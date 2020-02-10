【金庸小說】淫賊橫行當中有女淫賊？　最強淫魔姦到受害者變老婆

編按：金庸小說影響甚廣，甚至可發展出「金學」。以下來看看撐場作者陳美濤的一些發現和分享吧！

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「金庸十大淫賊」，刊於01撐場】

淫賊當然犯了強姦案，不過小說中，強姦村姑和強姦小龍女肯定不同，所以受害者並不是人人平等的。

以下這個排名，強姦有名有姓的角色優先，然後是數量，再談造成的傷害。

第十名 石中玉

十五歲時企圖強姦雪山派阿繡，斬下侍女的手腳，雖然強姦未遂，但當了長樂幫幫主後，就開始大展淫賊的拳腳。不過他長相不錯，後來對有名有姓的女角，都是以哄為主的。

十五歲時企圖強姦雪山派阿繡，斬下侍女的手腳，最後強姦未遂。（《俠客行》梁朝偉版本劇照）

第九名 歐陽克

這個淫賊相當倒楣，明明有財有貌，但真正得手的，全都是路人甲。他想娶黃蓉，非禮程瑤珈、穆念慈，結果這些真正的美女，通通都沒有他的份。

有才有貌的大淫賊歐陽克。（《射鵰英雄傳》劉智揚飾歐陽克劇照）

第八名 田伯光

以採花聞名的田伯光，絕對不帥，只靠強搶，強姦了很多路人甲。至於真正的美女，只是欲強姦儀琳未遂，後來更被閹割，惡有惡報。

田伯光最後被閹。（《笑傲江湖》2000年版本，孫興飾田伯光）

第七名 雲中鶴

他多有淫行，最喜歡說的，是「我早就想殺其夫而占其妻」。

劇情中相當勤奮，只要是不醜的女角，只要他遇上了，也想強姦，一點也不挑剔，例如鐘靈、木婉清、段譽的母親，不過從未成功，絕對是炮灰級淫賊。

接下來的選手，真的強姦了有名有姓的角色。為何我用「角色」而非「女角」？

第六名 刀白鳳

她成功強姦段延慶，生下段譽。為什麼說是強姦？段延慶當時身受重傷，已經沒法說話，雙腳都斷了，又餓又渴，無法動彈。

刀白鳳因為受情傷，脫光衣服撲到殘疾人士身上，沒有問對方同不同意，就利用男性生理反應強姦了他。

看見美女撲上去是強姦，看見特別醜的男人，霸王硬上弓，也是強姦嘛。事後刀白鳳完全沒有打算帶段延慶去求醫，連一個饅頭也沒有給他吃。

不過，段延慶堅信她是觀音，事後獲得了生存的信念，算是金庸筆下最正面的強姦。

女強姦犯刀白鳳強姦了段延慶，並誕下了段譽。（《天龍八部》劇照）

第五名 楊逍

楊逍強姦紀曉芙，事後紀曉芙反覆思量，挺喜歡他的，女兒也名為楊不悔，陰影不算太大。

楊逍是一個情深義重的淫魔。（《倚天屠龍記》劇照）

第四名 （舊版）楊康

舊版中，楊康強姦秦南琴，因姦成孕，生下楊過。改版就把楊過的母親改作穆念慈，楊康和穆念慈有感情，楊康不再是淫賊。

改版後楊康不再是淫賊。（《射鵰英雄傳》劇照）

第三名 甄志丙

他一輩子只強姦了一個人，但對象是金庸筆下近乎聖女的小龍女，和田伯光那種採花賊相比，甄志丙不鳴則已，一鳴驚人。這件事導致了很多誤會，小龍女知道真相後也很傷心。

甄志丙強姦了仙女下凡的小龍女，相信是很多男人的公敵。（《神鵰俠侶》劇照）

第二名 鳳天南+湯沛

為什麼是兩個人？因為他們強姦了同一個女角，袁銀姑。銀姑被惡霸鳳天南因姦成孕，生下袁紫衣。

後來銀姑結婚，丈夫被鳳天南所殺，銀姑投靠湯沛，湯沛也強姦了她，她就自盡了，真是一段徹頭徹尾的悲劇人生。

第一名 韋小寶

他在麗春院強姦了方怡、沐劍屏、蘇荃、阿珂、雙兒、曾柔，即使雙兒應該是同意的，曾柔可能也不反對，始終還有四個。

金庸筆下只有韋小寶，強姦了超過一個有名有姓的女角，他還是男主角，有好下場，真是對他相當偏愛。

強姦當然是錯的，但女人也當真是貴精不貴多，做田伯光，人人喊打，也不太爽快嘛。

韋小寶的老婆都是強姦回來的！？（《鹿鼎記》劇照）

作者簡介：陳美濤

中文系畢業生，本地小說作者，以「貼地荒誕」為創作路線。對武俠小說情有獨鍾，喜歡分享個人見解。已出版小說：《無緣化蝶》、《港女九陰真經vs女神孫子兵法》等等，另有主持「口述武俠」影片頻道。

作者Facebook專頁：https://www.facebook.com/tomato28

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