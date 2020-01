【心理測驗】中大學生較容易抑鬱？　看心測分數表面證供成立

編按:香港中文大學副校長張妙清開發了針對中國人性格的「心理測驗」,這不單只是偉大的科研成果,亦具有很大的潛在市場價值。

談起40多年的「課外活動」,張妙清(Fanny)教授滔滔不絕,但其「本業」其實同樣精彩,而且絕對可以發展出一門好生意。她的研究專業是個性測量,即臨床級數的精準「心理測驗」。

張妙清教授開創首個中國人個性測量表,為個性研究打開了文化角度的新領域。(圖:ORKTS)

她說,70年代回港工作時,發現臨床心理學家普遍會用其母校開發的明尼蘇達多項人格問卷(MMPI),以測量精神病人的精神及行為狀態。但當時MMPI未有中譯版本,「行家會即場翻譯,但每個人的翻譯都可能不同,會影響準確性。」所以她開始標準化翻譯。

中大學生較抑鬱?

加入中大之後,她展開了MMPI本地化的工程,惟工夫絕不簡單。將500多條問題翻譯成中文之後,中國科學院心理所當時邀請她合作進行全國標準化研究。要證明其有效度,還要進行許多測試。她找來一班中大學生填問卷,發現在部分量表,包括抑鬱、精神分裂的表現,中大學生的平均分數都比美國學生的為高,是否代表中大學生精神狀態特別差?

「如果你只是看表面的分數,就會以為中大學生精神狀態比美國學生差,但做研究的還要深入分析背後差異原因。」Fanny於是抽出量表中,分數特別高的題目,並逐條分析及測試,最後證明部分在美國認為屬於抑鬱的行為,放在華人社會的香港,其實「正常不過」。這是中西文化的差異,「香港人比較內斂。」

Fanny於是抽出量表中,分數特別高的題目,並逐條分析及測試,最後證明部分在美國認為屬於抑鬱的行為,放在華人社會的香港,其實「正常不過」。這是中西文化的差異,「香港人比較內斂。」(Lukas Blazek/unsplash)

是次研究結果讓Fanny意識到,西方心理學有其盲點,不能將其工具照搬過來,應用在華人社會。這啟發她後來夥拍中國科學院心理所,開發一套針對中國人的個性測量表CPAI,「中國人佔全球人口5分之一,為何我們不可以用這些科學方法,開發自己的一套合適華人的心理工具?」

坊間測試不入流

設計CPAI的過程,亦是探索中國人如何看個性的旅程。「我們從傳統小說了解如何描寫人物個性;我們上街訪問人們怎樣形容自己,如何描述別人的個性;我們做問卷,了解上司如何形容下屬,老師怎樣形容學生等。」定出量表題目之後,經過多輪的統計測試及全國標準化研究,制訂有代表性的常模, 這套工具才得以誕生。之後,還要進行一系列的效度研究,證明可應用的範圍。

定出量表題目之後,經過多輪的統計測試及全國標準化研究,制訂有代表性的常模, 這套工具才得以誕生。(William Iven/unsplash)

CPAI的研究,發現西方工具以外對中國人很重要的一些個性特徵, 開拓了個性研究對文化角度的重視,得到多項國際心理學獎項,包括美國心理學會頒發的「促進國際心理學傑出貢獻獎」(American Psychological Association Award for Distinguished Contributions to the International Advancement of Psychology),和國際應用心理學會頒出的「促進國際應用心理學傑出科學貢獻獎」(International Association of Applied Psychology Award for Distinguished Scientific Contributions to International Advancement of Applied Psychology)。

MMPI和CPAI都是經過嚴謹科學測試的工具,那麼坊間非常流行的9型或16型人格測試呢?Fanny不諱言對於心理學專家而言,這些都是「不入流」的,沒有嚴謹的研究基礎和本土化調適,跟科學是兩碼子的事,用來破冰就可以。她建議可以一讀由Merve Emre撰寫的《The personality brokers : the strange history of Myers-Briggs and the birth of personality testing》了解箇中原因。

她建議可以一讀由Merve Emre撰寫的《The personality brokers : the strange history of Myers-Briggs and the birth of personality testing》了解箇中原因。(The New York Times)

不少人都想知己知彼,性格測試有價有市,CPAI好有潛在市場價值,惟Fanny直言:「雖然我在學校推廣創業精神,但我自己不喜歡做生意,以及推銷自己的產品。」這番話相信道出了不少學者的個性。不過,中大心理學系的評估培訓中心已經為多家機構提供CPAI作員工選拔及培訓的服務,讓科研成果可惠及社會。

