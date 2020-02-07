【陽光兔仔兵．影評】詼諧口吻說二戰最殘酷歷史　喜劇暗藏催淚彈

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【影評】兔嘲男孩---就算外頭超危險，也要用力感受用力玩」，刊於01撐場】

如果有人跟我說現在還不是時候，拍一部二戰喜劇，我會說現在正是時候，因為喜劇一直是最容易讓觀眾放鬆並接收訊息的方式。

戰爭、愛情、政治，抑或是動作類型，我們可以從許多類型切入一場戰爭的各種樣貌，那麼喜劇呢？《陽光兔仔兵》（Jojo Rabbit）讓我們不自覺地聯想到韋斯·安德遜導演的《布達佩斯大酒店》（The Grand Budapest Hotel）以及《小學雞私奔記》（Moonrise Kingdom），不同的是，導演泰格·韋替替（Taika David Waitit）為本片注入更多屬於自己的鮮明風格，更孩子氣、更為瘋狂，但對於納粹時代的殘酷與寫實，卻是一點都沒少。

導演泰格·韋替替為本片注入更多屬於自己的鮮明風格，更孩子氣、更為瘋狂，但對於納粹時代的殘酷與寫實，卻是一點都沒少。（電影劇照）

改編自Christine Leunens所著小說《Caging Skies》，《陽光兔仔兵》以男孩的視角出發，描繪二戰時期的納粹生活，全片以孩子氣的奇幻濾鏡作為包裝，看似詼諧幽默的笑點，背後卻是紮紮實實大時代寫照，那些關於納粹時期的思想控制、種族優越乃至於戰爭的冷血與殘酷，而導演泰格·韋替替大膽加入了幻想的希特拉角色，具現化了Jojo這位十歲男孩腦袋裡對於納粹的理解與想像，我們隨著Jojo投身納粹信仰，再到遇見Elsa而懷疑信仰，透過童趣及熱血的解讀，一切都是如此直覺而純粹，不僅加深了荒謬的力道，也讓每一個反諷與黑色幽默，都飽含了沉重的史實份量。

全片以孩子氣的奇幻濾鏡作為包裝，看似詼諧幽默的笑點，背後卻是紮紮實實大時代寫照。（電影劇照）

納粹、十歲智商的希特拉、童軍再揉入喜劇元素，這樣的題材一不小心就會若入惡搞的窠臼，但在泰格·韋替替的調度之下，成功平衡了全片的調性，不僅有著讓人瘋狂大笑的少根筋白目行徑、也有令人會心一笑的天真行為，但在每一句童言童語與每一個笑聲中，都附帶著滿滿的巧思與讓人思考的命題，而那對於戰爭的真實樣貌與生離死別，更是毫不保留地在後段呈現，導演精準地掌握片中的每一個時刻，也讓《陽光兔仔兵》看來可愛純真、同時卻也寫實深刻。

那對於戰爭的真實樣貌與生離死別，更是毫不保留地在後段呈現。（電影劇照）

愛是世界上最強韌的東西。

你會發現金屬才是世界上最強韌的東西，接著是炸藥，然後肌肉。而且，我就算看到愛，也不知道。

當然，能讓《陽光兔仔兵》如此好看的原因，是對於角色的細膩刻劃以及關於反戰與愛的細膩本質，不論是猶太女孩Elsa、母親Rosie、Captain K以及死黨Yorki，我特別喜愛Jojo與母親Rosie的每一場戲，在《婚姻故事》後再次看到施嘉莉·祖安遜詮釋母親角色，其出色呈現了Rosie的無畏勇敢與溫暖魅力，她從旁引領著Jojo內心那純真善良的一面，即便對於當時十歲的Jojo來說，納粹的思想是充滿熱血與代表著成長的證明，她讓每一天都像是一場冒險，如同《美麗人生》裡的父親一般，就算外頭的世界超危險，依舊用力感受、用力玩，包容並不侷限每一個思考的可能性，她要Jojo勇敢直視那些被吊死的人們來面對世界的殘酷，也陪伴他一同跳舞，最重要的是，學會如何去愛。

就算外頭的世界超危險，依舊用力感受、用力玩。（電影劇照）

面對每一件事情，無論是美麗或恐懼，繼續向前行，因為所有的感受都是永無止盡的。

如同《返校》想要提醒我們的，那些重大事件對於現今影響依舊深遠，但就算戰爭充滿著殺戮，傷痛會過去的，重要的是那些留下來的我們，學會理解包容、學會感同身受、學會擁抱並試著分享，這個世界會一步一步，傳承那些美好。

評分：8.5/10

作者簡介： 裴小裴的電影murmur

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