國際心理學獎項，包括美國心理學會頒發的「促進國際心理學傑出貢獻獎」（American Psychological Association Award for Distinguished Contributions to the International Advancement of Psychology），和國際應用心理學會頒出的「促進國際應用心理學傑出科學貢獻獎」（International Association of Applied Psychology Award for Distinguished Scientific Contributions to International Advancement of Applied Psychology）。

MMPI和CPAI都是經過嚴謹科學測試的工具，那麼坊間非常流行的9型或16型人格測試呢？Fanny不諱言對於心理學專家而言，這些都是「不入流」的，沒有嚴謹的研究基礎和本土化調適，跟科學是兩碼子的事，用來破冰就可以。她建議可以一讀由Merve Emre撰寫的《The personality brokers : the strange history of Myers-Briggs and the birth of personality testing》了解箇中原因。

她建議可以一讀由Merve Emre撰寫的《The personality brokers : the strange history of Myers-Briggs and the birth of personality testing》了解箇中原因。（The New York Times）

不少人都想知己知彼，性格測試有價有市，CPAI好有潛在市場價值，惟Fanny直言：「雖然我在學校推廣創業精神，但我自己不喜歡做生意，以及推銷自己的產品。」這番話相信道出了不少學者的個性。不過，中大心理學系的評估培訓中心已經為多家機構提供CPAI作員工選拔及培訓的服務，讓科研成果可惠及社會。

【編按：文章題為由01撐場編輯所擬，原題為：「深諳中西文化差異 開發中國人性格「心理測驗」」】

作者簡介：學人搞社創

「學人搞社創」專欄由香港中文大學研究及知識轉移服務處（ORKTS）旗下社創平台SoCUBE所策劃，定期推介中大內外和國際社創案例、以及各種新趨勢！如有任何意見，歡迎隨時與我們聯絡。

作者網站：http://socube.cuhk.edu.hk/zh/

撰文：Kary Wong @ ORKTS_CUHK

英譯：Cathy Wong @ ORKTS_CUHK

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