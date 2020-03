【身份認同】北歐航空廣告引爆身份認同危機　論民族主義的脆弱

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

【編按:文章題目為編輯所擬,原題為「【一個引起民族反思的航空廣告】」,刊於01撐場】

什麼是真正的斯堪地那維亞人(Scandinavian)?北歐航空公司(Scandinavian Airlines,簡稱SAS )的新廣告What is truly Scandinavian一開頭就提出這個問題。

它的答案是:根本沒這回事 (There's no such thing)。

由丹麥廣告公司&Co操刀的SAS宣傳短片提出,所謂的Scandinavian文化並非原創,而是到處複製而來的:民主?源自希臘的;育嬰假是由瑞士最先提出的;丹麥酥源自澳地利;挪威引以為傲的萬字夾是由一位美國人發明;甚至連瑞士肉丸都是來自土耳其的。

瑞士肉丸原來來自土耳其?(宜家家居官網)

這一下打碎了北歐一眾右翼份子的玻璃心。瑞典民主黨秘書Richard Jomshof狠批廣告是「自我厭惡」;丹麥人民黨外交事務發言人Soeren Espersen更揚言航空公司「侮辱」了他們。

當地右翼抬頭,部分原因是媒體不時將罪案增加歸咎於不斷入的難民,令反移民的民主黨越來越得民心。

上架一星期,短片在YouTube上錄得超過十萬個「dislike」,而「like」只得萬多個。據報導,&Co廣告公司更加收到炸彈恐嚇,辦公室所在地區一度被封閉。

該段由&Co廣告公司製作的短片dislike不斷,甚至該公司收到炸彈恐嚇。(示意圖/benchaccounting@unsplash)

這個回響正好彰顯了民族主義的脆弱。

短片借源自北歐的一種生活方式——「維京」(Vikings)所代表的探險精神來道出每一次探索,每一趟旅程,都能為個人成長以至社會增添色彩。一連串的例子並不旨在貶低北歐文化,而是借一種不溫不火的自嘲來突顯旅行探索的可貴,也希望引發北歐人對自身身份的反思。SAS團隊也表示希望藉著廣告帶出旅行能夠「啟發個人及社會」的意念。

如何定義瑞典人,早在2014年的「維京特展」就被討論過。北歐人曾經有一個迷思,相信自己是所向披靡的維京人後代。這個在斯德哥爾摩舉辦的展覽就強調「維京」並不是一個人種,而是當時一個海上行業,包括探索家,商人甚至海盜等。而且瑞典的原住民族不是「維京人」,而是薩米人(Sámi)。在展板上有一段內容寫道:「今日的瑞典是經歷無數出外探尋與遇合後所得的結果」,正是這個廣告想要傳遞的理念。

「維京」不是人種,只是一種行業?(sukhavarau@unsplash)

那什麼是「香港人」?

究竟我們是「香港人」,「香港的中國人」,「中國的香港人」還是「中國人」,仍然是一大課題。我們一直沒有深究,直到去年六月。

香港中文大學研究員Alan Yau曾在《紐約時報》指:「當我們自我定義的方式受到威脅時,問題就爆發了。」

文章提及,當人們一致認同的身份受到威脅,便會出現「內群體」和「外群體」的心理狀態,而一條法案,一場疫情,令無恥政權原形畢露,以致很多香港人在精神上把政府排除到外群體。結果是,不止一個國家出現了兩種民族主義,一個城市也出現了兩種顏色,兩種身份認同。

到底什麼才是香港人?(jordanmerrick@unsplash)

「我是誰」這個尷尬而永恆的問題也許沒人能比我們更能身同感受。

美國學者安德森(Benedict Anderson)在其民族主義經典《想像的共同體》(Imagined communit)中提出「官方民族主義」的概念,指在十九世紀中葉的歐洲王室,為抵抗由方言引起的高漲群眾力量而改編的一種由上而下的同化工程,目的在於控制民眾思想,以鞏固王位。

那為什麼「民族」的觀念可以如此澎湃?

安德森解釋,因為對「民族」的想像能喚起人們心中一種歷史宿命的情感。生而如此的宿命例如種族、膚色或語言。而且,民族的觀念又可以因社會條件的變化而不斷被翻新。

例如在美國獨立之初,其抗衡的統治者——大英帝國——本來就跟美國群眾同文同種。當時被統治的群眾團結起來反抗統治者,形成了一種共和精神,證明了民族身分可以存在於不同血統或種族之間。所謂「民族」,只是對人類共同體的一種想像。

美國獨立之初就是「民族想像」對抗了大英帝國。(sbranch@unsplash)

所以,跟北歐一樣,我們引以為榮的香港特色,都是「取材」自他人並不斷演化而成的——隨處可見的英式街名、起源於嶺南地區及古中原語言的廣東話、中西「混血」而成的唐樓、從英國喝茶文化演變出來的港式奶茶……一地都是。然而,時至今日,這些都成為了香港文化的表徵。

學習人家的好,加以改造,變成屬於自己的獨特之處,有何不妥?

所以在疫情把關的問關上,香港被指遠遜澳門,背後想帶出的訊息被不是林鄭口中的所謂「比較」,而是希望向人家學習,取長補短。

對抗疫情期間,香港特別行政區長官林鄭月娥被民間多次批評抗疫不力。(資料圖片)

輿論壓力,令SAS航空公司在廣告上架後24小時內聲稱因網絡攻擊把廣告下架,卻在五小時後重新上架,表示對廣告態度不變。

「我們為自己的傳統感到自豪。」航空公司在Facebook上堅決表示。

「 許多我們稱之為Scandinavian的事物,都是由充滿好奇心和有創新的斯堪的納維亞人帶到這裡,並加以優化的。 」

內容提供:Jennifer陳慧

看更多01撐場相關文章:

櫻花之所以美,是因為它總是會落下的

兩部奥斯卡大片,一個主題,兩種深度

【01撐場為開放式自媒體平台,點擊此處進入01撐場及發表作品吧!】

(以上文章內容為用戶提供,並不代表香港01官方立場及觀點)