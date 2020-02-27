【香港歷史】上世紀衛生超惡劣　14個港人衛生通病你中多少個？

人乾淨、地方乾淨，會愈快樂，每天多花半小時清潔，是一種快樂投資。

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「香港集體回憶：缺乏衛生文明的十四個壞習慣，你合格嗎？」，刊於01撐場】

數月來，香港人慘受「新型冠狀病毒」的傳染恐慌所折磨，大家搶口罩、消毒水、清潔劑，「肺炎」變成「盲搶炎」，如果我們平時都這般「乾淨」，那才值得驕傲。有人怪內地的條件不好，但是，看看香港人數十年來，清潔又有多大改進？

孩童時，六十年代香港的衛生情況，可以用「恐怖」來形容。除了中環和九龍塘一帶，其他地區就算銅鑼灣和尖沙咀，都有大排檔和「擺街小販」，天口熱，陽光煎蒸街道，空氣發出濕臭。除了高級酒店和餐廳，「廁所」(當時不常叫「洗手間」) 常有瘴腐味道。冰室和酒樓，牆上貼滿通告「隨地吐痰得人憎，罰款二千有可能，傳播肺癆由此起，衛生法例要遵行」，還放了一個搪瓷痰罐，浮著一口口的黃痰。公共場所沒有禁煙，跑到那裏，戲院、寫字樓、電梯……都有人吸煙，煙蒂滿地睡覺，還有黏在街道的香口膠。奇怪，那年代，香港到處蒼蠅，但是許多家庭負擔不了冰箱，於是用一個橢圓形的鐵紗網罩，叫做「餸罩」，來蓋著食物，然而如燒臘舖，叉燒是吊著的，不能用罩保護，只好用一條叫「烏蠅紙」的東西，如絲帶垂下，當蒼蠅飛過，便被黏著。

有些舊區，如香港仔、西環、油麻地、深水埗，很多數層高的「唐樓」，有些還是木樓梯，沒有廁所。（作者提供）

有些舊區，如香港仔、西環、油麻地、深水埗，很多數層高的「唐樓」，有些還是木樓梯，沒有廁所，到了晚上，居民把一桶桶的糞便(叫「屎塔」) 抽到街上，等候專收污物的「夜香車」吸納。公共屋邨也好不到那裏，「H」和「I」型的徙置區，沒有私人廁所，公廁設於每一層的中間位置，是一條糞溝，沒有門隔，大家一排地深蹲、閉氣、看漫畫、看報紙、偶爾談天說地。但是更可憐的，住在只有廚房，沒有廁所和「夜香」服務的舊房子，在寒冷的冬天，要跑到街外公眾廁所和浴室「搞掂」。八十年代，我唸香港大學的時候，西邊街還有這樣的「兩用」設施，不知道現在拆卸沒有。

媽媽帶我上學，路旁的電燈柱掛有鐵箱，我以為是公眾電話，她說：「那是放死老鼠的藥水箱！」當時，如果高大男生和矮小的女孩拍拖，被稱為「電燈柱掛老鼠箱」。1894年，香港發生了一場死人無數的鼠疫。

1894年，香港發生了一場死人無數的鼠疫。（作者提供）

那些年，內地的情況更糟糕。1982年，同學們從香港出發，坐火車輾轉到南京旅遊，水蜜桃是無錫特產，我們買了一大包，想立刻吃，以為公廁有水，跑進內，準備洗桃，誰料到是「乾廁」，地上放著兩塊磚頭，給人踏腳「練功」，旁邊有鐵鏟，還有穀糠，用來鋪蓋穢物，大家嚇得魂飛魄散。今天，內地許多公廁比香港的清潔。

數十年前的香港衛生，有四件事情永不忘記。那年代，座廁不流行，都是「踎廁」，我們是小朋友，腿張不夠闊，大解時，常常擔心「腳軟」，失足插入便斗。第二，便是「廁紙」，當時已有圓筒卷裝的衛生紙出現，但屬於高消費品，而許多公廁入口，會有人售賣「廁紙」(窮的會用報紙完事)，又叫草紙，它像半張A4紙般大小、青黃色，質地如拜神用的「元寶紙」，硬崩崩，擦後，屁股會痛。還有，六十年代地鐵還未興建，在港島有電車和巴士，而九龍和新界則有火車和巴士，大部分時間，這些交通公具總是擁擠的，連梯級也站滿了人，基層市民，沒有人用香水或止汗膏，夏天時分，我們站在哥哥姐姐的腋下，全程「享受」臭狐味道。有些男人更驚人，小拇指留長指甲，除了為「財運」，還利便掏耳朵和挖鼻孔。我看過有些叔叔，吐口水在手掌，塗上頭髮，作為髮乳。數十年前，香港市區的山坡，仍存在木屋區，大坑、筲箕灣、荃灣、觀塘等，滿目皆是，有些沒有污渠，在地上挖一個糞氹，把大小二便倒下去，萬千小蟲在蠕動，大人還說，這些是灌溉蔬菜的上品肥料。

大部分時間，這些交通公具總是擁擠的，連梯級也站滿了人。（unsplash/Chromatograph）

轉眼間，香港經歷五十多年，我們的衛生情況有大幅改善嗎？我覺得在八、九十年代，好了一陣子，現在又倒退。以前，政府每年推行「清潔運動」，現在缺乏大推動。

在外面跑，看過世界其他大城市的水平，坦白說，香港雖然叫國際大都會，但是清潔水平，遠遠落後他人，是否因為地少人多，還是大家缺乏衛生教育？父親是潮州人，常解釋是因為廣東人「污糟」，可是潮州也在廣東省呀。

本人算是潔癖的「患者」，對於香港一天比一天差的清潔環境，既心痛，又不安。以下是香港人的十四種壞習慣，如果你有超過七種這些習慣，便不算是一個乾淨的香港人：

一、去完洗手間，沒有用梘液洗手。當然，香港有些餐廳，奢華得用Aesop和Jurlique洗手，可是，有人打邊爐，有人打屁股，更多的酒樓和茶餐廳，根本沒有提供梘液。昨天，才去了一個旺角的商場，梘液瓶空空如也。

二、有些地方的洗手間，竟然拆走坐廁的廁板，抹手紙當然沒有，就算衛生紙也欠奉。

三、許多在別人面前咳嗽時，連用手掩擋一下的禮貌都沒有。最怕有些的士司機，在車內咳嗽，沒有絞低玻璃。

四、香港的旺區街道已經邋遢、滿地污漬，可是還有人隨地拋垃圾，面不改容，有些暗棄垃圾在公眾花槽裏，枝葉下佈滿垃圾；更誇張的人，一邊開車，一邊把煙蒂、飲品膠樽等拋出車外。

五、我經常在家的附近和人理論，只因看到沒有公德心的人放狗便溺，他們沒有把糞便清理，或用清水沖洗。

六、有些食店失去「人性」，把湯汁廢水倒在街道的溝渠，發出惡臭，我發覺那些魚蛋小食店，最喜歡這樣做。

七、很多商場、辦公大廈、餐廳、旅館的空調發出異味，因為冷氣槽和喉管，從來沒有清洗，可能散播「退伍軍人病」。

以上七點，是我們生活在香港，經常在外面遇到的「慘劇」。以下七點，關乎個人衛生，撫心自問，你有否有遵守？

+ 3 + 2

不注重個人衛生和護理的，原因是一個「懶」字，要動手搞清潔，「懶魔」就拖後腿。心理學家說，這壞品行所代表的，還有深層含意：自私和缺乏自律。自私，可能自以為「小王子」或「小公主」，不屑做家務；至於缺乏自律，就是每天生活沒有責任感，不理會個人清潔。

要動手搞清潔，「懶魔」就拖後腿。（gettyimage/視覺中國）

另外一個心理狀態便是「自我形象」低落，為什麼有這個現象？可能是情緒病，例如抑鬱症，另外一個原因，是由於失去自信心，例如失業、婚姻破裂、財務危機等等，變得自暴自棄，忽略衛生。

我的婆婆說：「骯髒的人，都是好命的，因為他們不怕別人取笑、不怕臭、不怕病、不怕死！」你羨慕嗎？

過去，香港人闖出經濟成就，擁有一份優越的迷信，今天，從一線都會拾級而下，只因許多不足，例如缺乏深度、智慧、衛生文明、文化修養。從扯旗山，到獅子山，伸延到羅湖河，周圍百里，沒有自重的人，比比皆是。今年衛生危機，提醒每一位香港人，應該三省吾身。重建香港，由個人及公共衛生開始，建立香港人的乾淨形象，媲美全球最清潔的城市卡爾加里(Calgary)。

內容提供：李偉民

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