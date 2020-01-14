《Backstage》海外演出逾四十場　曾慕雪細談粵劇創作之道

編按：普遍認為香港粵劇文化在新一代中漸漸息微，但年輕女將曾慕雪(Musette)對粵劇、舞台劇十分痴迷，更製作了一齣介紹「粵劇」的英語舞台劇《Backstage》，在海外大受好評。下文Musette將細談她的創作之道。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與更多作者一同討論喜愛話題。】

「金蟬脫殼」新解：金蟬，是香港藝團；殼，是香港。藝團脫殼，理想可以飛得更高更遠。

香港華仁書院對香港粵劇，有著歷史性的貢獻。1947年，天主教華仁書院的神父們，為方便外國人看懂粵劇，遂把粵劇以英語唱唸，於是「英語粵劇」變成藝術出口產品，在加拿大等地海外演出。

七十年後，出現了一位年輕女將，把「粵劇舞台劇」出口。她來自一個文化家庭，父親是電影演員，母親是電台主持，血液遺傳吧，某年的夏天，她參加了劇社，自此變成「戲劇發燒友」。中學「會考」後，以優異成績入讀香港演藝學院，曾慕雪說：「我徹頭徹尾是個舞台發燒友，何必為了『人有我有』，一定要考入綜合大學，唸一些不喜歡的東西，然後畢業後，還是回到戲劇工作！」

Musette是個舞台發燒友，會考後以優異成績入讀香港演藝學院。（受訪者提供）

演藝學院畢業後，慕雪(Musette) 獲得歌德學院獎學金，往德國交流，在柏林當過助理導演。近年，忙於製作兒童劇。

在2014年，曾慕雪忽發奇想，在認識西方戲劇的理論後，對傳統戲曲的美學了解更深，開始欣賞戲曲簡樸的舞台理念。由於中國崛起，全世界對中華文化好奇，可是在戲曲來說，因為語言障礙，外國人除了靠舞台翻譯字幕，不容易全明白內容，香港既然處於中西之間，為何不做點事情？Musette立下決心，以新思維向海外推動廣東大戲，她要製作一齣介紹「粵劇」的英語舞台劇，找了名伶阮兆輝共同創作，而她集導演、編劇及演員身份於一身。Musette說：「我也不想太吃力的，但是到海外演出，一定要節省成本，唯有『一腳踢』啦！」經過多月的努力，創作了一個舞台劇叫《Backstage》(戲裡戲外看戲班)。

考慮到這類型的劇種，對外國觀眾來說比較陌生，Musette說：「我只能針對小劇場，如600位觀眾以下，而且『互動』元素很重要，希望觀眾覺得香港的粵劇是good fun，因而有個良好印象，將來一步步，會欣賞正式粵劇！」

我們來了解《Backstage》的內容，我看過兩次，很好玩。它包羅老中青三代演員，演出分開三個部分：首先它利用一個英語話劇讓觀眾先對粵劇有個概括了解，故事講述一個不懂廣東話的外國記者在偶然機會下，參觀了粵劇的後台，然後發生了一些故事，它介紹了粵劇的穿戴、服飾、分工、功架和樂器等，這部分輕鬆、流暢；跟著第二部分是和觀眾互動，觀眾上台和粵劇演員交流，做動作(例如「上馬」) 、造手和化妝，這個環節令到觀眾很開心，滿堂嘻哈；最後便是一段粵語折子戲叫《搶傘》，才子佳人在逃難中，因為一把傘子結緣，引發無限愛意。Musette說：「《Backstage》的初期演出，我是用『群戲』來處理第三場，但是發覺太熱鬧，便改用一些聚焦的表演來結束，讓大家看到大老倌阮兆輝和陳咏儀的造詣，從而對這傳統藝術有高度評價！」

誰說做藝術這一行，沒有所謂「專科派」和「非專科派」，從專科畢業的藝術人，經過大學數年的理論和實踐，到了出來工作，會有一定的追求。而且，藝術的專業訓練，如粵劇、舞蹈，愈早進入專業學院，愈早培養出優秀技巧。

《Backstage》這個「粵劇」英語舞台劇，原本只是民政事務局的藝術發展基金資助的一個項目，送去愛丁堡國際藝術節參演，誰料到這個創作劇「爆」出來，大受好評，變成「香港年輕人之光」，從2014年至今，在世界各地演出超過四十場，包括荷蘭、比利時、意大利、韓國、美國、新加坡、北京等十二國家及地區。今年，我和墨西哥好友Jean Paul協助，讓這個好劇可以去到遠至墨西哥的美麗海邊城市Mazatlán劇場演出，促成當地墨西哥人第一次接觸香港的藝術。我們的粵劇，得到他們的官方和民間的熱烈反應，渴望和香港以後有更多的文化交流。

我是Musette的世叔，自然對她不用客套：「你覺得飄飄然？」 Musette大笑：「當然不會，我是演員出身，從唸書開始，便要接受audition(選角面試)的壓力，每次努力準備，總是患得患失，不知道會否拿到角色，所以，『惘惘然』已成一個習慣。我覺得今次《Backstage》的成功，是意外的。我和所有藝術工作者一樣，對於創作和人生，面對太多不確定的因素，演出的成功和失敗，永不是預知的。所以，我常常生活在壓力之下，不過它是正面的，而我絕對不會羨慕那些朝九晚五的工作。」

我追問：「你可否和年輕人分享事業之道？」Musette：「哈，我覺得事業的『小路』不確定，是正常不過，但是，要找出明確的『大路』，因為沒有大路的方向，人生只能站在一個點，裹足不前，連挑選小路的機會都失去，例如我喜歡粵劇和兒童劇，這便是我的大路。」

Musette喝了一口茶：「在不確定的因素下，要學會思考，作出勇敢的決定，這是每個年輕人都要面對的；例如我要準備一個表演，天呀，起碼要解決超過百條的問題。」

Musette認為年輕人都要學會思考，作出勇敢的決定。（受訪者提供）

我轉去新話題：「如果年輕舞台工作者問你如何創作一個節目，可以到外地演出，如何分析？」Musette想了一想：「年輕人不可野心太大，先實踐一個簡單可行的節目，再按部提升層次。第一，由於能力、資源及市場所限，先針對外地一些小劇院或『黑盒劇場』，有二百至數百觀眾最理想。香港製作的節目，目前沒有太多把握在外地可作『長期演出』(long run)，因為我們的吸引力仍未足夠；故此，把目標放在不同地方的『重複演出』(re-runs)，比較實際。第二，問問自己：你的節目是否有特色？以至『香港特色』？為什麼外地觀眾會好奇？你的內容和手法出色在那裏？一般外地主辦單位都是考慮這些問題。第三，年輕人經驗有限，起碼有個兩人的『團隊』，一個導演和另一監製，導演負責藝術創作，監製負責行政及市場拓展等等。第四，內容及形式不要弄得太複雜，要『portable』(即輕巧，容易『運送』的意思)，愈低成本的東西，愈容易找到願意試試的當地主辦單位。當我做《Backstage》的時候，其實沒有太計算，但是回頭一看，它的成功，恐怕是碰中以上的因素。」

我取笑：「不會飄飄然，總有些成功感吧？」Musette 點頭：「我最大的自豪感，是在演出後，有些外國觀眾走來，和我握手說：『我從來沒有接觸過粵劇，但是，看了你的劇，讓我懂得一點點，很想有機會看一場「足本」粵劇！』我的天，能夠為香港及粵劇做到一點事情，是多麼的高興。」

我在結束訪問前，問曾慕雪：「你在準備下個外演項目？」Musette 答道：「認真思考中，多數也會和粵劇有關，因為不想浪費數年來建立的班底。千里迢迢，去到外地演出，可以很孤單，幸好我們的團隊，好像一家人，在旅途中和工作上，互相關懷和照顧。此外，我想為香港『粵劇』做點事情。在日本，『能劇』(以戴上面具為主的古代歌舞劇) 不算流行，但是當地的年輕人都對自己的國粹，肅然起敬，反觀香港許多年輕人則對粵劇嗤之以鼻。我希望使到更多香港人為自己的文化而驕傲，在推崇港式鴛鴦和菠蘿包以外，同時敬愛我們的粵劇。」

Musette希望使到更多香港人為自己的文化而驕傲。（受訪者提供）

我和Musette分享我的看法：「香港有些年輕創作人，太想表演自己的才華，把節目攪到花枝招展，卻失去戲劇的重心；港產作家蘇美智說得好，要說故事，應『撥開好多迷霧，直接去到核心，用簡單的語言，講最重要的事，這些就是人類重要的價值』。」

我再補充：「對於年輕人來說，題材最好是自己熟悉的，不要閉門造車，它可以關於自己、家人、朋友等，如果不是想像出來的，可以回溯過去，通過回望，獲得靈感，檢視人與人的關係，也重新了解自己想表達的人類價值。」

出口，既是一種影響力外輸，也是某種的經濟活動，所以，藝術也要出口。過去，香港的電影，便做出了不凡的成績，而文化出口，不應該只限於官方的活動，或只是娛樂巡迴演出。但願它是一個「心連心」的互動，當香港引入外國的節目，同時也應該推動香港節目去外地，最高的境界是外地的觀眾，每年心癢癢地問：「香港人今年在想什麼？會有什麼新意思帶來我們的文化土壤？」

機會，如潮湧，但會潮退，不趁機上船，時不我與時，怪誰？

+ 4 + 3 + 2

內容提供：李偉民

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「近年罕見的《Backstage》——在十二個海外城市演出四十場，年輕曾慕雪談香港藝術出口」​】

（以上文章內容均屬用戶提供，香港01不為任何用戶內容而衍生或遭受之任何損失或損害承擔責任。）